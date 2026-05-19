16 tillögur bárust í hönnunarsamkeppni um Akureyrarvöll

lls bárust 16 tillögur í opna framkvæmdasamkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og eru því 15 gildar tillögur nú til umfjöllunar hjá dómnefnd.
Markmið samkeppninnar var að finna hönnunarhóp og fá fram raunhæfa framtíðarsýn fyrir miðbæjarumhverfi sem yrði eftirsóknarvert til búsetu og jafnframt lifandi miðpunktur fjölbreyttrar starfsemi í hjarta Akureyrar.
Samkeppnin tekur til skipulags Akureyrarvallar og nærliggjandi svæðis, þar sem áhersla er lögð á að móta heildstæða og aðlaðandi byggð með sterka tengingu við miðbæinn.
Stefnt er að því að tilkynna niðurstöðu samkeppninnar og afhenda verðlaun við hátíðlega athöfn í Hof þriðjudaginn 26. maí klukkan 17.00.