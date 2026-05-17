Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Eyjafjarðarsveit

17. maí, 2026 - 12:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hrafnagil í Eyjafjarðarsveit.
Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:

Við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 voru 907 á kjörskrá.

679 greiddu atkvæði eða 74,8%, af þeim voru 11 auðir og 1 ógildur.

Atkvæðin skiptust þannig:
F-listi fékk 418 atkvæði og 5 menn kjörna
K-listi fékk 249 atkvæði og 2 menn kjörna

Í nýrri sveitarstjórn eiga því sæti:
Hermann Ingi Gunnarsson F-lista
Guðmundir S. Óskarsson K-lista
Berglind Kristinsdóttir F-lista
Gestur Páll Júlíusson F-lista
Linda Lárusdóttir K-lista
Inga Vala Gísladóttir F-lista
Hákon Bjarki Harðarson F-lista

Nýjast

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Norðurþingi 2026

    • 17.05.2026
    Við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 voru 2342 á kjörskrá.  

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Hörgársveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Þingeyjarsveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir: Atkvæði féllu sem hér segir: Á – listi Ábyrgðar 390 atkvæði, 49,10% eða 4 fulltrúa kjörna L - listi Framfara 232 atkvæði, 29,2% eða 2 fulltrúa kjörna N – listinn 172 atkvæði, 21,7% eða 1 fulltrúa kjörinn   Á kjörskrá voru: 1.115 Atkvæði greiddu: 818 Auðir seðlar: 23 Ógildir seðlar: 1 Kjörsókn í Þingeyjarsveit var 73,4%. Heimild  www.thingeyjarsveit.is

  • Tæp 53% höfðu kosið á Akureyri kl 20

    • 16.05.2026
    Alls höfðu 7.886 kosið í sveitarstjórnarkosningunum á Akureyri kl 20 í kvöld en á sama tíma fyrir fjórum árum höfðu 7.274 kosið eða tæp 51% sem gefur 7.274 kjósendur. 

  • Niðurstöður kosninga í Svalbarðsstrandarhreppi

    • 16.05.2026
    Við sveitarstjórnarkosningar 16.maí voru 377 á kjörskrá í Svalbarðsstrandarhreppi, 295 greiddu atkvæði sem færir okkur  78,2 % kosningaþáttöku.  Af þessum kjörseðlum voru 4 seðlar  auðir og 3 ógildir.

  • Ný rannsókn: Beint millilandaflug frá Akureyri dregur úr svæðisbundnum ójöfnuði

    • 16.05.2026
    Ný rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands, sýnir að beint millilandaflug frá Akureyri hefur haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif á Norður- og Austurland. Í skýrslunni Samfélagsleg áhrif millilandaflugs á Norður- og Austurlandi, sem kom út 8. maí, kemur fram að flugið hafi bætt aðgengi íbúa að alþjóðlegum tengingum, dregið úr kostnaði og minnkað þann aðstöðumun sem lengi hefur verið milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.

  • Til hamingju með daginn!

    • 16.05.2026
    Kæru bæjarbúar. Takk fyrir móttökurnar, samtölin, spurningarnar (líka þær erfiðu), kaffibollana, kleinurnar, hvatninguna og meðbyrinn.

  • Sumarið lítur vel út og við er spennt fyrir nýjum verkefnum

    • 16.05.2026
    „Sumarið lítur mjög vel út og við erum spennt fyrir að takast á við þau fjölmörgu verkefni sem fram undan eru. Það er margt í gangi hjá okkur, fjölbreytt og spennandi verkefni,“ segir Helga Nína Helgadóttir markaðsstjóri hjá SBA-Norðurleið. Félagið hefur fengið fyrirspurnir vegna sólmyrkvans í ágúst og er fullbókað þann tíma. Nýverið keypti SBA- Norðurleið fyrirtækið Mývatns Tour. Mikið hefur verið í gangi að sumarlagi í tengslum við ferðir með farþega skemmtiferðaskipa, en ljóst að minna verður að gera á þeim vettvangi á komandi sumri. Þess í stað taka við önnur verkefni.
