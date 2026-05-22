Sigmar Bjarni ráðinn til Drift EA

Sigmar Bjarni Sigurðarson hefur verið ráðinn til starfa hjá Drift EA og mun leiða Ignite Nordic á Íslandi, nýtt samstarfsverkefni undir hatti Driftar EA. Verkefnið hefur það að markmiði að tengja frumkvöðla við fyrirtæki og opinbera aðila til að þróa nýjar lausnir og skapa ný tækifæri til nýsköpunar, samstarfs og verðmætasköpunar um land allt.
60 umsóknir bárust um starfið.
„Við erum afar ánægð með að fá Sigmar til liðs við okkur. Sigmar hefur bæði sterkan tæknilegan bakgrunn og víðtæka reynslu af verkefnastjórnun og nýsköpun, sem mun nýtast afar vel í uppbyggingu Ignite Nordic á Íslandi og flott viðbót í öflugt teymi Driftar EA,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir, framkvæmdastýra Drift EA.
Sigmar Bjarni er tölvunarfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur síðustu níu ár starfað við ráðgjöf, verkefnastjórnun og nýsköpun á sviði upplýsingatækni og stafrænnar umbreytingar. Hann hefur lokið fagvottunum á sviði verkefnastjórnunar og gervigreindar og hefur unnið náið með fyrirtækjum að nýtingu nýrrar tækni og stafrænnar þróunar.
Undanfarin ár hefur hann starfað hjá Advania sem verkefnastjóri og ráðgjafi þar sem hann hefur leitt fjölbreytt verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum og gerðum. Áður starfaði hann hjá alþjóðlega ráðgjafa fyrirtækinu Accenture í Kaupmannahöfn þar sem hann sinnti ráðgjöf og verkefnastjórnun á Norðurlöndum.
Sigmar hefur einnig komið að ráðgjöf fyrir sprotafyrirtæki og nýsköpunarverkefni hér á landi og hefur sérstakan áhuga á tengingu atvinnulífs, tækni og nýsköpunar. Hann er nýfluttur til Akureyrar og hefur mikinn áhuga á að taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu atvinnulífs og nýsköpunar á Norðurlandi.
„Það er sérstaklega spennandi fyrir mig að fá tækifæri til að vinna að verkefnum sem hafa raunveruleg áhrif á atvinnulíf og nýsköpun í mínu heimahéraði. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því að hjálpa fyrirtækjum að þróast og nýta ný tækifæri í tækni og nýsköpun og hlakka mikið til að vinna með íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum að því að skapa tækifæri og tengingar á Norðurlöndum í gegnum Ignite Nordic og Drift EA”, segir Sigmar Bjarni Sigurðsson.