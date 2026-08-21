Starfsemi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra verði óskert til áramóta

Stjórn SSNE leggur áherslu á mikilvægi þess að starfsemi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra verði óskert til loka þessa árs, 2026 og að hagsmunir starfsfólks verði tryggðir. Einnig að skýrt liggi fyrir hvaða verkefni verða áfram á ábyrgð sveitarfélaga. Fyrirhugað er að leggja HNE í núverandi mynd um komandi áramót eða frá og með1. janúar 2027.
Stjórn SSNE fjallaði um flutning verkefna HNE til ríkisins á fundi nýverið. Benti hún á að sveitarfélög þyrftu að undirbúa þau verkefni sem áfram verða á þeirra ábyrgð.
Áfram ríkar skyldur
„Þótt lögbundið eftirlit flytjist til ríkisins munu sveitarfélög áfram bera ríkar skyldur og ábyrgð á sviðum sem tengjast skipulagsmálum, umhverfisvernd, vatnsvernd, fráveitumálum, úrgangsmálum, mengunarvörnum, dýrahaldi og öðrum verkefnum þar sem þekking og reynsla starfsfólks HNE hafa verið mikilvægur þáttur í ákvarðanatöku og þjónustu við sveitarfélögin,“ segir í bókun samtakanna.
Jafnframt er bent á að mikilvægt sé að meta hvort ávinningur geti falist í áframhaldandi eða nýju samstarfi sveitarfélaga um ráðgjöf, sérfræðiþjónustu eða önnur verkefni sem falla utan verkefnasviðs ríkisins.
Fjallað verður um málið á haustþingi SSNE sem haldið verður á Dalvík snemma í september.