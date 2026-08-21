Jón Þór Kristjánsson ráðinn verkefnastjóri upplýsingamiðlunar hjá Samherja

21. ágúst, 2026 - 10:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Jón Þór Kristjánsson Mynd: Sindri Swan
Jón Þór Kristjánsson Mynd: Sindri Swan

Jón Þór Kristjánsson hefur verið ráðinn verkefnastjóri upplýsingamiðlunar hjá Samherja.

Jón Þór er með BA í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands og með meistaragráðu í opinberri stefnumótun frá Edinborgarháskóla. Hann hefur aflað sér reynslu sem fréttamaður hjá Viðskiptablaðinu, N4 og RÚV. Síðustu árinu hefur hann starfað hjá Akureyrarbæ, fyrst sem verkefnastjóri upplýsingamiðlunar en síðan sem forstöðumaður þjónustu og þróunar.

Mörg verkefni í farvatninu

„Hjá Samherja starfar samheldin áhöfn, sem hefur átt stóran þátt í að þróa með markvissum hætti þetta framsækna og tæknivædda fyrirtæki. Félagið er vel búið, hvort sem við erum að tala um glæsilegan skipaflota, tæknivæddar landvinnslur, landeldi eða öfluga sölu- og dreifingu afurða og greinilega valinn maður í hverju rúmi.

Ég er fullur tilhlökkunar að taka þátt í starfseminni enda mörg spennandi verkefni í undirbúningi innan félagsins sem kalla á markvissa miðlun og samskipti,“ segir Jón Þór Kristjánsson, verkefnastjóri upplýsingamiðlunar Samherja.

Mikil áhersla á upplýsingamiðlun

Karl Eskil Pálsson hefur undanfarin ár sinnt upplýsingamiðlun Samherja. Hann lætur af störfum um mánaðamótin vegna aldurs.

„Það skiptir okkur miklu máli að standa vel að upplýsingamiðlun og varpa þannig ljósi á fjölbreytta starfsemi fyrirtækisins. Undanfarin ár hefur náðst góður árangur á þessu sviði og tekist að byggja upp fleiri leiðir til að miðla upplýsingum til landsmanna og eiga í samskiptum við þau samfélög þar sem við störfum. Karl Eskil hefur gegnt lykilhlutverki og leitt vinnu við að styrkja upplýsingamiðlun Samherja. Ég vil þakka honum fyrir gott samstarf og mikilvægt framlag, um leið og ég býð Jón Þór velkominn til starfa,“ segir Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja.

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