Dagskrá Óskars Þórs um Helenu söngkonu

15. maí, 2026 - 08:28 Margrét Þóra Þórsdóttir
Óskar Þór skrifaði bókina Gullin ský - ævisaga Helenu M. Eyjólfsdóttur, sem kom út árið 2013.
Viðburður verður í salnum  í Lögmannshlíð, Vestursíðu 9, Akureyri föstudaginn 15. maí, kl. 13:30. Akureyrarakademían stendur fyrir honum og er hann hluti af viðburðarröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna sem og aðra bæjarbúa.

Í dagskránni mun Óskar Þór Halldórsson fara yfir tónlistarferil Helenu í máli, myndum og með tóndæmum. Ferill Helenu er áhugaverður og fjölbreyttur og tengist órjúfa böndum þróun dægurtónlistar á Íslandi á 20. öld.

 Óskar Þór Halldórsson

60 ár á Akureyri

Ófáar dægurperlurnar hefur Helena M. Eyjólfsdóttir (f. 1942) sungið sem hafa greypst inn í hjörtu landsmanna. Ung heillaðist hún af sönglistinni og söng ellefu ára gömul í fyrsta skipti inn á hljómplötu. Söngferillinn hófst árið 1957 og söng hún í ýmsum hljómsveitum. Í sextíu ár, frá árinu 1966, hefur Helena búið á Akureyri og heldur betur lagt lóð sín á vogarskálarnar í tónlistarsögu bæjarins, ekki síst í Hljómsveit Ingimars Eydal í Sjálfstæðishúsinu/Sjallanum.

    Og af hverju kýs ég Sjálfstæðisflokkinn ? Hann kýs lýðræði umfram einræði. Hann vill sjálfstæði einstaklingsins en ekki of mikil ríkisafskipti.

