Kæru íbúar Akureyrar, Hríseyjar og Grímseyjar

Síðustu vikur hafa verið skemmtilegar og lærdómsríkar, við í VG höfum heimsótt fjölmörg félagasamtök og fyrirtæki og hitt og hlustað á fólk sem glímir við ýmsar áskoranir.
Á morgun, laugardaginn 16. maí göngum við að kjörborðinu og kjósum bæjarstjórn til næstu fjögurra ára. Þá gefst okkur tækifæri til að kjósa framboð sem vill tryggja jöfnuð, jafnrétti, skilvirkari samþættingu kerfa og náttúruvernd.
Akureyrarbær er ríkur af góðu fólki sem kýs að búa hér og glæða samfélagið okkar lífi. Menning, listir og skapandi starf eru hluti af því sem gerir bæjarfélagið okkar lifandi og aðlaðandi fyrir fólk á öllum aldri. Mér, 35 ára giftri konu með eitt barn á framfæri, finnst frábært að búa í Akureyrarbæ. Ég bý við öryggi og tækifæri, en veit að það er ekki reynsla allra.
VG vill að Akureyrarbær sé fyrir alla þá ólíku hópa sem byggja upp samfélagið okkar. Við viljum nýta sameiginlega sjóði til að auka jöfnuð og styðja við þau sem þurfa. Við þurfum að opna augun fyrir því að hér er fólk sem lifir í fátækt, fólk sem nær ekki endum saman um mánaðarmót. Fólk sem glímir við fíknisjúkdóma, fólk sem hefur ekki þak yfir höfuðið, fólk með fötlun eða skerðingar sem fær ekki viðeigandi þjónustu. Við þurfum að tryggja þjónustu fyrir okkur öll, því gott samfélag er samsett af fjölbreyttum einstaklingum og öll eiga að fá tækifæri til að blómstra.
VG vill tryggja öfluga skóla, þar sem börn fá stuðning við hæfi, starfsfólk nýtur trausts og skólarnir okkar verða áfram sterkur grunnur að jöfnuði í samfélaginu.
VG setur umhverfisvernd, loftslagsmál og náttúruvernd í forgang. Án heilnæms umhverfis og náttúrunnar er engin framtíð. Við þurfum að ganga um náttúruna af virðingu og vernda hana, meðal annars fyrir mengandi sjókvíaeldi, svo komandi kynslóðir fái einnig notið gæða hennar.
Kæri kjósandi, við hvetjum þig til að nýta kosningaréttinn á morgun. Lýðræðið er eitt það mikilvægasta sem við eigum og hvert atkvæði skiptir máli.
Setjum X við V fyrir jöfnuð, sterka skóla, lifandi menningu, jafnrétti og náttúruvernd.
Fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Akureyrarbæ
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, oddviti.