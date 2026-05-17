Grímsey - Styrkur til uppbyggingar gönguleiðar að heimskautsbaugnum

Grímsey hefur hlotið styrk frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða upp á tæplega 11 milljónir króna til að bæta aðgengi og öryggi á einni vinsælustu gönguleið eyjarinnar – leiðinni að heimskautsbaugstákninu við Básavík.
Með verkefninu verður gönguleiðin lagfærð þar sem hún liggur um blautt mólendi þar sem stórir drullupollar hafa torveldað umferð og skapað slysahættu. Lögð verða dren undir stíginn til að stýra vatnsflæði og draga úr pollamyndun, auk þess sem dældir verða fylltar og stígurinn jafnaður. Markmiðið er að gera leiðina þurrari, öruggari og aðgengilegri fyrir bæði ferðamenn og heimamenn segir á vef Akureyrarbæjar.
Jafnframt verður sett upp upplýsingaskilti við Básavík sem fræðir gesti um lundann og varar við