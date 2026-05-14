Af svifryki, strætó og sjálfstæðum krökkum

14. maí, 2026 - 19:49 Kristín Helga Schiöth
Kristín Helga Schiöth skipar níunda sæti lista Samfylkingarinnar á Akureyri
Kristín Helga Schiöth skipar níunda sæti lista Samfylkingarinnar á Akureyri

Ef Akureyrarbæ ber gæfa til að koma á almennilegu strætókerfi á næstu árum væri hægt að slá margar flugur í einu höggi. Betri strætó hefði í för með sér minna skutl, sjálfstæðari börn, hreinni lungu, minni losun og einfaldari hversdag fyrir fjölda íbúa.

Svifryksmengun er umhverfis- og lýðheilsuvá sem ber að taka alvarlega og helgast fyrst og fremst af malbikssliti. Þrif á götum eru nauðsynlegur þáttur í að halda bænum hreinum en þrifin eru bara viðbragð við ástandi – best væri að draga úr slitinu í upphafi, m.a. með að gera vistvænum ferðamátum hærra undir höfði í bænum.

Í dag er bílaeign Akureyringa með því mesta sem gerist í Evrópu, fjöldi bíla er meiri en fjöldi bílprófa hér í bæ og algengt er að við hvert heimili séu fleiri en einn bíll. Í annasömum hversdegi þar sem foreldrar vinna úti og börn eru í fjölbreyttum frístundum þarf ansi oft að skjótast, sækja og skutla. Strætó gengur sjaldan og ekki er gaman að lenda í því að þurfa að bíða í klukkutíma eftir næsta vagni, missi maður af. Í dag er leiðarkerfið þannig að oft þarf að taka útsýnistúr í gegnum hálfan bæinn áður en komist er á leiðarenda, þar sem keyrður er hringur. Það hentar helst ferðamönnum sem koma á skemmtiferðaskipunum og nýta sér, eðlilega, þennan ókeypis skoðunartúr sem þeim býðst í boði Akureyringa en hentar heimafólki síður.

Talsverð áhersla er lögð á strætókerfið í Umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar, sem bæjarstjórn hefur skuldbundið sig til að vinna eftir. Það þarf ekki að koma á óvart, enda eru helstu sóknarfærin til að draga úr losun innan bæjarmarkanna með því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. a

Þar kemur fram að hefja átti notkun á nýju leiðarkerfi árið 2021, sem var síðan frestað til 2022. Nýtt leiðarkerfi átti að innifela aukna tíðni ferða, beinni leiðir og styttri ferðatíma og áhersla á að leiðanetið tengdist miðbæ, skólum, frístundastarfsemi og helstu atvinnukjörnum. Nú er árið 2026 og ekkert að frétta af nýju leiðarkerfi, ekki er ekið inn í nýbyggð hverfi sem fólk er flutt í – og ekki liggur fyrir hvenær eigi að byrja á því. Stórir vinnustaðir eins og TDK eru langt utan leiðarkerfis og hvorki er hægt að taka strætó í Kjarnaskóg eða Hlíðarfjall.

Það hefði verið gullið tækifæri að setja sem skilyrði inn í hugmyndakeppnina um skipulag Akureyrarvallar að komið væri fyrir samgöngumiðstöð syðst á reitnum, þar sem landsbyggðastrætó gæti haft bækistöðvar ásamt innanbæjarstrætónum, hopp-hjól og hleðslustöðvar væru til staðar og upp byggðist almennilegur tengipunktur sem hefði jákvæð áhrif á bæjarlífið í kring. Það tækifæri rann bæjarbúum úr greipum og í staðinn fyrir samgöngumiðstöð miðsvæðis rís nú í flýti svokölluð jöfnunarstöð við Glerána, í miklum þrengslum og af litlum metnaði fyrir öflugri almenningssamgöngum.

Akureyringar eiga skilið almenningssamgöngur sem eru raunverulegur valkostur við fjöl-bílaeign og útgjöldin sem þeim fylgja. Það er þá líka valdeflandi fyrir krakka að koma sér sjálfir á milli staða og um að gera að auðvelda þeim það. Hér ætti að ganga strætó sem gengur fyrir innlendum orkugjöfum, oftar og víðar og eftir leiðarkerfi sem hentar íbúum. Samfylkingin á Akureyri er tilbúin í það verkefni.

Til baka

Nýjast

  • Af svifryki, strætó og sjálfstæðum krökkum

    • 14.05.2026
    Ef Akureyrarbæ ber gæfa til að koma á almennilegu strætókerfi á næstu árum væri hægt að slá margar flugur í einu höggi. Betri strætó hefði í för með sér minna skutl, sjálfstæðari börn, hreinni lungu, minni losun og einfaldari hversdag fyrir fjölda íbúa.

  • Árlega plöntusala Zontaklúbbs Akureyrar

    • 14.05.2026
    Zontaklúbbur Akureyrar heldur sína árlegu og vinsælu plöntusölu sunnudaginn 17. maí í Zontahúsinu við Aðalstræti 54. Salan verður opin frá klukkan 11 til 14 og þar gefst gestum kostur á að velja úr fjölbreyttu úrvali pottaplantna af ýmsum stærðum og gerðum. Allur ágóði rennur til styrktar verkefnum klúbbsins sem hafa það að markmiði að bæta líf og stöðu kvenna og stúlkna.

  • Samherji og atNorth styðja við stofnun ferðasjóðs fyrir börn í íþróttum á Eyjafjarðarsvæðinu

    • 14.05.2026
    Samherji og atNorth styðja við stofnun nýs ferðasjóðs til að auðvelda börnum á Eyjafjarðarsvæðinu þátttöku í íþróttastarfi óháð efnahag og búsetu. Verkefnið er unnið í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar og svæðisfulltrúa ÍSÍ á Norðurlandi eystra.

  • Íþróttamannvirki - fjárfesting sem borgar sig

    • 14.05.2026
    Kjartan Páll Þórarinsson og Rebekka Ásgeirsdóttir skrifa

  • Einstök fyrirmynd með ríka arfleifð

    • 14.05.2026
    Harpa Ásgeirsdóttir tilkynnti á dögunum að hún hefur lagt skóna á hilluna en hún hefur verið eitt helsta andlit kvennaknattspyrnu á Húsavík allt frá því að meistaraflokkur kvenna hjá Völsungi var endurreistur árið 2006.

  • Flugskýli fyrir sjúkraflug tekið í notkun á Akureyrarflugvelli

    • 14.05.2026
    „Við erum hér til að fagna mikilvægum áfanga – ekki bara fyrir Norlandair heldur fyrir alla sem koma að sjúkraflugi á Íslandi. Þetta flugskýli er ekki bara hús – það er hluti af keðju sem getur skipt sköpum fyrir líf og heilsu fólks,“ sagði Gunnar Rúnar Ólafsson slökkviliðsstjóri hjá Slökkviliði Akureyrar þegar glæsileg aðstaða fyrir sjúkraflug Norlandair var tekin í notkun í flugskýli 13 á Akureyrarflugvelli

  • Samið um Eina með öllu til næstu þriggja ára

    • 14.05.2026
    Akureyrarbær og Viðburðastofa Norðurlands, fyrir hönd Vina Akureyrar, hafa undirritað þriggja ára samning um framkvæmd fjölskylduhátíðarinnar Einnar með öllu. Með samningnum leggur Akureyrarbær til stuðning við hátíðina með það að markmiði að tryggja fjölbreytta og fjölskylduvæna dagskrá fyrir íbúa og gesti um verslunarmannahelgina.

  • Fyrirmyndir

    • 14.05.2026
    Ég held að ég geti fullyrt að nær öll okkar eigum eða höfum átt fyrirmyndir. Í upphafi lífsins eru það forráðamenn sem gegna því hlutverki. Þar mótast fyrstu viðhorfin, hegðunin og skilningur á heiminum. Eftir því sem börn eldast breytast fyrirmyndirnar. Þau tengjast starfsmönnum í leikskóla og skóla, þjálfurum í íþróttum og vinum. Forráðamenn hætta jafnvel á tímabili að vera „kúl“, en áhrif þeirra hverfa þó aldrei alveg.

  • Varðveitum náttúruperlur Akureyrar

    • 14.05.2026
    Náttúran er ein stærsta auðlind Akureyrar. Hér eru leirur, klettar, skógar, tjarnir og votlendissvæði sem skipta máli fyrir fuglalíf, útivist og lýðheilsu. En þessi svæði eru ekki sjálfgefin. Við höfum þegar misst eitt votlendissvæði og nú er mikilvægt að standa vörð um þau sem eftir eru
Sjá meira