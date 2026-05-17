Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Akureyri 2026 - Meirihlutaviðræður hafnar

Úrslit kosninga til sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar 2026 liggja fyrir sem hér segir:
Á kjörskrá voru 15.547, atkvæði greiddu 67.9% kjósenda
Atkvæðin skiptust þannig:
D - Listi Sjálfstæðisflokksins – 19,4% - 2 bæjarfulltrúar
L - listi - Bæjarlisti Akureyrar – 19,3% - 2 bæjarfulltrúar
S - listi Samfylkingarinnar – 16,7% - 2 bæjarfulltrúar
B - Listi Framsóknarflokksins – 15,1% - 2 bæjarfulltrúar
M - listi Miðflokksins – 8,1% - 1 bæjarfulltrúi
V - listi Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs – 7,9% - 1 bæjarfulltrúi
A - Akureyrarlistinn – 7,5% - 1 bæjarfulltrúi
C - Viðreisn – 5,9% - Sem dugar ekki fyrir bæjarfulltrúa
Í viðtali við Óðinn Svan Óðinsson, Á Sprengisandi þætti Kristjáns Kristjánssonar á Bylgjunni í morgnun kom fram a viðræður væru að hefjast milli L-listans, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar um myndum nýs meirirhluta.