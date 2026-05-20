Bæjarstjóraskipti á Akureyri

20. maí, 2026 - 14:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Berglind Ósk Guðmundsdóttir verður bæjarstjóri Akureyrar
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðislfokksins verður næsti bæjarstjóri á Akureyri.

Ásthildur Sturludóttir fráfarandi bæjarstjóri á Akureyri segir frá á samfélagsmiðlum að hún láti af störfum um komandi mánaðarmót.

,,Um næstu mánaðamót læt ég af störfum sem bæjarstjóri Akureyrarbæjar eftir átta annasöm en afar ánægjuleg ár í embætti. Ég var ráðin af L-lista, Framsóknarflokki og Samfylkingu sumarið 2018 og kom mörgum á óvart að innmúraður Sjálfstæðismaður væri ráðinn til starfans. Við áttum hins vegar óaðfinnanlegt samstarf og komum fjölmörgu í verk á krefjandi tímum." skrifar Ásthildur m.a.

  Meirihlutasamningur í höfn á Akureyri

    • 20.05.2026
    Samkvæmt mjög áreiðanlegum heimildum sem Vikublaðið treystir  hefur tekist samkomulag um myndum nýs meirirhluta L, D og B lista  í bæjarstjórn Akureyrar

  Systkinasveitin Blood Harmony með útgáfutónleika í Menningarhúsinu Bergi

    • 20.05.2026
    Systkinasveitin Blood Harmony fagnar sinni fyrstu plötuútgáfu með tónleikum í Menningarhúsinu Bergi, fimmtudagskvöldið 21. maí kl 20:00. Það var í miðjum heimsfaraldri sem þau Örn Eldjárn, Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn Kristjánsbörn gáfu sér loks tíma til að koma saman í þeim tilgangi að búa til tónlist en Örn og Ösp hafa í gegnum tíðina unnið heilmikið saman, til að mynda í hljómsveitinni Brother Grass. 

  Götuhornið - Erum við að svelta afrekskrakkana okkar?

    • 19.05.2026
    Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta „bómullaruppeldi“ þar sem allir eiga að vera jafnir, enginn má skara fram úr og það má varla hrósa neinum sérstaklega fyrir frábæra frammistöðu, sé farið að hafa neikvæð áhrif á afrekskrakkana okkar.

  Lögreglan vill löggæsludróna í Hrísey og Grímsey

    • 19.05.2026
    Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra hefur óskað eftir heimild frá bæjaryfirvöldum til að setja upp löggæsludróna í Grímsey og Hrísey. Áður hafa tveir slíkir drónar verið settir upp á Akureyri

  Vísinda- og fræðsludagur HSN haldinn í fyrsta sinn

    • 19.05.2026
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) stendur fyrir Vísinda- og fræðsludegi í fyrsta sinn á morgun miðvikudaginn 20. maí 2026. Viðburðurinn verður haldinn í Hömrum, Menningarhúsinu Hofi á Akureyri og hefst kl. 12:30.

  16 tillögur bárust í hönnunarsamkeppni um Akureyrarvöll

    • 19.05.2026
    Alls bárust 16 tillögur í opna framkvæmdasamkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og eru því 15 gildar tillögur nú til umfjöllunar hjá dómnefnd.

  Samstaða og bjartsýni meðal eldri borgara

    • 19.05.2026
    Landsfundur LEB sem haldinn var í Reykjavík 29. apríl síðastliðinn markaði áfanga í baráttu eldri borgara á Íslandi. Um 170 fulltrúar auk gesta, alls staðar að af landinu komu saman til að ræða stöðu eldri borgara, móta stefnu til framtíðar og senda stjórnvöldum skýr skilaboð um þær áskoranir sem samfélagið stendur frammi fyrir.

  Meirihlutaviðræður hafnar í Norðurþingi

    • 19.05.2026
    Viðræður Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar, Framsóknarflokks og Óskalistans eru hafnar  í Norðurþingi en alls hafa þessir flokkar sjö bæjarfulltrúa af níu. Sex flokkar náðu að koma inn fulltrúa/fulltrúum en það eru Velferð og M-listi Samfélagsins sem ekki eru aðila ða þessum viðræðum sem hófust formlega í morgun.
