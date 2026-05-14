Flugskýli fyrir sjúkraflug tekið í notkun á Akureyrarflugvelli

14. maí, 2026 - 10:45 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gestir hlýða á erindi við formlega opnun flugskýlis 13.
„Við erum hér til að fagna mikilvægum áfanga – ekki bara fyrir Norlandair heldur fyrir alla sem koma að sjúkraflugi á Íslandi. Þetta flugskýli er ekki bara hús – það er hluti af keðju sem getur skipt sköpum fyrir líf og heilsu fólks,“ sagði Gunnar Rúnar Ólafsson slökkviliðsstjóri hjá Slökkviliði Akureyrar þegar glæsileg aðstaða fyrir sjúkraflug Norlandair var tekin í notkun í flugskýli 13 á Akureyrarflugvelli.

Gunnar Rúnar Ólafsson  ræðir við Lovísu Oktovíu Eyvindsdóttir 

Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair sagði eitt af fyrstu verkunum hafi verið að koma upp góðri aðstöðu fyrir þá sem annast sjúkraflutninga, ásamt ýmsum öðru sem tryggir gott vinnuumhverfi í tengslum við þá mikilvægu þjónustu sem sjúkraflugið er.

Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair

Rekstur Norlandair er þrískipur, þ.e. leiguflug- áætlunarflug og sjúkraflug. Félagið á 7 flugvélar, þar af eru tvær sérútbúnar og sinnar eingöngu sjúkraflugi. Möguleikir er á að bæta þriðju vélinni við þegar mikið liggur við. Félagið hefur starfstöðvar á Akureyrarflugvelli, Skýli 13 og Skýli 10/11 og í Reykjavík í Skýli 1.

Mikil sérþekking hefur byggst upp

„Á undanförnum árum hefur byggst upp mikil sérþekking á sjúkraflutningum á Akureyri,“ segir Arnar. Árlega sinnir félagið um 900 sjúkraflugum innanlands og á liðnu ári bættust við sjúkraflutningar til og frá Skandinavíu „en sú starfsemi fer ört vaxandi í okkar rekstri.“

Rúmlega 50 manns starfa hjá Norlandair og segir Arnar viðbúið að sú tala muni hækka í nánustu framtíð með auknum umsvifum og öflugum eigendum.

Þegar kallið kemur

Norlandair er hluti af miðstöð Sjúkraflugs ásamt Slökkviliðinu á Akureyri og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Gunnar Rúnar slökkviliðsstjóri nefndi að samstarf milli þessara aðila væri gott og hefði m.a. komið sterkt fram í Öskjuhlíðarmálinu þar sem tré hafi verið metin mikilvægari en sjúklingar af landsbyggðinni. Sameiginlegt markmið þessara þriggja félaga væri að veita góða og örugga þjónustu, fagmennskan sé í fyrirrúmi og starfsmenn á hverjum staði læri inn á hvorn annan, en þannig dýpkaði skilningur og fleiri sjónarmið komist að. „Þegar svo kallið kemur vinnu við öll sem eitt,“ sagði hann.

Eiríkur Hauksson stjórnarformaður Norlandair, Sigrún Björk Jakobsdóttir framkvæmdastjóri flugvallasviðs Isavia og Sunna Björk Jóhannesdóttir ræða málin

Fólkið sem sinnir verkefnum mikilvægast

Flugskýliö skapar betri aðstöðu, vinnan verður þægilegri og öryggi eykst, en allt þetta styrkir keðjuna að sögn slökkviliðsstjóra. Hann minnti á að það sem mestu skipti væri fólkið sem sinnti verkefnum, það sem flýgur, sinnir viðhaldi eða sjúklingum, skipuleggur og bregst við oft undir miklu álagi og við krefjandi aðstæður. Besta lófatakið er þegar markmiðinu er náð og allir komast heilir heim. Framtíð sjúkraflugs á Íslandi verði í góðum höndum verði haldið áfram á sömu braut með góðu samstarfi og fagmennsku sem og stuðningi yfirvalda.

Kolbrún Stefánsdóttir, Friðrik Adolfsson fyrrverandi framkvæmdastjóri Norlandair, Preben Jón Pétursson  og Ari Fossdal stöðvarstjóri á Akureyrarflugvelli.

Sjúkraflug hefur aukist gríðarlega á liðnum árum. Á síðastliðnu ári voru flogið 890 flug með 940 sjúklinga. Gunnar Rúnar segir ýmsar ástæður fyrir aukningu, m.a. niðurskurður á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni sem hafi í för með sér að fljúga þurfi með fleiri sjúklingar ýmist á Landspítala eða Sjúkrahúsið á Akureyri.

