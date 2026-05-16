Niðurstöður kosninga í Svalbarðsstrandarhreppi

Við sveitarstjórnarkosningar 16.maí voru 377 á kjörskrá í Svalbarðsstrandarhreppi, 295 greiddu atkvæði sem færir okkur 78,2 % kosningaþáttöku. Af þessum kjörseðlum voru 4 seðlar auðir og 3 ógildir.
Atkvæðin skiptust þannig:
H-listi Strönd til framtíðar fékk 100 atkvæði og 2 menn kjörna
S-listi Samstöðu fékk 67 atkvæði og 1 mann kjörinn
Ö-listi Ströndungs fékk 121 atkvæði og 2 menn kjörna
Í nýrri sveitarstjórn eiga því sæti:
Bjarni Þór Guðmundsson Ö-listi
Ólafur Rúnar Ólafsson H-listi
Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir S-listi
Árný Þóra Ágústsdóttir Ö-listi
Gréta María Halldórsdóttir H-listi