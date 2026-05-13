Þétt samtal og minni skattbyrði

13. maí, 2026 - 09:53
Sverre Andreas Jakobsson skrifar
Sverre Andreas Jakobsson skipar 3.sæti á lista Framsóknarmanna fyrir komandi kosningar n.k. laugardag
Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.
Akureyri á að tryggja fyrirtækjum hagstæð skilyrði, og við eigum að halda uppi virku samtali við atvinnulífð og standa vörð um samkeppnishæfni svæðisins. Það getur falist í einföldum skipulagsbreytingum, s.s. að einfalda ferla og auka aðgengi að upplýsingum.
Enn mikilvægara er að þétta samtalið við Háskólann á Akureyri, þannig að sveitarfélagið geti verið brúin á milli atvinnulífs og háskólasamfélagsins þegar á þarf að halda. Grunnþjónustan verður líka að vera sterk, því hér á að vera eftirsóknarvert að búa. Þá hefur almenn hagsmunagæsla líklega aldrei verið jafn mikilvæg. Bæði til þess að verja störf og þjónustu hér á svæðinu – en líka til þess að sækja fram og grípa tækifærin.
Þarf skattbyrði fyrirtækjanna að þyngjast?
Ein stærsta breytan í rekstri fyrirtækja er hins vegar einföld: álögur. Þær hafa bein og tafarlaus áhrif á rekstur. Á Akureyri hefur álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði verið nær óbreytt um langt árabil – 1,63% á tímabilinu 2022 til 2025 og nú 1,61%. Samkvæmt lögum er hámarksálagning fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði 1,65% af fasteignamati. Við erum því ekki langt frá því hámarki.
Á sama tíma hefur fasteignamat atvinnuhúsnæðis hækkað verulega. Það þýðir að þrátt fyrir óbreytta eða lítillega lækkaða prósentu hefur raunveruleg skattbyrði fyrirtækja aukist. Í reynd má áætla að fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði hafi hækkað umtalsvert á kjörtímabilinu, líklega um fjórðung eða meira.
Framsókn hefur allt kjörtímabilið talað fyrir lægri skattprósentu
Bæjarfulltrúar Framsóknar hafa á kjörtímabilinu kallað eftir endurskoðun á þessum álögum og lagt fram tillögur um lækkun fasteignaskatts. Þær fengu ekki brautargengi fyrr en á síðasta ári þegar loks var ákveðið að lækka álagningarhlutfallið lítillega. Framsókn lagði þó fram þá tillögu að lækka þá enn frekar en því var hafnað.
Sterkt atvinnulíf er grunnforsenda fyrir vöxt. Tekjur sveitarfélaga ráðast af því að fyrirtækjum gangi vel og að fólk hafi vinnu. Þess vegna snýst umræðan um álögur ekki bara um fyrirtækin sjálf.
Mér er umhugað um atvinnulífið í bænum, ég vil efla samtalið við fyrirtækin í bænum og skapa þeim eftirsóknarvert starfsumhverfi. Við getum einfaldlega gert mun betur!