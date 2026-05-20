Bæjarstjóraskipti á Akureyri

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðislfokksins verður næsti bæjarstjóri á Akureyri.
Ásthildur Sturludóttir fráfarandi bæjarstjóri á Akureyri segir frá á samfélagsmiðlum að hún láti af störfum um komandi mánaðarmót.
,,Um næstu mánaðamót læt ég af störfum sem bæjarstjóri Akureyrarbæjar eftir átta annasöm en afar ánægjuleg ár í embætti. Ég var ráðin af L-lista, Framsóknarflokki og Samfylkingu sumarið 2018 og kom mörgum á óvart að innmúraður Sjálfstæðismaður væri ráðinn til starfans. Við áttum hins vegar óaðfinnanlegt samstarf og komum fjölmörgu í verk á krefjandi tímum." skrifar Ásthildur m.a.
