Sumarið lítur vel út og við er spennt fyrir nýjum verkefnum

„Sumarið lítur mjög vel út og við erum spennt fyrir að takast á við þau fjölmörgu verkefni sem fram undan eru. Það er margt í gangi hjá okkur, fjölbreytt og spennandi verkefni,“ segir Helga Nína Helgadóttir markaðsstjóri hjá SBA-Norðurleið. Félagið hefur fengið fyrirspurnir vegna sólmyrkvans í ágúst og er fullbókað þann tíma. Nýverið keypti SBA- Norðurleið fyrirtækið Mývatns Tour. Mikið hefur verið í gangi að sumarlagi í tengslum við ferðir með farþega skemmtiferðaskipa, en ljóst að minna verður að gera á þeim vettvangi á komandi sumri. Þess í stað taka við önnur verkefni.
Öryggi og þægindi í fyrirrúmi
Hjá SBA-Norðurleið starfa um 70 manns allt árið um kring, en yfir sumartímann eykst starfsmannafjöldinn í allt að 200. Í bílaflotanum eru um110 vel útbúnar og nýlegar bifreiðar sem rúma frá 6 og upp í 70 farþega í sæti .Flotinn samanstendur af fólksbílum, hópferðabílum, grindarbílum og fjórhjóladrifsbílum. Allar bifreiðar eru útbúnar 5G þráðlausu neti og flestar þeirra hafa USB-tengi í farþegarými.
„Öryggi og þægindi farþega og starfsmanna eru ávallt í forgangi hjá okkur,“ segir hún. Og bætir við að fyrirtækið leggi metnað í að velja viðeigandi bifreið fyrir hvern hóp, með hliðsjón af færð, aðstæðum og þörfum hverju sinni. Verkstæði eru starfrækt á báðum starfsstöðvum fyrirtækisins og annast SBA-Norðurleið allt viðhald á eigin bílaflota. Að auki hafa nokkrir grindarbílar verið endursmíðaðir innan fyrirtækisins.
Höfum vaxið hratt
„Fyrirtækið hefur vaxið nokkuð hratt undanfarin ár og talsverð endurnýjun og uppbygging hefur átt sér stað en þar höfum við að sjálfsögðu sjálfbærni að leiðarljósi,“ segir Helga Nína. Nú á vordögum bætast nokkrir nýir bílar við flotann. „Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur stjórnenda, bifvélavirkja, bílstjóra og leiðsögumanna sem margir hafa yfir 40 ára reynslu af rekstri hópferðabíla.“
Áhrif sólmyrkvans gætir víða
Helga Nína nefnir að það sé greinilegt að áhrif sólmyrkvans teygi sig um allt land og á þeim tíma, þ.e. í kringum 12. ágúst séu allir bílar fyrirtækisins fullbókaðir. „Almennt er sumarið þétt bókað en á sólmyrkvatímanum er allt orðið fullbókað. Það er greinilegt að ferðafólk ætlar sér að nýta ferðina og sjá meira af landinu í leiðinni,“ segir hún. Félagið hefur fengið fyrirspurnir um möguleika á rútum fyrir ferðalanga til að njóta sólmyrkvans, en öll gisting á nærsvæði eru bókuð og hvergi smuga að fá inni. „Fólk er að skoða hvort það sé möguleiki á að gista hér á norðanverðu landinu og fá rútur vestur. Það er mjög flókið verkefni, þyrfti tvo bílstjóra sem dæmi til að virða lög um hvíldartíma, þetta er löng leið og þá er þetta líka kostnaðarsamt. En fólk er samt að hugsa um þess háttar lausn, áhuginn er mjög mikill.“
Missa verkefni en fá önnur í staðinn
SBA-Norðurleið hefur um árabil ekið farþegum skemmtiferðaskipa sem koma til Akureyrar í skoðunarferðir um næsta nágrenni, m.a. í Mývatnssveit og víðar.
Á Norðurlandi er aðalega tvær ferðaskrifstofur sem sinna stærsta hluta komuferða og skipuleggja ferðir. En einnig eru fleiri skrifstofur sem koma að þeirri þjónustu. Önnur skrifstofan tók þá ákvörðun um að halda ekki áfram samstarfinu, en markaðsstjórinn segir að næg verkefni önnur séu fyrir hendi.
„Vissulega missum við talsverð verkefni við þessa breytingu, en það mun ekki koma að sök. Við munum þá geta sinnt öðrum verkefnum sem við áður þurftum að neita þegar flotinn var fastur í verkefnum með skipafarþegana. Nú opnast möguleikar á að taka ný verkefni og það er ánægjulegt.“ Akstur með farþega um það bil helming skipanna færist nú frá SBA-Norðurleið.
Helga Nína segir það kost að hafa starfsstöðvar á tveimur stöðum á landinu, en fyrirtækið hefur mikið að gera við akstur ferðalanga um Suðurland, Gullna hringinn sem dæmi og um Suðurströndina. „Það gerir félagið sterkara og verkefnin verða fjölbreyttari.“