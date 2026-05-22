G listi Grósku og H listi Hörgársveitar mynda meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveit

G listi Grósku og H listi Hörgársveitar hafa myndað meirihluta í sveitarstjórn Hörgársveitar fyrir kjörtímabilið 2026-2030. Þessi listar fengu samtals 65,5% atkvæða í nýliðnum kosningum.
Samstarfið byggir á gagnkvæmu trausti og sameiginlegri ábyrgð á framtíð sveitarfélagsins. Markmið samstarfsins er að tryggja ábyrgð í rekstri, góða þjónustu við íbúa og skynsamlega uppbyggingu samfélagsins.
Listarnir leggja áherslu á að vinna saman af heilindum og virðingu og stuðla að góðu samstarfi innan sveitarstjórnar og við íbúa sveitarfélagsins.
Oddviti sveitarstjórnar verður Sunna María Jónasdóttir frá G lista, varaoddviti verður Bjarki Brynjólfsson frá H lista og Róbert Fanndal Jósavinsson frá G lista verður formaður framkvæmda -og rekstrarnefndar.
Snorri Finnlaugsson verður ráðinn áfram sem sveitarstjóri Hörgársveitar á komandi kjörtímabili 2026-2030.