Öldungaráð Akureyrarbæjar Ánægja með frístundastyrki en tekjuviðmið of lág

18. maí, 2026 - 12:26 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd á vefsíðu Akureyrarbæjar
Mynd á vefsíðu Akureyrarbæjar

Öldungaráð Akureyrarbæjar hefur lýst yfir óánægju með að tekjuviðmið séu of lág í nýjum tekjutengdum frístundastyrk fyrir eldri borgara en ákveðið hefur verið að innleiða slíkan styrk á Akureyri.

Styrkurinn er ætlaður tekjulægri einstaklingum 67 ára og eldri sem eiga lögheimili í Akureyrarbæ. Hann má nýta til að greiða fyrir námskeið, æfingar eða aðgang að skipulögðu frístundastarfi. Ekki er heimilt að nota styrkinn til kaupa á búnaði, vörum, gjafabréfum eða annarri þjónustu

Markmiðið með styrknum er að efla þátttöku eldri borgara í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun. .Á árinu 2026 nemur fullur styrkur 60.000 krónum en hálfur styrkur 30.000 krónum.

Öldungaráð lýsir yfir ánægju með að frístundastyrkur sé orðinn að veruleika, en finnst þó að upplýsingar um styrkinn og reglur séu óskýrar og að betur megi upplýsa fólk um umsóknarferli og framkvæmd styrksins.

Til baka

Nýjast

  • Matreiðslunemar VMA luku önninni með glæsibrag

    • 18.05.2026
    Nemendur í 2. bekk í matreiðslu við VMA slógu glæsilegan lokatón á vorönnina með margrétta kvöldverði í Þrúðvangi, sal matvælabrautar í s.l viku þar sem fjölskyldum, samstarfsaðilum, matreiðslumeisturum, skólameistara og öðrum gestum var boðið að njóta sannkallaðs veisluborðs sem nemarnir höfðu framreitt.

  • Sauðburðartími

    • 18.05.2026
    Maímánuður er sauðburðartími og víða er mikið að gera í fjárhúsum. Fólk vakir daga og nætur enda margt að líta í á stórum búum. Þetta er skemmtilegasti tími ársins að sögn þeirra sem njóta þess að vera í sauðburði og oft ríkir eftirvænting eftir því hvernig lömb það eru sem fæðast. Áhugi á forystufé hefur aukist á undanförnum árum og oft eru þau falleg á litinn. Þetta eru vitrar skepnur og margar sögur eru til af þeirra atferli sem hafa verið færðar í letur. Á myndinni er Sigríður Atladóttir á Laxamýri með hreinræktuð forystulömb sem fæddust í vikunni og ef að líkum verða þau sett á í haust.  

  • Lítið eitt um skipulag og lítil samfélög

    • 18.05.2026
    Efst á baugi Flest bæir úti um land eru litlir, þeir viðkvæmir fyrir sveiflum og helstu áskoranir eru fólksfækkun og að halda atvinnustigi.

  • Öldungaráð Akureyrarbæjar Ánægja með frístundastyrki en tekjuviðmið of lág

    • 18.05.2026
    Öldungaráð Akureyrarbæjar hefur lýst yfir óánægju með að tekjuviðmið séu of lág í nýjum tekjutengdum frístundastyrk fyrir eldri borgara en ákveðið hefur verið að innleiða slíkan styrk á Akureyri.

  • Lokaorðið - Innviðaskuld og sviðsmyndir

    • 17.05.2026
    Orðin “innviðaskuld og sviðsmyndir” glymja dag eftir dag á öldum ljósvakans.

  • Grímsey - Styrkur til uppbyggingar gönguleiðar að heimskautsbaugnum

    • 17.05.2026
    Grímsey hefur hlotið styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða upp á tæplega 11 milljónir króna til að bæta aðgengi og öryggi á einni vinsælustu gönguleið eyjarinnar – leiðinni að heimskautsbaugstákninu við Básavík.

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Akureyri 2026 - Meirihlutaviðræður hafnar

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Norðurþingi 2026

    • 17.05.2026
    Við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 voru 2342 á kjörskrá.  

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Hörgársveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:
Sjá meira