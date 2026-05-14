Einstök fyrirmynd með ríka arfleifð

14. maí, 2026 - 11:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Harpa Ásgeirsdóttir hefur lagt skóna á hilluna. Mynd/Hafþór Hreiðarsson.
Harpa Ásgeirsdóttir tilkynnti á dögunum að hún hefur lagt skóna á hilluna en hún hefur verið eitt helsta andlit kvennaknattspyrnu á Húsavík allt frá því að meistaraflokkur kvenna hjá Völsungi var endurreistur árið 2006.

 Í fallegri kveðju á síðu Græna hersins segir að Harpa hafi verið einstök fyrirmynd fyrir unga iðkendur og það sé alls ekki sjálfgefið að félag sé með leikmann af hennar gæðum og karakter til að leiða unga leikmenn inn í meistaraflokkinn.

Harpa lék lang stærstan hluta ferils síns með Völsungi. Ef teknir eru saman leikir í deild og bikar eru þeir 210 talsins og mörkin 64. Með æfingaleikjum og öðrum mótum eru leikirnir og mörkin þó mun fleiri. Þá lék Harpa einnig um tíma í efstu deild með Aftureldingu og KR.

Það var því afar viðeigandi að fyrir leik Völsungs og KR í Lengjudeild kvenna á sunnudag að Harpa væri kvödd og henni þakkað fyrir ómetanlega framlag til félagsins. „Harpa skilur eftir sig sterkan grunn fyrir framtíðina, en dóttir hennar, Ísabella, leikur með liðinu í dag og náðu þær mæðgur að deila vellinum nokkrum sinnum,“ segir m.a. í kveðju Græna hersins.

Blaðamaður Vikublaðsins sló á þráðinn til Hörpu í vikunni og lagði fyrir hana nokkrar hraðaspurningar sem lesa má að neðan.

Hraðaspurningar

Hvað stendur upp úr eftir farsælan feril?

Það er alveg klárlega að fá að spila með Ísabellu, dóttur minni í meistaraflokki. Það stendur algjörlega upp úr.

Hvernig var þér innanbrjósts þegar þú lagðir upp mark fyrir dóttur þína?

Í fullri hreinskilni þá spáði ég ekki mikið í því sérstaklega þegar þetta var að gerast. Það var ekki fyrr en eftir á að ég tók það inn hversu einstakt þetta er, enda er þetta bara frekar geggjað.

Hverju ertu stoltust af að hafa afrekað á ferlinum ?

Ég er hrikalega stolt af því að hafa tekið þátt í að koma kvennaknattspyrnunni aftur af stað á Húsavík en hún hafði legið niðri um skeið og við endurvekjum hana árið 2006. Þá er ég leikmaður í meistaraflokki.

Svo var líka gaman að vinna 2. deildina með Völsungi. Svo er ég náttúrlega hrikalega stolt af því að hafa spilað svona marga leiki fyrir uppeldisfélagið mitt, Völsung.

Eftirminnilegasti leikur?

Leikurinn þegar við tryggðum okkur upp í Lengjudeildina, hann var eftirminnilegur, svo auðvitað fyrsti leikurinn sem ég spilaði með Ísabellu.

Hvað er það ljótasta sem þú hefur sagt við dómara?

Úff, þetta er erfið spurning. Ég hef örugglega oft sagt eitthvað ógáfulegt við dómarann sem ég hefði betur sleppt.

Eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi?

Það situr ekki mikið í mér en mér finnst það pínu leiðinlegt að síðasti leikurinn sem ég spilaði voru 15 mínútur á móti ÍH af því að þá meiðist ég. Þannig að ég náði ekki að klára ferilinn alveg á mínum forsendum, ég hefði alveg viljað klára þetta öðruvísi.

Þjálfun í framtíðinn, er það eitthvað sem kitlar?

Já, klárlega á einvherjum tímapunkti myndi ég segja. Ég er núna styrktarþjálfari Völsungs í meistaraflokki kvenna og er í miklum samskiptum við Söru aðalþjálfara. Ég get alveg hugsað mér það einhvernt tíma að snúa mér að þjálfun.

