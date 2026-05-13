Þétt samtal og minni skattbyrði

13. maí, 2026 - 09:53 Sverre Andreas Jakobsson skrifar
Sverre Andreas Jakobsson skipar 3.sæti á lista Framsóknarmanna fyrir komandi kosningar n.k. laugardag

Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.

Akureyri á að tryggja fyrirtækjum hagstæð skilyrði, og við eigum að halda uppi virku samtali við atvinnulífð og standa vörð um samkeppnishæfni svæðisins. Það getur falist í einföldum skipulagsbreytingum, s.s. að einfalda ferla og auka aðgengi að upplýsingum.
Enn mikilvægara er að þétta samtalið við Háskólann á Akureyri, þannig að sveitarfélagið geti verið brúin á milli atvinnulífs og háskólasamfélagsins þegar á þarf að halda. Grunnþjónustan verður líka að vera sterk, því hér á að vera eftirsóknarvert að búa. Þá hefur almenn hagsmunagæsla líklega aldrei verið jafn mikilvæg. Bæði til þess að verja störf og þjónustu hér á svæðinu – en líka til þess að sækja fram og grípa tækifærin.
 
Þarf skattbyrði fyrirtækjanna að þyngjast?
 
Ein stærsta breytan í rekstri fyrirtækja er hins vegar einföld: álögur. Þær hafa bein og tafarlaus áhrif á rekstur. Á Akureyri hefur álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði verið nær óbreytt um langt árabil – 1,63% á tímabilinu 2022 til 2025 og nú 1,61%. Samkvæmt lögum er hámarksálagning fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði 1,65% af fasteignamati. Við erum því ekki langt frá því hámarki.
Á sama tíma hefur fasteignamat atvinnuhúsnæðis hækkað verulega. Það þýðir að þrátt fyrir óbreytta eða lítillega lækkaða prósentu hefur raunveruleg skattbyrði fyrirtækja aukist. Í reynd má áætla að fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði hafi hækkað umtalsvert á kjörtímabilinu, líklega um fjórðung eða meira.
 
Framsókn hefur allt kjörtímabilið talað fyrir lægri skattprósentu
 
Bæjarfulltrúar Framsóknar hafa á kjörtímabilinu kallað eftir endurskoðun á þessum álögum og lagt fram tillögur um lækkun fasteignaskatts. Þær fengu ekki brautargengi fyrr en á síðasta ári þegar loks var ákveðið að lækka álagningarhlutfallið lítillega. Framsókn lagði þó fram þá tillögu að lækka þá enn frekar en því var hafnað.
Sterkt atvinnulíf er grunnforsenda fyrir vöxt. Tekjur sveitarfélaga ráðast af því að fyrirtækjum gangi vel og að fólk hafi vinnu. Þess vegna snýst umræðan um álögur ekki bara um fyrirtækin sjálf.
 
Mér er umhugað um atvinnulífið í bænum, ég vil efla samtalið við fyrirtækin í bænum og skapa þeim eftirsóknarvert starfsumhverfi. Við getum einfaldlega gert mun betur!
 
  Atvinnulífið leggur grunninn

    • 13.05.2026
    Öflugt atvinnulíf leggur grunninn að tekjustofnum og velferð bæjarfélagsins og því er afar mikilvægt að við stöndum þétt við bakið á atvinnulífinu hér á Akureyri og nágrenni. Mikilvægast er að skapa atvinnulífinu fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hófsamar og rými og möguleikar eru fyrir atvinnulífið að þróast og vaxa, hvort heldur það er með nýjum vaxtarsprotum, tæknivæðingu eða hreinum vexti

  Gerum garðinn frægan og tryggjum framtíð Kvenfélagsgarðsins í Þorpinu

    • 13.05.2026
    Kvenfélagsgarðurinn er sannkallað óskabarn Kvenfélagsins Baldursbráar. Garðurinn var settur á fót árið 1936 og er því 90 ára. VG telur að það væri kjörið að halda upp á tímamótin með samstarfibæjarins við kvenfélagið um að gera hann aftur að hlýlegu, grænu svæði fyrir íbúa bæjarins og sérstaklega Þorpsins.

  Hvernig brúa foreldrar bilið frá því að fæðingarorlofi lýkur og þar til dagvistun tekur við?

    • 13.05.2026
    Dr. Sunna Kristín Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, stýrir nýrri rannsókn á stöðu foreldra sem eiga barn 13 mánaða eða eldra en hefur ekki fengið dagvistunarpláss. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig fjölskyldur takast á við tímabilið milli fæðingarorlofs og dagvistunar — hvernig þær skipuleggja daglegt líf, vinnu, tekjur og umönnun barna á þessum tíma.

  Þétt samtal og minni skattbyrði

    • 13.05.2026
    Fjölbreytt og kröftugt atvinnulíf er undirstaða öflugs samfélags. Þar verða til störf, verðmæti og tækifæri. Við viljum við halda áfram að þróa Akureyri sem öflugt þjónustu- og atvinnusvæði. Til þess að það gangi þá þurfum við að huga vel að rekstrarskilyrðum fyrirtækja.

  Hin heillandi fortíðarþrá

    • 13.05.2026
    Stundum er bent á að kosningabarátta sé jafnan heldur leiðinleg og fátt sem framkallar bros eða hlátur. Nú hafa vinir mínir á L-listanum á Akureyri bætt úr þessu svo um munar. 

  Karlar í skúrum

    • 12.05.2026
    Afar mínir tveir eru magnaðir gæjar. Þeir eru báðir komnir vel yfir áttrætt og nokkurn veginn í toppstandi, miðað við aldur og fyrri störf. Þeir eru harðduglegir báðir og þekkja ekkert annað en vinnu, og að vinna og vinna og vinna meira. Annar þeirra er fyrrum bóndi og trésmiður og hinn athafnamaður sem vann við ýmislegt, lengst af sem forstöðumaður í Hlíðarfjalli í 30 ár og aldrei var þar dauð stund.

  Bútasaumsteppið Akureyri

    • 12.05.2026
    Akureyri er í þróun frá því að vera bær yfir í að verða borg. Íbúafjöldinn er nú um 20 þúsund og sú þróun hefur leitt af sér fjölbreyttar áskoranir. Skipulagsmál hafa verið áberandi á undanförnum árum, en ljóst er að tækifæri eru til úrbóta. Skipulagsvinnan hefur að verulegu leyti miðast við afmarkaða deiliskipulagsreiti, oft án skýrrar og sameiginlegrar heildarsýnar. Það er okkar tilfinning að það sé verið að sauma bútasaumsteppi þar sem reitirnir eru úr ósamstæðu afgangsefni.

  Aðgengi er forsenda þess að tilheyra

    • 12.05.2026
    Aðgengi er forsenda þess að tilheyra Við viljum byrja á því að óska ÖBÍ réttindasamtökum til hamingju með afmælið, 5. maí, og þakka fyrir ómetanlegt framlag þeirra til samfélagsins

  Hlíðarfjall: Frá skærlituðum spandexgöllum til lýðheilsuparadísar

    • 12.05.2026
    Ég ólst upp í Hlíðarfjalli. Ég minnist þess vel að renna mér um svæðið í skærlituðum þröngum spandexgalla löngu áður en skíðagönguíþróttin fékk almenna viðurkenningu hér á landi. Á þeim tíma þótti það hálfgert furðufuglasport. Í dag er staðan önnur og fjallið okkar er fyrir löngu orðið eitthvað allt annað og meira en samastaður fyrir örfáa áhugamenn.
