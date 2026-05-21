Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.
Í færslu á Facebooksíðu sinni segir Finnur m.a.:
,,Ég hef verið svo lánsamur að hafa gegnt þessu hlutverki fyrir frábærar sveitarstjórnir í yndislegu samfélagi undanfarin átta ár. Á þeim tíma hef ég fengið að leiða eitt mesta uppbyggingar- og framkvæmdaskeið sem sveitarfélagið hefur farið í gegnum.
Stór skref hafa verið tekin, ráðist hefur verið í umfangsmiklar framkvæmdir og lögð sterk áhersla á að byggja upp samfélag Eyjafjarðarsveitar til framtíðar.”
Finnur Yngi þakkar sveitarstjórn ,,fyrir afar ánægjulegt samstarf á þessum árum” og bætir við: ,,Einnig vil ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins, stjórnendum stofnana og öllum þeim sem hafa lagt sitt af mörkum. Án ykkar hefði ekkert af þessu verið mögulegt.
Nú er þessum kafla að ljúka hjá mér. Ég mun þó að sjálfsögðu styðja komandi sveitarstjórn við fyrstu skrefin inn í nýtt kjörtímabil, sé þess óskað, og verða nýjum sveitarstjóra og oddvita til stuðnings eftir þörfum. Hjartað er vissulega farið að slá með þessu fallega samfélagi.
Á næstu mánuðum hefst nýr kafli hjá okkur fjölskyldunni á nýjum stað. Ég kveð þetta hlutverk með stolti, þakklæti og þeirri vissu að sveitarfélagið stendur á sterkum grunni, tilbúið til áframhaldandi uppbyggingar með ábyrgum og sjálfbærum hætti.” segir þakklátur Finnur Yngi Kristinsson að endingu.