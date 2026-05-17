Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Akureyri 2026 - Meirihlutaviðræður hafnar

17. maí, 2026 - 12:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá Akureyri Mynd akureyri.is
Frá Akureyri Mynd akureyri.is

Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:

Á kjörskrá voru 15.547, atkvæði greiddu 67.9% kjósenda

Atkvæðin skiptust þannig:
 
D - Listi Sjálfstæðisflokksins – 19,4% - 2 bæjarfulltrúar
L - listi - Bæjarlisti Akureyrar – 19,3% - 2 bæjarfulltrúar
S - listi Samfylkingarinnar – 16,7% -  2 bæjarfulltrúar
B - Listi Framsóknarflokksins – 15,1% - 2 bæjarfulltrúar
M - listi Miðflokksins – 8,1% - 1 bæjarfulltrúi
V - listi Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs – 7,9% - 1 bæjarfulltrúi
A - Akureyrarlistinn – 7,5% - 1 bæjarfulltrúi
C - Viðreisn – 5,9% - Sem dugar ekki fyrir bæjarfulltrúa

 

Í viðtali við Óðinn Svan Óðinsson,  Á Sprengisandi   þætti Kristjáns Kristjánssonar á  Bylgjunni í morgnun kom fram a viðræður væru að hefjast  milli L-listans, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar um myndum nýs meirirhluta.

Til baka

Nýjast

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Akureyri 2026 - Meirihlutaviðræður hafnar

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Norðurþingi 2026

    • 17.05.2026
    Við sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026 voru 2342 á kjörskrá.  

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Hörgársveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Eyjafjarðarsveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar  2026 liggja fyrir sem hér segir:

  • Úrslit sveitarstjórnarkosninga í Þingeyjarsveit

    • 17.05.2026
    Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir: Atkvæði féllu sem hér segir: Á – listi Ábyrgðar 390 atkvæði, 49,10% eða 4 fulltrúa kjörna L - listi Framfara 232 atkvæði, 29,2% eða 2 fulltrúa kjörna N – listinn 172 atkvæði, 21,7% eða 1 fulltrúa kjörinn   Á kjörskrá voru: 1.115 Atkvæði greiddu: 818 Auðir seðlar: 23 Ógildir seðlar: 1 Kjörsókn í Þingeyjarsveit var 73,4%. Heimild  www.thingeyjarsveit.is

  • Tæp 53% höfðu kosið á Akureyri kl 20

    • 16.05.2026
    Alls höfðu 7.886 kosið í sveitarstjórnarkosningunum á Akureyri kl 20 í kvöld en á sama tíma fyrir fjórum árum höfðu 7.274 kosið eða tæp 51% sem gefur 7.274 kjósendur. 

  • Niðurstöður kosninga í Svalbarðsstrandarhreppi

    • 16.05.2026
    Við sveitarstjórnarkosningar 16.maí voru 377 á kjörskrá í Svalbarðsstrandarhreppi, 295 greiddu atkvæði sem færir okkur  78,2 % kosningaþáttöku.  Af þessum kjörseðlum voru 4 seðlar  auðir og 3 ógildir.

  • Ný rannsókn: Beint millilandaflug frá Akureyri dregur úr svæðisbundnum ójöfnuði

    • 16.05.2026
    Ný rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands, sýnir að beint millilandaflug frá Akureyri hefur haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif á Norður- og Austurland. Í skýrslunni Samfélagsleg áhrif millilandaflugs á Norður- og Austurlandi, sem kom út 8. maí, kemur fram að flugið hafi bætt aðgengi íbúa að alþjóðlegum tengingum, dregið úr kostnaði og minnkað þann aðstöðumun sem lengi hefur verið milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.

  • Til hamingju með daginn!

    • 16.05.2026
    Kæru bæjarbúar. Takk fyrir móttökurnar, samtölin, spurningarnar (líka þær erfiðu), kaffibollana, kleinurnar, hvatninguna og meðbyrinn.
Sjá meira