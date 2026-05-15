Verksmiðjan á Hjalteyri Sýningin Sýni opnuð

Sýningin SÝNI verður opnuð í Verksmiðjunni á Hjalteyri á laugardag, 16. maí kl. 14. Sýningin er afrakstur alþjóðlegs samstarfsverkefnis sem hófst árið 2022 og fjallar um tengsl Íslands, Kalaallit Nunaat (Grænlands) og Jamaíku í gegnum álframleiðslu og nýtingu náttúruauðlinda. Hún verður opin frá 16.maí til 30. Ágúst 2026.
Í sýningunni er varpað ljósi á hvernig þessi þrjú lönd hafa lengi verið nýtt í þágu alþjóðlegs iðnaðar og hagsmuna stærri ríkja.
Titill sýningarinnar er innblásinn af jarðfræðisýnum sem geimfarar söfnuðu í tengslum við Apollo 11 tungllendinguna árið 1969. Sú nálgun þeirra, að tryggja að hið minnsta eitt sýni skilaði sér aftur til jarðar, verður tilefni myndlíkingar.
Á morgun, 17. maí kl. 11 verður listamannaspjall og vinnustofur fyrir ungt fólk og kl. 13 sama dag verður sýnd myndin Hið hvíta gull Grænlands. en á sýningunni sjálfri má finna verk eftir aðalsögupersónu myndarinnar. Verkin eru innblásin af viðfangsefni myndarinnar og þeim framgangi sem myndin hefur hlotið eftir að hún var frumsýnd.
Á sýningunni eru verk eftir Bryndísi Björnsdóttur (Ísland), Naju Dyrendom Graugaard (Kalaallit Nunaat/Danmörk), Olando Whyte (Jamaíka), Rut Karin Zettergren (Svíþjóð/Finnland) og Tinne Zenner (Danmörk).