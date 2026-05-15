Verksmiðjan á Hjalteyri Sýningin Sýni opnuð

15. maí, 2026 - 08:08 Margrét Þóra Þórsdóttir
Fyrsta álslettan sem til varð við opnun álversins á Grundartanga árið 1998 og er að finna á Byggðasa…
Fyrsta álslettan sem til varð við opnun álversins á Grundartanga árið 1998 og er að finna á Byggðasafninu í Görðum á Akranesi. Álslettan gegnir lykilhlutverki í sýningunni og verður meðal annars notuð sem útgangspunktur fyrir hugleiðingar um framtíð, efni og minni.

Sýningin SÝNI verður opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri á laugardag, 16. maí kl. 14. Sýningin er afrakstur alþjóðlegs samstarfsverkefnis sem hófst árið 2022 og fjallar um tengsl Íslands, Kalaallit Nunaat (Grænlands) og Jamaíku í gegnum álframleiðslu og nýtingu náttúruauðlinda. Hún verður opin frá 16.maí til 30. Ágúst 2026.

Í sýningunni er varpað ljósi á hvernig þessi þrjú lönd hafa lengi verið nýtt í þágu alþjóðlegs iðnaðar og hagsmuna stærri ríkja.

Titill sýningarinnar er innblásinn af jarðfræðisýnum sem geimfarar söfnuðu í tengslum við Apollo 11 tungllendinguna árið 1969. Sú nálgun þeirra, að tryggja að hið minnsta eitt sýni skilaði sér aftur til jarðar, verður tilefni myndlíkingar.

Á morgun, 17. maí kl. 11 verður listamannaspjall og vinnustofur fyrir ungt fólk og kl. 13 sama dag verður sýnd myndin Hið hvíta gull Grænlands. en á sýningunni sjálfri má finna verk eftir aðalsögupersónu myndarinnar. Verkin eru innblásin af viðfangsefni myndarinnar og þeim framgangi sem myndin hefur hlotið eftir að hún var frumsýnd.

Á sýningunni eru verk eftir Bryndísi Björnsdóttur (Ísland), Naju Dyrendom Graugaard (Kalaallit Nunaat/Danmörk), Olando Whyte (Jamaíka), Rut Karin Zettergren (Svíþjóð/Finnland) og Tinne Zenner (Danmörk).

Til baka

Nýjast

  • Ég styð Sjálfstæðisflokkinn

    • 15.05.2026
    Og af hverju kýs ég Sjálfstæðisflokkinn ? Hann kýs lýðræði umfram einræði. Hann vill sjálfstæði einstaklingsins en ekki of mikil ríkisafskipti.

  • Veljum samfélag þar sem enginn er skilinn eftir

    • 15.05.2026
    Kæri kjósandi. Á morgun hefur þú kost á að kjósa samheldinn og kraftmikinn hóp Akureyringa sem hefur einsett sér að vinna að jöfnu og sterku samfélagi þar sem enginn er skilinn eftir.

  • Dagskrá Óskars Þórs um Helenu söngkonu

    • 15.05.2026
    Viðburður verður í salnum í Lögmannshlíð, Vestursíðu 9, Akureyri föstudaginn 15. maí, kl. 13:30. Akureyrarakademían stendur fyrir honum og er hann hluti af viðburðarröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna sem og aðra bæjarbúa.

  • Breytt aldurssamsetning kallar á nýja hugsun

    • 15.05.2026
    Framsókn á Akureyri vill byggja upp samfélag þar sem eldri borgarar njóta öryggis og góðra lífsgæða. Breytt aldurssamsetning samfélagsins kallar á nýja hugsun þar sem færri aðstandendur standa að hverjum einstaklingi. Þess vegna leggjum við fram skýra sýn sem byggir á fjórum samverkandi þáttum: Lífsgæðakjarna, þjónustuíbúðum, samþættri þjónustu og Heilsueflandi heimsóknum. Markmiðið er að skapa heildstætt samfélag þar sem búseta, þjónusta og stuðningur fara saman.

  • Verksmiðjan á Hjalteyri Sýningin Sýni opnuð

    • 15.05.2026
    Sýningin SÝNI verður opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri á laugardag, 16. maí kl. 14. Sýningin er afrakstur alþjóðlegs samstarfsverkefnis sem hófst árið 2022 og fjallar um tengsl Íslands, Kalaallit Nunaat (Grænlands) og Jamaíku í gegnum álframleiðslu og nýtingu náttúruauðlinda. Hún verður opin frá 16.maí til 30. Ágúst 2026

  • Svalbarðsströnd Stækkun á leikskóla

    • 15.05.2026
    Til stendur að stækka leikskólann Álfaborg á Svalbarðsströnd og hefur hreppurinn óskað eftir tilboðum í verklegar framkvæmdir. Ný bygging verður reist norðan við núverandi húsnæði og er heildar stærð 547,4 fermetrar. Verklok eru 31. október 2027. Frestur til að skila inn tilboðum í verkið er til kl. 11 þann 4. júní 2026

  • Af hverju Viðreisn?

    • 15.05.2026
    Viðreisn býður fram krafta sína í fyrsta sinn á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum. Á listanum eru ólíkir einstaklingar sem deila þó mörgu sameiginlegu. Ástríða fyrir Akureyri er eitt af því sem sameinar okkur.

  • Svifrykið - hin falda vá

    • 14.05.2026
    Svifryksmengun hefur töluvert verið til umræðu á Akureyri. Hvað er til ráða spyrja margir sig og hvað getur bærinn gert í baráttunni við þessa örlitlu, földu vá?

  • Af svifryki, strætó og sjálfstæðum krökkum

    • 14.05.2026
    Ef Akureyrarbæ ber gæfa til að koma á almennilegu strætókerfi á næstu árum væri hægt að slá margar flugur í einu höggi. Betri strætó hefði í för með sér minna skutl, sjálfstæðari börn, hreinni lungu, minni losun og einfaldari hversdag fyrir fjölda íbúa.
Sjá meira