Sigmar Bjarni ráðinn til Drift EA

22. maí, 2026 - 15:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sigmar Bjarni Sigurðarson
Sigmar Bjarni Sigurðarson hefur verið ráðinn til starfa hjá Drift EA og mun leiða Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni undir hatti Driftar EA. Verkefnið hefur það að markmiði að tengja frumkvöðla við fyrirtæki og opinbera aðila til að þróa nýjar lausnir og skapa ný tækifæri til nýsköpunar, samstarfs og verðmætasköpunar um land allt.
60 umsóknir bárust um starfið.

„Við erum afar ánægð með að fá Sigmar til liðs við okkur. Sigmar hefur bæði sterkan tæknilegan bakgrunn og víðtæka reynslu af verkefnastjórnun og nýsköpun, sem mun nýtast afar vel í uppbyggingu Ignite Nordic á Íslandi og flott viðbót í öflugt teymi Driftar EA,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Drift EA.

Sigmar Bjarni er tölvunarfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur síðustu níu ár starfað við ráðgjöf, verkefnastjórnun og nýsköpun á sviði upplýsingatækni og stafrænnar umbreytingar. Hann hefur lokið fagvottunum á sviði verkefnastjórnunar og gervigreindar og hefur unnið náið með fyrirtækjum að nýtingu nýrrar tækni og stafrænnar þróunar.

Undanfarin ár hefur hann starfað hjá Advania sem verkefnastjóri og ráðgjafi þar sem hann hefur leitt fjölbreytt verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum og gerðum. Áður starfaði hann hjá alþjóðlega ráðgjafa fyrirtækinu Accenture í Kaupmannahöfn þar sem hann sinnti ráðgjöf og verkefnastjórnun á Norðurlöndum.

Sigmar hefur einnig komið að ráðgjöf fyrir sprotafyrirtæki og nýsköpunarverkefni hér á landi og hefur sérstakan áhuga á tengingu atvinnulífs, tækni og nýsköpunar. Hann er nýfluttur til Akureyrar og hefur mikinn áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu atvinnulífs og nýsköpunar á Norðurlandi.

„Það er sérstaklega spennandi fyrir mig að fá tækifæri til að vinna að verkefnum sem hafa raunveruleg áhrif á atvinnulíf og nýsköpun í mínu heimahéraði. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því að hjálpa fyrirtækjum að þróast og nýta ný tækifæri í tækni og nýsköpun og hlakka mikið til að vinna með íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum að því að skapa tækifæri og tengingar á Norðurlöndum í gegnum Ignite Nordic og Drift EA”, segir Sigmar Bjarni Sigurðsson.

  • Kæra verðandi bæjarstjórn,

    • 22.05.2026
    Takk fyrir síðast. Þegar þið komuð í heimsókn til okkar í Aðalstræti 14 í apríl fyrir kosningar áttum við mjög gott samtal um það hvernig bærinn gæti stutt betur við þolendur ofbeldis og þau samtök sem vinna með þeim. Eftir það samtal hefur þó eitt setið eftir hjá okkur sem við hefðum viljað ræða betur.

  • HSN veitir starfsfólki viðurkenningar fyrir framúrskarandi starf

    • 22.05.2026
    Á ársfundi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands (HSN) þann 20. maí veitti stofnunin í fyrsta sinn viðurkenningar til starfsfólks sem hefur skarað fram úr í starfi og lagt sitt af mörkum til að gera HSN að enn betri vinnustað og enn öflugri þjónustuveitanda. Viðurkenningin ber heitið „Fyrirmyndin okkar".

  • G listi Grósku og H listi Hörgársveitar mynda meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveit

    • 22.05.2026
    G listi Grósku og H listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveitar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi listar fengu samtals 65,5% atkvæða í nýliðnum kosningum.

  • Guðjón Hauksson skipaður forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri

    • 22.05.2026
    Alma D. Möller heilbrigðisráðherra hefur skipað Guðjón Hauksson í embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri frá 1. júní næstkomandi til fimm ára. Embættið var auglýst laust til umsóknar 27. febrúar síðastliðinn. Guðjón er forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands og hefur gegnt því embætti frá árinu 2017 en áður var hann deildarstjóri sjúkradeildar við sömu stofnun í fjögur ár. Hann hefur m.a. starfað sem sérfræðingur hjá Lyfjagreiðslunefnd, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og sem verkefnastjóri og hjúkrunarfræðingur á Landspítala. Eins og fram kemur í áliti hæfnisnefndar hefur Guðjón öðlast mjög breiða þekkingu á heilbrigðiskerfinu í störfum sínum. Sem forstjóri HSA í nærri áratug hefur hann einnig mikla þekkingu og reynslu af áætlanagerð og fjármálum hins opinbera og á sviði mannauðsmála og stjórnsýslu. Ákvörðun ráðherra er í samræmi við álit ráðgefandi hæfnisnefndar sem mat Guðjón hæfastan umsækjenda til að gegna embættinu.

  • Skipulagsráð býður Heilsuvernd lóð við Borgarmóa

    • 22.05.2026
    Meirihluti skipulagsráðs hefur lagt til að Heilsuvernd fái vilyrði fyrir lóð við Borgarmóa án auglýsingar en Heilsuvernd hefur í hyggju að byggja upp heilbrigðisþjónustu fyrir eldri borgara, þar á meðal fyrir tímabundnar dvalir, endurhæfingu og leiguíbúðir. Heilsuvernd óskaði eftir að byggja á lóð númer 23 við Þingvallastræti en fékk ekki.

  • Sjónarsviptir úr bæjarlífinu ef Mömmur og möffins falla niður

    • 22.05.2026
    „Við vonum innilega að það finnist einhver til að stjórna viðburðinum,“ segir Bryndís Hauksdóttir sem ásamt Sigríði Pedersen hefur haldið um stjórnartauma viðburðarins Mömmur og möffins sem haldin hefur verið um verslunarmannahelgi frá árinu 2010. Þær hafa verið með viðburðinn á sinni könnu síðastliðinn tvö ár en starfað við hann sem sjálfboðaliðar þar á undan, en hvorug hefur tök á að vera með nú vegna persónulegra aðstæðna.

  • Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

    • 21.05.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

  • Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

    • 21.05.2026
    Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag. 
