Samherji og atNorth styðja við stofnun ferðasjóðs fyrir börn í íþróttum á Eyjafjarðarsvæðinu

14. maí, 2026 - 16:25 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri: Heimir Örn Árnason, stjórnarmaður í ÍSÍ, Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, og Jóna Jónsdóttir, formaður Íþróttabandalags Akureyrar, þegar gengið var frá samkomulagi um stofnun ferðasjóðsins. Mynd Aðsend

Samherji og atNorth styðja við stofnun nýs ferðasjóðs til að auðvelda börnum á Eyjafjarðarsvæðinu þátttöku í íþróttastarfi óháð efnahag og búsetu. Verkefnið er unnið í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar og svæðisfulltrúa ÍSÍ á Norðurlandi eystra.

Ferðasjóðurinn mun styðja við fjölskyldur til að standa straum af ferðakostnaði sem fylgir þátttöku í íþróttamótum og æfingum og stuðla þannig að auknum og jöfnum tækifærum barna til íþróttaiðkunar.

Stofnframlag sjóðsins verður í formi tíu milljóna króna styrks frá Samherja og atNorth, sem er stærsta gagnaversfyrirtæki landsins. Styrkurinn var afhentur á Akureyri í gær þegar Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth, Heimir Örn Árnason, stjórnarmaður í Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ) og Jóna Jónsdóttir, formaður Íþróttabandalags Akureyrar, gengu frá samkomulagi um stofnun ferðasjóðsins.

Mikilvægt framfaraskref fyrir börn og unglinga í Eyjafirði

Heimir Örn Árnason, segir stofnun sjóðsins mikilvægt framfaraskref fyrir börn og unglinga á Eyjafjarðarsvæðinu.

„Það er afar mikilvægt að stofna slíkan sjóð sem gefur enn fleiri börnum og unglingum möguleika á að mæta á öll mót og taka þannig fullan þátt í íþróttastarfinu,“ segir Heimir Örn.

Unnið er að gerð úthlutunar- og verklagsreglna fyrir hinn nýstofnaða ferðasjóð. Stefnt er að því að honum verði formlega hleypt af stokkunum í haust og að úthlutun geti hafist samtímis. Verður það kynnt betur um leið og eiginleg starfsemi sjóðsins hefst.

Samfélagið þarf að standa vörð um íþróttastarf barna

Forsvarsmenn Samherja og atNorth segja mikilvægt að samfélagið standi vörð um og styðji við íþróttastarf barna.

„Foreldrar barna í Eyjafirði eiga ekki að þurfa að hætta við þátttöku í mótum eða leikjum vegna fjarlægðar og kostnaðar. Með stofnun sjóðsins viljum við stuðla að því börn í Eyjafirði eigi þess kost að mæta á mót og keppa í sinni íþrótt. Við viljum leggja okkar af mörkum til þess að sem flest börn geti tekið þátt í íþróttum og notið þeirra tækifæra sem íþróttastarf skapar. Við vonum jafnframt að fleiri fyrirtæki sjái sér fært að styðja við þetta mikilvæga samfélagslega verkefni,“ segja Baldvin Þorsteinsson forstjóri Samherja og Eyjólfur Magnús Kristinsson forstjóri atNorth.

Frá þessu segir í tilkynningu.

