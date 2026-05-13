Gott að fá vorhretið snemma

„Vorið fór þó vel af stað en um það bil þegar bændur fóru að huga af vorverkum af krafti fór að halla undan fæti, við tók kuldi, næturfrost, éljagangur og jafnvel snjókoma,“ segir Sigurgeir Hreinsson framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar. Kuldakast hefur einkennt veðurfarið norðan heiða undanfarið.
Sigurgeir segir að bændur í kornrækt hafi verið í startholum með að hefja jarðrækt þegar kuldakastið skall á. „Í kornræktinni skiptir miklu að ná sem lengstum vaxtartíma og góð vor eru svo sannarlega gulls ígildi,“ segir hann. Ef kornið er ekki komið niður um 20.maí getur brugðið til beggja vona hvað þá ræktun varðar.
Umtalsvert meiri vinna og bras
Sigurgeir bætir við að norðan kuldi skapi að auki leiðindi þar sem sauðburður er komin vel á veg. „Það er fínt að hafa lambær inni í nokkra daga eftir burð en ekki gott ef lömbin komast ekki út úr húsi um það bil vikugömul. Það er umtalsvert meiri vinna og bras í svona kuldatíð, en þeir sem láta bera snemma eru með aðstöðu til að bregðast við svona aðstæðum.
Það svo sem væsir ekki um tvílembuna eða lömb hennar en úti er betra að vera
Annars eru bændur bjartsýnir og líta þannig á að gott sé að fá vorhretið snemma í ár, það hefur á stundum komið síðar í maí,“ segir hann og bætir við að síðastliðið sumar hafi verið gott til heyskapar, allir séu birgir af heyjum og ekkert kal er í túnum.