Ný heimasíða fyrir Bakka opnuð og vörumerki endurnýjað

Ný heimasíða iðnaðarsvæðisins á Bakka hefur verið opnuð á slóðinni bakki.nordurthing.is með það að markmiði að kynna uppbyggingartækifæri á svæðinu og veita skýra yfirsýn yfir innviði, þjónustu og samfélagið sem styður við starfsemi þar.
Samhliða opnun síðunnar hefur stjórn Græns iðngarðs á Bakka ákveðið að einfalda nafn og vörumerki svæðisins. Heitið Árbakki víkur fyrir nafninu Bakki, en á ensku verður notað heitið Bakki Industrial Park. Breytingin endurspeglar þá sterku stöðu sem nafnið Bakki hefur þegar skapað sér í umræðu um svæðið.
Á nýju síðunni er sérstök áhersla lögð á framtíðarverkefni og upplýsingar fyrir fyrirtæki og fjárfesta, meðal annars um orku-, hafnar- og flutningsinnviði, auk mannauðs, þjónustu og annarra tækifæra sem felast í starfsemi á Bakka. Með nýrri heimasíðu og endurnýjuðu vörumerki er markmiðið að styrkja sameiginlega sýn og áframhaldandi þróun svæðisins.