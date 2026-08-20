Fullfermi í fyrsta túr sem skipstjóri

Togari Samherja, Harðbakur EA 3, landaði í gærkvöld fullfermi sem fer til vinnslu í landvinnslum félagsins á Akureyri og Dalvík. Skipstjóri var Lýður Valgeir Jóhannesson og var þetta hans fyrsta veiðiferð sem skipstjóri. Lýður útskrifaðist frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík árið 2010 og hefur flest árin eftir nám starfað hjá Samherja, þar af undanfarin fimm ár sem fyrsti stýrimaður á Harðbak.
Hann segir að aðdragandinn hafi ekki verið mjög langur.
„Ég fékk fékk hringingu með nokkurra daga fyrirvara og viðurkenni fúslega að eftir símtalið varð ég nokkuð stressaður við tilhugsunina um að bera fulla ábyrgð á áhöfninni og skipinu. Þegar um borð var komið róaðist hugurinn, enda Harðbakur mjög gott skip og áhöfnin frábær og samheldin,“ segir Lýður.
„Við byrjuðum á Halanum, norð- vestur af Ísafjarðardjúpi og fyrsta sólarhringinn var þokkaleg veiði sem datt svo niður. Þá færðum við okkur á veiðislóð út af Snæfellsnesi, þar sem var fín veiði og við náðum þar að fylla skipið. Þetta er blandaður afli, ágætasta hráefni. Þetta eru nærri 240 kör á bilinu 75 til 85 tonn. Sökum þess að við vorum á þessum slóðum var hagkvæmast að landa í Grundarfirði, siglingin norður fyrir land er of löng með þetta ferska hráefni.“
Þakklátur fyrir traustið
Í áhöfn Harðbaks eru ellefu manns. Lýður segir að þegar svo vel fiskist, sé mikilvægt að hafa á að skipa vönum mönnum.
„Þessi fyrsti túr minn sem skipstjóri gekk vel, þótt hann hafi að vísu verið í lengri kantinum. Ég er þakklátur útgerðinni fyrir traustið, það er í mínum huga síður en svo sjálfgefið að taka við skipstjórnarstöðu þótt ég hafi verið fyrsti stýrimaður og þess vegna með talsverða reynslu. Samvinna okkar Guðmundar Ingvars Guðmundssonar skipstjóra hefur verið mjög góð, hann er óþreytandi við að miðla sinni reynslu og fyrir það er ég honum þakklátur.“
„Sjómennska og skipstjórn nær nokkra ættliði aftur í tímann, faðir minn var til dæmis skipstjóri hjá Samherja á sínum tíma. Jú jú, fyrir mig var auðvitað sérstaklega gaman að landa í heimabyggð en hráefnið fer allt til vinnslu á Akureyri og Dalvík. Auðvitað var líka gaman að koma í land með fullfermi, þótt gæði hráefnisins skipti höfuðmáli. Ég verð skipstjóri í næstu veiðiferð og ég reikna með að fara á svipaðar slóðir. Ég get ekki annað en verið afskaplega sáttur við byrjunina á skipstjórnarferlinum,“ segir Lýður Valgeir Jóhannesson skipstjóri.