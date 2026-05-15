Dagskrá Óskars Þórs um Helenu söngkonu

Viðburður verður í salnum í Lögmannshlíð, Vestursíðu 9, Akureyri föstudaginn 15. maí, kl. 13:30. Akureyrarakademían stendur fyrir honum og er hann hluti af viðburðarröð fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna sem og aðra bæjarbúa.
Í dagskránni mun Óskar Þór Halldórsson fara yfir tónlistarferil Helenu í máli, myndum og með tóndæmum. Ferill Helenu er áhugaverður og fjölbreyttur og tengist órjúfa böndum þróun dægurtónlistar á Íslandi á 20. öld.
Óskar Þór Halldórsson
60 ár á Akureyri
Ófáar dægurperlurnar hefur Helena M. Eyjólfsdóttir (f. 1942) sungið sem hafa greypst inn í hjörtu landsmanna. Ung heillaðist hún af sönglistinni og söng ellefu ára gömul í fyrsta skipti inn á hljómplötu. Söngferillinn hófst árið 1957 og söng hún í ýmsum hljómsveitum. Í sextíu ár, frá árinu 1966, hefur Helena búið á Akureyri og heldur betur lagt lóð sín á vogarskálarnar í tónlistarsögu bæjarins, ekki síst í Hljómsveit Ingimars Eydal í Sjálfstæðishúsinu/Sjallanum.