Akureyrarbær og Grófin framlengja samstarf til 2028

15. maí, 2026 - 15:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, og Pálína Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Grófarinnar, við undirritun samningsins, Mynd akureyri.is

Akureyrarbær og Grófin geðrækt hafa skrifað undir nýjan samstarfssamning sem tryggir áframhaldandi þjónustu Grófarinnar á Akureyri til ársloka 2028.

Samningurinn miðar að því að styrkja Grófina í hlutverki sínu sem geðræktarmiðstöð og efla samstarf  sitt við þá aðila innan bæjarins sem sinna fólki með geðraskanir.

Grófin býður fullorðnum einstaklingum með geðraskanir stuðning í bataferli með áherslu á virkni, jafningjastuðning, hópastarf og stuðningsviðtöl. Starfið byggir á því að skapa svigrúm til bata á eigin forsendum og án tímamarka.

 
 
 
