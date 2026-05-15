Af hverju Viðreisn?

Viðreisn býður fram krafta sína í fyrsta sinn á Akureyri í komandi sveitarstjórnarkosningum. Á listanum eru ólíkir einstaklingar sem deila þó mörgu sameiginlegu. Ástríða fyrir Akureyri er eitt af því sem sameinar okkur.
Að bjóða sig fram í stjórnmálaumhverfi nútímans er berskjaldandi ábyrgðarhlutverk sem ber að taka alvarlega.
En hvers vegna erum við að bjóða okkur fram?
Á morgun er kjördagur. Þá mætum við öll á kjörstað og greiðum atkvæði til þess flokks sem okkur lýst best á. Við, frambjóðendur Viðreisnar á Akureyri ákváðum að bjóða fram krafta okkar af ólíkum ástæðum en öll fundum við okkar gildum heimili hjá Viðreisn. Við erum tilbúin til að láta hendur standa fram úr ermum fyrir dásamlega sveitarfélagið okkar. Hér getur þú skoðað af hverju við bjóðum okkur fram, en það hjálpar þér vonandi að skilja okkar stefnu og hjálpa þér að ákveða að setja C við X á morgun.
Menntun/Starf: Stúdentspróf, BA í Stjórnmálafræði, diplóma í Fjölmiðla- og boðskiptafræðum, MLM í Forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun og er á lokametrum kennsluréttindanámi við HA. Starfa sem kennari á Akureyri.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Á myndarlegan og sterkan mann sem heitir Örvar og tvo unga drengi.
Uppáhaldsstaður í bænum: Hamrarnir ofan við Naustaborgir. Þar er fátt betra en að setjast niður, leyfa huganum að reika og njóta útsýnisins yfir bæinn og bæði út og inn Eyjafjörð.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Ég hef aldrei farið í Costco.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram?: Í lífi mínu sem móðir, í sambúð, í uppeldi og kennslu, blasir við mér sameiginlegt mynstur: við erum of oft að reyna að þrengja börn og ungmenni inn í kerfi sem þjónar þeim ekki. Ég trúi því að hlutverk sveitarfélagsins sé að víkka rammann, skapa fjölbreytni og bjóða upp á raunveruleg úrræði. Þess vegna býð ég mig fram. Börn eru ólík og kerfið þarf að endurspegla það. Þorum að hugsa kerfið upp á nýtt til að mæta þörfum barna.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum?: Að skapa umhverfi þar sem börn og ungmenni fá að njóta styrkleika náttúrunnar og íþróttamannvirkja Akureyrar til fulls. Ég vil að þau fái að vera börn lengur, leika sér, hreyfa sig og þroskast á sínum forsendum og síðan fái þau markvisst utanumhald þar sem menntun, tómstundir og lýðheilsa vinna saman. Forvarnir eru leiðarljós í mínu starfi og reynslan sýnir að fjárfesting í börnum og ungmennum er ein besta fjárfesting samfélagsins.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að efla og fjölga stuðningsúrræðum fyrir börn og ungmenni með fjölþættan vanda, þar sem heildarhagsmunir barnsins eru í fyrirrúmi og tekið er tillit til fjölskyldna þeirra og starfsfólks skóla.
Menntun/Starf: Stúdent frá VMA, B.ed frá HA, M.ed í stjórnun og forystu frá University of Jyvaskyla í Finnlandi, M.ed frá HA. Skólastjóri Giljaskóla.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur og á tvö börn, strák í 10. bekk og stelpu í 5. bekk.
Uppáhaldsstaður í bænum: Krossanesborgir eru dásamlegar fyrir útivist og hreyfingu.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Ég hef farið fimm sinnum erlendis í skiptinám.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég býð mig fram til að leggja mitt af mörkum til að gera einn besta stað í heimi til að búa á enn betri til framtíðar. Markmiðið er að Akureyri verði samfélag þar sem börnin okkar vilja búa, blómstra og byggja framtíðina. Til þess þurfum við að styrkja stoðir bæjarins með skýrri sýn á skólamál, atvinnuuppbyggingu, menningu og ábyrga skipulagsþróun.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Ég brenn sérstaklega fyrir velferð ungs fólks og fyrir því að Akureyri bjóði upp á raunveruleg atvinnutækifæri. Þannig getum við tryggt að ungt fólk sjái hér framtíð, tækifæri og blómlegt líf.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri? Ég vil sjá markvissa fjölgun leikskólakennara í leikskólum Akureyrar til að efla faglegt starf og tryggja börnum betri og stöðugri þjónustu.
Menntun/starf: Stúdent frá MA, læknisfræði frá HÍ, sérfræðimenntun í svæfinga- og gjörgæslulækningum. Starfa sem svæfinga- og gjörgæslulæknir.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur og á 4 börn: Ingvar, Ester Helgu, Magnús Gauta og Fríðu Bryndísi.
Uppáhaldsstaður í bænum: Hlíðarfjall og verslunin Þór hf.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Stofnaði eigin íþróttaviðburð því að mig langaði svo mikið að vinna sigur.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég elska Akureyri og vil leggja mitt af mörkum til að gera bæinn að eftirsóknarverðri svæðisborg þar sem fólki á öllum aldri líður vel saman.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Nýsköpun og lýðheilsu yfir allt æviskeiðið.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Fleiri brosandi bæjarbúa sem njóta fjölbreyttra tækifæra til búsetu og starfa, menningar og tómstunda.
Menntun: Bsc gráða í ferðamálafræði með spænsku sem aukafag frá Háskóla Íslands.
Ms gráða í menningu, samskiptum og hnattvæðingu með áherslu á markaðssamskipti frá Álaborgarháskóla í Danmörku.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift Kára Einarssyni og eigum tvö börn 4ra og 11 ára.
Uppáhaldsstaður í bænum: Kjarnaskógur.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Ég hef aldrei smakkað þorramat.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Af því ég brenn fyrir Akureyri og samfélaginu hér. Ég vil láta gott af mér leiða í þágu samfélagsins og taka beinan þátt í þeirri spennandi vegferð sem Akureyri er á sem möguleg svæðisborg.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Vegna þess að ég brenn fyrir Akureyri og samfélagið hér. Mig langar að leggja mitt af mörkum og taka virkan þátt í þeirri spennandi vegferð sem bærinn er á sem möguleg svæðisborg.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Ég vil sjá aukið og stöðugra flugframboð allt árið, sem styður bæði atvinnulíf, búsetu og tengsl Akureyrar við umheiminn.
Menntun: Ba gráða í tómstunda- og félagsmálafræði. M.ed gráða í tómstunda- og félagsmálafræði með áherslu á stjórnun og þróunarstörf.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift Eiði Ben og saman eigum við dótturina Alís Maríu, sem er að verða fjögurra ára.
Uppáhaldsstaður í bænum: Það er hvergi betra að vera en á Hömrum og horfa út Eyjafjörðinn.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Er fyrsta Íunn á Íslandi síðan 1700 og súrkál.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram?: Ég býð mig fram vegna þess að ég vil stuðla að enn betra samfélagi fyrir börn og ungmenni. Það er mikilvægt að skapa umhverfi þar sem öll börn fá tækifæri til að blómstra, hvert á sínum forsendum. Að þau hafi aðgengi að fjölbreyttum og uppbyggilegum tækifærum í frítíma sínum, finna að þau tilheyri, að það sé hlustað á þau og fái stuðning til að þróa styrkleika sína.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Lýðheilsu
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Bæta frístundamál.
Starf: Sölustjóri
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur Svölu Rán Aðalbjörnsdóttur og eigum við tvo stráka Nóel og Nökkva
Uppáhaldsstaður í bænum: Heima er best en Lystigarðurinn er líka frábær.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Las 40 bækur á síðasta ári.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég vil halda áfram að leggja mitt af mörkum til að Akureyri verði áfram besti staðurinn til að búa á. Á yfirstandandi kjörtímabili hef ég gegnt formennsku í Öldungaráði Akureyrarbæjar fyrir hönd L‑listans og setið sem varamaður í Umhverfis‑ og mannvirkjaráði, og vil áfram taka virkan þátt í uppbyggingu bæjarins.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Uppbyggingu íþróttamannvirkja. Akureyri þarf að búa yfir aðstöðu sem stenst samanburð við höfuðborgarsvæðið. Nú þegar uppbygging er hafin á Þórssvæðinu er mikilvægt að horfa jafnframt til bættrar sundaðstöðu og þróunar skíðamannvirkja í Hlíðarfjalli.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri:Sameining sveitarfélaganna í Eyjafirði, til að styrkja svæðið, bæta þjónustu og byggja upp öflugra samfélag til framtíðar.
Menntun og störf: BSc í sjúkraþjálfun, MSc í Heilbrigðisvísindum. Almenn störf sjúkraþjálfara 1991-2013. Fyrrum formaður Félags sjúkraþjálfara 2013-2022. Fyrrum fulltrúi BHM í stjórn LSR (Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins). Seta í stjórn Evrópudeildar sjúkraþjálfara.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift, 3 börn, 2 barnabörn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Kjarnaskógur
„Sturluð staðreynd“ um þig: Söng í tónverki með pönkhljómsveitinni Jonee Jonee í stúdentakjallaranum árið 1982.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég býð mig fram því ég vil stuðla að því að Akureyri eflist sem svæðisborg, sæki fram með áherslu á öflugt atvinnulíf með tækni, hugvit og nýsköpun í fyrirrúmi og verði borg þar sem háskólamenntuðu fólki gefst kostur á fjölbreyttum, vel launuðum störfum við hæfi, þannig að börnin mín og barnabörnin þurfi ekki að leita framtíðarinnar annars staðar.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Uppbygging tæknigarða,
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Aukin fjölbreytni í atvinnulífi.
Menntun/starf: Sveinspróf og meistararéttindi í vélvirkjun, Vélfræðingur frá Vélskóla Íslands Kennslufræði Frá HA. Framhaldsskólakennari.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur 4 börn og 5 barnabörn
Uppáhaldsstaður í bænum: Lystigarðurinn
„Sturluð staðreynd“ um þig: Free fall réttindi í fallhlífarstökki
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? : Mig langar að leggja mitt af mörkum til að efla velferð barna og ungmenna í sveitarfélaginu og skapa öruggt, styðjandi og hvetjandi umhverfi fyrir þau. Mikilvægt er að mæta fólki þar sem það er statt og veita þjónustu sem byggir á einstaklingsbundnum þörfum og styrkleikum. Einnig vil ég styðja fólk í fíknivanda af virðingu og fagmennsku og leggja mitt af mörkum til að greiða veg ungs fólks í átt að því að eignast eigið húsnæði og byggja upp sjálfbært líf.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Gagnsæi í fjármálum bæjarins
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Styrkari staða ungs fólks í húsnæðis og atvinnumálum
Menntun/starf: Stúdent. Starfa við umönnun.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Í sambandi.
Uppáhaldsstaður í bænum: Lögmannshlíðarhringurinn.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Ég elska hákarla.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? (stutt svar) Ég elska Akureyri, ég vil láta gott af mér leiða og stuðla að fallegu samfélagi þar sem fólki líður sem best.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? (eitt atriði) Menntamál.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að efla og stækka Verkmenntaskólann á Akureyri til að mæta núverandi og framtíðar þörfum nemenda og atvinnulífs.
Menntun/starf: Iðjuþjálfi Bsc. og leikskólakennari.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Er í sambandi með Rósu Guðrúnu Jónsdóttir og á tvo syni og þar af auki einn stjúpson.
Uppáhaldsstaður í bænum: Allir fótboltavellir Akureyrar eiga sinn stað hjá mér.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Auk annarrar menntunar er ég menntaður í klassískum söng.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég hef brennandi áhuga á málefnum sveitarfélagsins og býð fram krafta mína þar sem ég tel að tækifæri séu til að gera betur.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Íþróttamál og menntamálin.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Bætt aðstaða og skipulag frá Glerártorgi að Minjasafni til þess að gera miðbæinn okkar aðgengilegri og meira aðlaðandi fyrir ferðafólk og bæjarbúa.
Menntun/Starf: BA í sálfræði og einka- og atvinnuflugnám. Starfa sem flugmaður.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Ólofuð.
Uppáhaldsstaður í bænum: Aðflug til Norðurs á góðum degi með útsýni yfir fallega bæinn okkar og Eyjafjörð.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Hef aldrei horft á Lord of the Rings.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? : Mig langar að taka virkan þátt í áframhaldandi uppbyggingu Akureyrar og nærumhverfis og vinna að því að gera bæinn okkar enn betri fyrir alla, núverandi íbúa, gesti og framtíðar íbúa.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Ferðamál og atvinnulíf.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Ég vil sjá fjölbreytt atvinnulíf og sveigjanlegra vinnuumhverfi, þar sem ungt fólk með lítil börn hefur raunverulegan möguleika á lægra starfshlutfalli án þess að það komi niður á framtíð þeirra eða fjölskyldulífi.
Menntun/Starf: BSc í Tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík. Starfa sem hugbúnaðarsérfræðingur.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Í sambúð með unnustu minni, Brynju Pálínu. Við eigum saman tvær dætur, Yrsu og Betu Maríu.
Uppáhaldsstaður í bænum: Ég ólst upp í Snægili þegar það byggðist upp og elska að fara „upp í móa“ og horfa út fjörðinn.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Ég deili afmælisdegi með konunni minni, þó ég geti státað mig af því að vera hálfum degi eldri.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég hef lengi haft brennandi áhuga á málefnum Akureyrar og þróun bæjarins. Auk þess að vera sterkt fjölskyldu‑ og lýðheilsusamfélag þarf Akureyri að vera bæjarfélag sem stendur vel með vinnandi fólki og skapar forsendur fyrir blómlegt samfélag til framtíðar. Þess vegna vil ég leggja mitt af mörkum og taka þátt í þeirri uppbyggingu.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Ég brenn fyrir því að skapa jarðveg þar sem nýsköpun og atvinnulíf geta dafnað. Til þess þurfum við að tryggja aðgengi að hentugum skrifstofu‑ og framleiðslurýmum, því fólk leggur aðeins af stað og fjárfestir krafta sína ef aðstaðan er til staðar. Jafnframt þurfa grunnstoðir samfélagsins að vera sterkar: gott aðgengi að heilbrigðisþjónustu, öflugt menntakerfi og traust flugsamgöngukerfi.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri? Að leikskóla‑ og frístundakerfið þróist í takt við breyttan raunveruleika vinnumarkaðarins og styðji betur við ungt vinnandi fólk. Vinnutími er ekki alltaf frá kl. 8 til 16, það þarf meira svigrúm og sveigjanleika í kerfinu. Slíkar breytingar þarf að vinna með yfirvegun og fagmennsku.
Menntun/starf: BS Hjúkrunarfræði. Starfa sem hjúkrunarfræðingur.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift.
Uppáhaldsstaður í bænum: Lystigarðurinn.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Að synda er ekki minn styrkur, ég er ósynd.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram?
Ég vil leggja mitt af mörkum til að innleiða nútímalegar og skilvirkar lausnir sem bæta þjónustu og þróun bæjarins.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Velferð fólks – sérstaklega öflugum félags‑ og heilbrigðismálum sem stuðla að góðum lífsgæðum.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Ég vil sjá aukið framboð af félagslegu húsnæði og uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis til að mæta þörfum bæjarbúa.
Menntun/starf: Vélfræðingur og hafnarstarfsmaður.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Kvæntur, á fjögur uppkomin börn og tvö barnabörn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Holtin.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Hef horft yfir Akureyri frá blautu barnsbeini.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Fyrri störf og reynsla hafa veitt mér innsýn og þekkingu sem ég tel nýtast vel í stefnumótun og málefnavinnu til hagsbóta fyrir bæinn og þá hópa sem hann þjónar.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Skipulagsmál.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að verðlagning lóða verði endurskoðuð með það að markmiði að skapa sanngjarnari og raunhæfari forsendur fyrir uppbyggingu.
Menntun/starf: Stúdent MA, fótaaðgerðafræðingur, svæða-og viðbragðsfræðingur o.fl.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift, eigum 4 börn og 7 barnabörn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Kjarnaskógur.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Þrátt fyrir að varla trúa því enn sjálf er ég nú að læra að verða TRE‑leiðbeinandi og kafa djúpt í vellíðan og taugakerfi manneskjunnar.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég býð mig fram vegna þess að ég vil leggja mitt af mörkum til að byggja upp réttlátt samfélag þar sem mannréttindi eru virt.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Ég brenn sérstaklega fyrir eflingu atvinnulífsins. Öflugra atvinnulíf skapar forsendur fyrir fjölgun íbúa, sem ég tel nauðsynlega til að styrkja og þróa bæinn okkar áfram. Akureyri þarf að geta boðið fyrirtækjum og íbúum lóðir og húsnæði á sanngjörnu verði, auk þess sem innviðir verða að vera til staðar svo fyrirtæki geti vaxið og dafnað. Jafnframt vil ég greiða leið þeirra sem hyggja á uppbyggingu, meðal annars með því að einfalda ferla og stytta leiðir innan stjórnsýslunnar þar sem þess er kostur.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Stækkun Verkmenntaskólans.
Starf: Sérfræðingur í rafrænu eftirliti.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur.
Uppáhaldsstaður í bænum: Miðbærinn og bryggjurnar.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég býð mig fram vegna þess að ég tel mig geta lagt mitt af mörkum til uppbyggingar og framfara í bænum okkar.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Skipulagsmál.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að endurhugsa hafnartengda starfsemi og færa miðlæga flutningamiðstöð út fyrir bæinn.
Menntun/Starf: Náms og starfsráðgjafi. Heimskautaréttur.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Fráskilin, á tvo afkomendur.
Uppáhaldsstaður í bænum: Hlíðarfjall, Kjarnaskógur, Sundlaug Akureyrar, BackPackers, Græni Hatturinn.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Var á haustvertíð á laxveiðum úti fyrir vesturströnd Seattle.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Mér finnst mikilvægt að Akureyri fái fjölbreytt sjónarhorn inn í ákvörðunartöku. Ég er komin yfir miðjan aldur og vil beita minni reynslu og sýn til að halda betur á lofti málefnum þess aldurshóps, sem mér finnst stundum gleymast í núverandi bæjarstjórn.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Umhverfismál og málefni eldri borgara.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Ég vil sjá raunverulega viðhorfsbreytingu í umhverfismálum og að Akureyri taki forystu með skýrum og metnaðarfullum markmiðum. Núverandi aðgerðir eru einfaldlega ekki nægjanlegar til að ná settum markmiðum um kolefnishlutleysi, hvorki 2030 né 2040.
Menntun/starf: Sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur Maríu Pálsdóttur leikkonu og frumkvöðli. Við eigum 3 stálpuð börn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Kjarnaskógur og hinir fjölmörgu stígar þar og þaðan. Svo er Gleráin í miklu uppáhaldi.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Ég fékk þessa áskorun sem ég ákvað að taka til að taka þátt í okkar lýðræðissamfélagi.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Að hér sé vel rekið samfélag með öflugu atvinnu- og menningarlífi þar sem okkur öllum er vel tekið.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að Gleránni og hennar umhverfi verði gerður sá sómi sem henni ber allt til ósa. Þar þurfa bæjaryfirvöld og fyrirtæki að taka höndum saman.
Menntun/Starf: Iðnmenntun frá VMA/leiðsögumaður.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur, 4 börn og 4 barnabörn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Hrísey.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Trommaði með Rúnari Júl.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Vera rödd fyrir Hrísey og Grímsey.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Atvinnumál.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Tækifæri fyrir alla.
Menntun/Starf: Stúdent frá MA, Læknisfræði frá HÍ, Sérfræðingsréttindi í alm. lyflækningum. Starfa sem læknir.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Gift, 4 börn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Get gleymt mér endalaust í Lystigarðinum.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Er að klára leiklistarnámskeið í spuna sem er langt fyrir utan minn þægindaramma.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? (stutt svar): Veita góðum málstað liðsinni mitt.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? (eitt atriði): Að Akureyri verði aðlaðandi valkostur fyrir sérfræðimenntað fólk sem er að flytja heim erlendis frá eftir nám.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Ég myndi vilja sjá líkbrennsluofn á Akureyri.
Menntun/Störf: Stúdent frá MA. Læknisfræði frá HÍ. Sérnám í heimilislækningum í Svíþjóð og í endurhæfingarlækningum á Íslandi. Læknir.
Hjúskapar- og fjölskyldustaða: Giftur Guðrúnu Baldursdóttur, sjúkraliði í tæp 49 ár. Eigum 4 uppkomin börn og 12 barnabörn.
Uppáhaldsstaður í bænum: Kjarnaskógur og Naustaborgir, einkum Kjarna-Class (Skógarræktin) og ákveðinn staður nyrst í Naustaborgum.
„Sturluð staðreynd“ um þig: Er bara “leynivinur” á samfélagsmiðlum.
Af hverju ákvaðstu að bjóða þig fram? Til að leggja mitt af mörkum til að Akureyri sé staður sem að laðar til sín fólk því að þar virki hugsjónin um að bæjarfélag sjái vel um sína, óháð aldri og þörfum.
Hvað brennur þú sérstaklega fyrir í bæjarmálum? Að félags -og heilbrigðisþjónusta sé samþætt og virki fullkomlega fyrir alla, óháð þörfum, aldri og greiðslugetu.
Hver væri ein breyting sem þú vildir helst sjá á næstu 4 árum á Akureyri: Að endurbætt “Akureyrarmódel” verði komið í fulla virkni að frumkvæði bæjarfélagsins.