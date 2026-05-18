Öldungaráð Akureyrarbæjar Ánægja með frístundastyrki en tekjuviðmið of lág

Öldungaráð Akureyrarbæjar hefur lýst yfir óánægju með að tekjuviðmið séu of lág í nýjum tekjutengdum frístundastyrk fyrir eldri borgara en ákveðið hefur verið að innleiða slíkan styrk á Akureyri.
Styrkurinn er ætlaður tekjulægri einstaklingum 67 ára og eldri sem eiga lögheimili í Akureyrarbæ. Hann má nýta til að greiða fyrir námskeið, æfingar eða aðgang að skipulögðu frístundastarfi. Ekki er heimilt að nota styrkinn til kaupa á búnaði, vörum, gjafabréfum eða annarri þjónustu
Markmiðið með styrknum er að efla þátttöku eldri borgara í uppbyggilegu frístundastarfi og draga úr félagslegri einangrun. .Á árinu 2026 nemur fullur styrkur 60.000 krónum en hálfur styrkur 30.000 krónum.
Öldungaráð lýsir yfir ánægju með að frístundastyrkur sé orðinn að veruleika, en finnst þó að upplýsingar um styrkinn og reglur séu óskýrar og að betur megi upplýsa fólk um umsóknarferli og framkvæmd styrksins.