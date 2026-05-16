Niðurstöður kosninga í Svalbarðsstrandarhreppi

16. maí, 2026 - 20:19 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fyrstu úrslit kvöldsins koma frá Svalbarðsstrandarhreppi
Við sveitarstjórnarkosningar 16.maí voru 377 á kjörskrá í Svalbarðsstrandarhreppi, 295 greiddu atkvæði sem færir okkur 78,2 % kosningaþáttöku. Af þessum kjörseðlum voru 4 seðlar auðir og 3 ógildir.

Atkvæðin skiptust þannig:
H-listi Strönd til framtíðar fékk 100 atkvæði og 2 menn kjörna
S-listi Samstöðu fékk 67 atkvæði og 1 mann kjörinn
Ö-listi Ströndungs fékk 121 atkvæði og 2 menn kjörna

Í nýrri sveitarstjórn eiga því sæti:
Bjarni Þór Guðmundsson Ö-listi
Ólafur Rúnar Ólafsson H-listi
Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir S-listi
Árný Þóra Ágústsdóttir Ö-listi
Gréta María Halldórsdóttir H-listi

  • Tæp 53% höfðu kosið á Akureyri kl 20

    • 16.05.2026
    Alls höfðu 7.886 kosið í sveitarstjórnarkosningunum á Akureyri kl 20 í kvöld en á sama tíma fyrir fjórum árum höfðu 7.274 kosið eða tæp 51% sem gefur 7.274 kjósendur. 

  • Ný rannsókn: Beint millilandaflug frá Akureyri dregur úr svæðisbundnum ójöfnuði

    • 16.05.2026
    Ný rannsókn Þórodds Bjarnasonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla Íslands, sýnir að beint millilandaflug frá Akureyri hefur haft veruleg jákvæð samfélagsleg áhrif á Norður- og Austurland. Í skýrslunni Samfélagsleg áhrif millilandaflugs á Norður- og Austurlandi, sem kom út 8. maí, kemur fram að flugið hafi bætt aðgengi íbúa að alþjóðlegum tengingum, dregið úr kostnaði og minnkað þann aðstöðumun sem lengi hefur verið milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.

  • Til hamingju með daginn!

    • 16.05.2026
    Kæru bæjarbúar. Takk fyrir móttökurnar, samtölin, spurningarnar (líka þær erfiðu), kaffibollana, kleinurnar, hvatninguna og meðbyrinn.

  • Sumarið lítur vel út og við er spennt fyrir nýjum verkefnum

    • 16.05.2026
    „Sumarið lítur mjög vel út og við erum spennt fyrir að takast á við þau fjölmörgu verkefni sem fram undan eru. Það er margt í gangi hjá okkur, fjölbreytt og spennandi verkefni,“ segir Helga Nína Helgadóttir markaðsstjóri hjá SBA-Norðurleið. Félagið hefur fengið fyrirspurnir vegna sólmyrkvans í ágúst og er fullbókað þann tíma. Nýverið keypti SBA- Norðurleið fyrirtækið Mývatns Tour. Mikið hefur verið í gangi að sumarlagi í tengslum við ferðir með farþega skemmtiferðaskipa, en ljóst að minna verður að gera á þeim vettvangi á komandi sumri. Þess í stað taka við önnur verkefni.

  • Runninn er upp bjartur og fallegur kosningadagur

    • 16.05.2026
    Í mínum huga hefur það alltaf verið hátíðleg stund að ganga að kjörborðinu og taka þátt í lýðræðinu. Ég hvet því alla til að nýta kosningarétt sinn í dag. Í sveitarstjórnarkosningum veljum við fólk sem við treystum og vitum að mun leggja sig fram af heilindum fyrir sitt samfélag.

  • Tökum næstu skref

    • 16.05.2026
    Kæru Akureyringar, Hríseyingar og Grímseyingar,

  • Allt að gerast!

    • 15.05.2026
    Ég leiði Akureyrarlistann af því að ég trúi á Akureyri. Ég trúi á fólkið hér, kraftinn, framtíðina og að við getum gert enn betur í þessum frábæra bæ okkar.

  • Leikskólar fyrir öll: ekki bara þau sem hafa svigrúm

    • 15.05.2026
    „Akureyrarleiðin“ í leikskólamálum hefur verið kynnt sem viðbrögð við manneklu og sívaxandi álagi í leikskólakerfinu. Lögð er áhersla á styttri viðveru barna og að skapa betra starfsumhverfi fyrir starfsfólk leikskóla.
