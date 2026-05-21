Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

21. maí, 2026 - 16:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Finnur Yngvi Kristinsson fráfarandi sveitarstjóri Í Eyjafjarðarsveit ásamt sveitarstjórn Mynd Aðs…
Finnur Yngvi Kristinsson fráfarandi sveitarstjóri Í Eyjafjarðarsveit ásamt sveitarstjórn Mynd Aðsend

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

Í færslu á Facebooksíðu sinni segir Finnur m.a.:

,,Ég hef verið svo lánsamur að hafa gegnt þessu hlutverki fyrir frábærar sveitarstjórnir í yndislegu samfélagi undanfarin átta ár. Á þeim tíma hef ég fengið að leiða eitt mesta uppbyggingar- og framkvæmdaskeið sem sveitarfélagið hefur farið í gegnum.

Stór skref hafa verið tekin, ráðist hefur verið í umfangsmiklar framkvæmdir og lögð sterk áhersla á að byggja upp samfélag Eyjafjarðarsveitar til framtíðar.”

Finnur Yngi þakkar sveitarstjórn ,,fyrir afar ánægjulegt samstarf á þessum árum” og bætir við: ,,Einnig vil ég þakka starfsfólki sveitarfélagsins, stjórnendum stofnana og öllum þeim sem hafa lagt sitt af mörkum. Án ykkar hefði ekkert af þessu verið mögulegt.

Nú er þessum kafla að ljúka hjá mér. Ég mun þó að sjálfsögðu styðja komandi sveitarstjórn við fyrstu skrefin inn í nýtt kjörtímabil, sé þess óskað, og verða nýjum sveitarstjóra og oddvita til stuðnings eftir þörfum. Hjartað er vissulega farið að slá með þessu fallega samfélagi.

Á næstu mánuðum hefst nýr kafli hjá okkur fjölskyldunni á nýjum stað. Ég kveð þetta hlutverk með stolti, þakklæti og þeirri vissu að sveitarfélagið stendur á sterkum grunni, tilbúið til áframhaldandi uppbyggingar með ábyrgum og sjálfbærum hætti.” segir þakklátur Finnur Yngi Kristinsson að endingu.

Til baka

Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit auglysir stöðu sveitarstjóra

    • 21.05.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglysir i dag stöðu sveitarstjóra lausa til umsóknar en Finnur Yngi Kristinsson sem gegnt hefur þeirri stöðu s.l. átta ár lætur senn af störfum.

  • Nýr málefnasamningur Sjálfstæðisflokks, L-lista & Framsóknar 2026–2030 kynntur

    • 21.05.2026
    Nýr bæjarstjórnarmeirihluti á Akureyri lagði fram sinn málefnasamning á blaðamannafundi í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli í dag. 

  • 17 teymi hefja þátttöku í Slipptöku DriftarEA

    • 21.05.2026
    Sautján nýsköpunarteymi hafa hafið þátttöku í Slipptökunni hjá Drift EA. Að sögn Sesselju Ingibjörgu Barðdal, framkvæmdastýru Driftar EA er Slipptakan öflugt verkfæri fyrir frumkvöðla sem vilja taka hugmyndir sínar á næsta stig.  Frá þessu segir í tilkynningu.

  • Jaxlar stefna til Færeyja

    • 21.05.2026
    Nú í morgun hélt tæplega 40 manna hópur fyrrum sjómanna áleiðis austur á Seyðisfjörð og stefnan er tekin á Færeyjar með Norrænu í kvöld.

  • Guðlaugur Aðalsteinsson fyrstur í mark í fyrsta Eyjafjarðarspretthring ársins

    • 21.05.2026
    Í gær fór fram fyrsta hjólamót ársins á Akureyri þegar Pedal.is stóð fyrir hinum skemmtilega Eyjafjarðarspretthring. Keppendur hjóluðu saman austur yfir Leiruveg áður en sjálf keppnin hófst á fljúgandi starti eftir beygjuna fram fjörðinn

  • Framsýn varar við brostnum forsendum kjarasamninga: „Stjórnvöld hafa brugðist“

    • 20.05.2026
    Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags fór fram í kvöld, miklar og heitar umræður urðu um kjaramál og yfirlýsingar Seðlabankastjóra fyrr í dag eftir stýrivaxtahækkun bankans. Að mati fundargesta virðist sem það sé mat bankans að verðbólgan og hátt vaxtastig í þjóðfélaginu sé verkalýðshreyfingunni einni að kenna. Ákveðið var að álykta um málið og senda út skýr skilaboð frá fundinum um stöðuna í efnahagsmálum. Að mati fundarmanna eru núverandi kjarasamningar í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Ekki þarf að taka fram að ályktunin var samþykkt samhljóða með lófaklappi.

  • Nýr málefnasamningur L-listans Framsóknar og Sjálfstæðisflokks kynntur á morgun fimmtudag

    • 20.05.2026
    L-listinn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn kynna á morgun nýjan málefnasamning flokkanna fyrir komandi kjörtímabil. Kynningin fer fram í nýju flugstöðinni á Akureyrarflugvelli og hefst klukkan 13:00.

  • Bæjarstjóraskipti á Akureyri

    • 20.05.2026
    Berglind  Ósk Guðmundsdóttir,  oddviti Sjálfstæðislfokksins verður næsti bæjarstjóri  á Akureyri. Ásthildur Sturludóttir fráfarandi bæjarstjóri á Akureyri segir frá á samfélagsmiðlum að hún láti af störfum um komandi mánaðarmót.

  • Meirihlutasamningur í höfn á Akureyri

    • 20.05.2026
    Samkvæmt mjög áreiðanlegum heimildum sem Vikublaðið treystir  hefur tekist samkomulag um myndum nýs meirirhluta L, D og B lista  í bæjarstjórn Akureyrar
Sjá meira