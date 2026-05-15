Kæru íbúar Akureyrar, Hríseyjar og Grímseyjar

15. maí, 2026 - 12:44 Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir,
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, oddviti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Akureyrarbæ
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, oddviti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Akureyrarbæ

Síðustu vikur hafa verið skemmtilegar og lærdómsríkar, við í VG höfum heimsótt fjölmörg félagasamtök og fyrirtæki og hitt og hlustað á fólk sem glímir við ýmsar áskoranir.

Á morgun, laugardaginn 16. maí göngum við að kjörborðinu og kjósum bæjarstjórn til næstu fjögurra ára. Þá gefst okkur tækifæri til að kjósa framboð sem vill tryggja jöfnuð, jafnrétti, skilvirkari samþættingu kerfa og náttúruvernd.

Akureyrarbær er ríkur af góðu fólki sem kýs að búa hér og glæða samfélagið okkar lífi. Menning, listir og skapandi starf eru hluti af því sem gerir bæjarfélagið okkar lifandi og aðlaðandi fyrir fólk á öllum aldri. Mér, 35 ára giftri konu með eitt barn á framfæri, finnst frábært að búa í Akureyrarbæ. Ég bý við öryggi og tækifæri, en veit að það er ekki reynsla allra.

VG vill að Akureyrarbær sé fyrir alla þá ólíku hópa sem byggja upp samfélagið okkar. Við viljum nýta sameiginlega sjóði til að auka jöfnuð og styðja við þau sem þurfa. Við þurfum að opna augun fyrir því að hér er fólk sem lifir í fátækt, fólk sem nær ekki endum saman um mánaðarmót. Fólk sem glímir við fíknisjúkdóma, fólk sem hefur ekki þak yfir höfuðið, fólk með fötlun eða skerðingar sem fær ekki viðeigandi þjónustu. Við þurfum að tryggja þjónustu fyrir okkur öll, því gott samfélag er samsett af fjölbreyttum einstaklingum og öll eiga að fá tækifæri til að blómstra.

VG vill tryggja öfluga skóla, þar sem börn fá stuðning við hæfi, starfsfólk nýtur trausts og skólarnir okkar verða áfram sterkur grunnur að jöfnuði í samfélaginu.

VG setur umhverfisvernd, loftslagsmál og náttúruvernd í forgang. Án heilnæms umhverfis og náttúrunnar er engin framtíð. Við þurfum að ganga um náttúruna af virðingu og vernda hana, meðal annars fyrir mengandi sjókvíaeldi, svo komandi kynslóðir fái einnig notið gæða hennar.

Kæri kjósandi, við hvetjum þig til að nýta kosningaréttinn á morgun. Lýðræðið er eitt það mikilvægasta sem við eigum og hvert atkvæði skiptir máli.

Setjum X við V fyrir jöfnuð, sterka skóla, lifandi menningu, jafnrétti og náttúruvernd.

Fyrir hönd Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Akureyrarbæ

Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, oddviti.

Til baka

Nýjast

  • Kæru íbúar Akureyrar, Hríseyjar og Grímseyjar

    • 15.05.2026
    Síðustu vikur hafa verið skemmtilegar og lærdómsríkar, við í VG höfum heimsótt fjölmörg félagasamtök og fyrirtæki og hitt og hlustað á fólk sem glímir við ýmsar áskoranir.

  • Ég styð Sjálfstæðisflokkinn

    • 15.05.2026
    Og af hverju kýs ég Sjálfstæðisflokkinn ? Hann kýs lýðræði umfram einræði. Hann vill sjálfstæði einstaklingsins en ekki of mikil ríkisafskipti.

  • Veljum samfélag þar sem enginn er skilinn eftir

    • 15.05.2026
    Kæri kjósandi. Á morgun hefur þú kost á að kjósa samheldinn og kraftmikinn hóp Akureyringa sem hefur einsett sér að vinna að jöfnu og sterku samfélagi þar sem enginn er skilinn eftir.

  • Dagskrá Óskars Þórs um Helenu söngkonu

    • 15.05.2026
    Viðburður verður í salnum í Lögmannshlíð, Vestursíðu 9, Akureyri föstudaginn 15. maí, kl. 13:30. Akureyrarakademían stendur fyrir honum og er hann hluti af viðburðarröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna sem og aðra bæjarbúa.

  • Breytt aldurssamsetning kallar á nýja hugsun

    • 15.05.2026
    Framsókn á Akureyri vill byggja upp samfélag þar sem eldri borgarar njóta öryggis og góðra lífsgæða. Breytt aldurssamsetning samfélagsins kallar á nýja hugsun þar sem færri aðstandendur standa að hverjum einstaklingi. Þess vegna leggjum við fram skýra sýn sem byggir á fjórum samverkandi þáttum: Lífsgæðakjarna, þjónustuíbúðum, samþættri þjónustu og Heilsueflandi heimsóknum. Markmiðið er að skapa heildstætt samfélag þar sem búseta, þjónusta og stuðningur fara saman.

  • Verksmiðjan á Hjalteyri Sýningin Sýni opnuð

    • 15.05.2026
    Sýningin SÝNI verður opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri á laugardag, 16. maí kl. 14. Sýningin er afrakstur alþjóðlegs samstarfsverkefnis sem hófst árið 2022 og fjallar um tengsl Íslands, Kalaallit Nunaat (Grænlands) og Jamaíku í gegnum álframleiðslu og nýtingu náttúruauðlinda. Hún verður opin frá 16.maí til 30. Ágúst 2026

  • Svalbarðsströnd Stækkun á leikskóla

    • 15.05.2026
    Til stendur að stækka leikskólann Álfaborg á Svalbarðsströnd og hefur hreppurinn óskað eftir tilboðum í verklegar framkvæmdir. Ný bygging verður reist norðan við núverandi húsnæði og er heildar stærð 547,4 fermetrar. Verklok eru 31. október 2027. Frestur til að skila inn tilboðum í verkið er til kl. 11 þann 4. júní 2026

  • Af hverju Viðreisn?

    • 15.05.2026
    Viðreisn býður fram krafta sína í fyrsta sinn á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum. Á listanum eru ólíkir einstaklingar sem deila þó mörgu sameiginlegu. Ástríða fyrir Akureyri er eitt af því sem sameinar okkur.

  • Svifrykið - hin falda vá

    • 14.05.2026
    Svifryksmengun hefur töluvert verið til umræðu á Akureyri. Hvað er til ráða spyrja margir sig og hvað getur bærinn gert í baráttunni við þessa örlitlu, földu vá?
Sjá meira