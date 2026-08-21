Beint frá býlidagurinn haldinn í Syðra Holti í Svarfaðardal

21. ágúst, 2026 - 09:50 Margrét Þóra Þórsdóttir
Í Syðra Holti er rekið blómstrandi fjölskyldufyrirtæki. Undir merkjum Yrkja Svarfaðardal er matarhan…
Í Syðra Holti er rekið blómstrandi fjölskyldufyrirtæki. Undir merkjum Yrkja Svarfaðardal er matarhandverk í öndvegi, ræktað lífrænt vottað grænmeti og viltum jurtum safnað

Það verður líf og fjör í Syðra Holti í Svarfaðardal á sunnudaginn, 23. Ágúst en frá kl. 13 til 16 taka ábúendur á móti gestum í tilefni af Beint frá býli deginum sem haldin verður hátíðlegum um land allt. Eitt býli í hverjum landsfjórðungi opnar dyr sínar fyrir gestum og gangandi og kynnir framleiðslu sína.

Í Syðra Holti er rekið blómstrandi fjölskyldufyrirtæki. Undir merkjum Yrkja Svarfaðardal er matarhandverk í öndvegi, ræktað lífrænt vottað grænmeti og viltum jurtum safnað.

Fundu draumastaðinn fyrir norðan

Saga Yrkju hófst þegar stórfjölskyldan flutti úr borginni og fann draumastaðinn norður í Svarfaðardal. „Þar slá hjörtu okkar í takt við sveitina og nið lækjarins. Við lítum á framtakið sem lífstíðarverkefni, það er okkar hjartans mál og endurgjöf til jarðarinnar,“ segja þau.

Parið Vífill Eiríksson og Alejandra Soto Hernández voru orðin þreytt á borgarlífinu í Reykjavík og höfðu augastað á búskap á landsbyggðinni. Eftir stutta íhugun festu þau kaup á bænum Syðra-Holti í Svarfaðardal árið 2021 og fluttu þangað ásamt foreldrum Vífils, þeim Eiríki Gunnarssyni og Inger Steinsson og systur hans, Ilmi Eiríksdóttur. Þar rækta þau grænmeti á lífrænan máta undir nafninu „Yrkja Svarfaðardal” og stefna á sauðamjólkurframleiðslu á næstu misserum.

Í samhljóm við árstíðirnar

„Við erum matarhandverks bændur sem leggjum áherslu á fjölbreyttni og göngum í takt við náttúruna sem þýðir að ekki er alltaf stöðugt framboð á öllum vörum heldur eru þær árstíðabundnar.Með því að leggja áherslu á að borða árstíðabundna fæðu aðlögum við okkur að náttúrulegri hringrás lífsins. Þannig fáum við ferska, bragðgóða og næringaríka fæðu.“

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