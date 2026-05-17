Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Eyjafjarðarsveit

Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:
Við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 voru 907 á kjörskrá.
679 greiddu atkvæði eða 74,8%, af þeim voru 11 auðir og 1 ógildur.
Atkvæðin skiptust þannig:
F-listi fékk 418 atkvæði og 5 menn kjörna
K-listi fékk 249 atkvæði og 2 menn kjörna
Í nýrri sveitarstjórn eiga því sæti:
Hermann Ingi Gunnarsson F-lista
Guðmundir S. Óskarsson K-lista
Berglind Kristinsdóttir F-lista
Gestur Páll Júlíusson F-lista
Linda Lárusdóttir K-lista
Inga Vala Gísladóttir F-lista
Hákon Bjarki Harðarson F-lista