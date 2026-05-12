Afar mínir tveir eru magnaðir gæjar. Þeir eru báðir komnir vel yfir áttrætt og nokkurn veginn í toppstandi, miðað við aldur og fyrri störf. Þeir eru harðduglegir báðir og þekkja ekkert annað en vinnu, og að vinna og vinna og vinna meira. Annar þeirra er fyrrum bóndi og trésmiður og hinn athafnamaður sem vann við ýmislegt, lengst af sem forstöðumaður í Hlíðarfjalli í 30 ár og aldrei var þar dauð stund.
Nú þegar þeir eru hættir hefðbundnum störfum vilja þeir eðlilega hafa eitthvað að gera, eins og þeir hafa gert alla sína tíð. Afi athafnamaður fer alla virka morgna í Bogann og gengur þar hátt í þrjá kílómetra með félögum sínum. Afi bóndi hefur aðgang að smíðaaðstöðu þar sem hann er búsettur og brasar þar endalaust ásamt öðrum handverksmönnum og framleiðir hverja fallegu afurðina á eftir annarri.
Á Akureyri er fjölbreytt afþreying í boði fyrir eldri borgara, til dæmis í gegnum heilsueflingarverkefnið Virk efri ár, þar sem er boðið upp á styrktaræfingar, bogfimi, blak, dans, jóga, gönguferðir og fleira og fer þátttakendum fjölgandi með ári hverju. Í félagsmiðstöðvunum Birtu og Sölku er einnig kröftug og fjölbreytt starfsemi fyrir alla 18 ára og eldri.
Eins frábært og það er fyrir eldra fólk og aðra sem vilja, að hafa aðgang að Boganum á morgnana til að ganga sér til heilsubótar, þá vildi ég óska þess að þetta fólk gæti byrjað daginn sinn á morgungöngu á meira aðlaðandi stað, í tengingu við náttúruna og í dagsbirtu. Uppbygging á lífsgæðakjarna fyrir eldra fólk með upphituðum innigarði þar sem hægt er að stunda hreyfingu í þægilegu umhverfi innandyra er meðal þess sem Akureyrarlistinn vill koma í framkvæmd.
Auk þess höfum við mikinn áhuga á að bæta enn við fjölbreytta afþreyinguna og vinna með Rauða Krossinum og Skógræktarfélagi Eyfirðinga til að koma á verkefninu Karlar í skúrum í Kjarnaskógi fyrir handverksmenn eins og afa bónda. Karlar í skúrum er samfélagslegt verkefni sem hófst í Ástralíu í kringum árið 1980 og hefur síðan breiðst út víða um heim og eru nokkrir skúrar starfandi nú þegar á Íslandi fyrir tilstilli Rauða Krossins. Hugmyndin er einföld; að skapa óformlegt rými þar sem karlar, oft eldri eða félagslega einangraðir, geta hist og spjallað, unnið að handverki og öðrum hugðarefnum. Karlar í skúrum í Kjarnaskógi gætu einnig veitt Skógræktarfélaginu hjálparhönd við hin ýmsu verkefni.
Sýnt hefur verið fram á afar jákvæð áhrif verkefnisins, meðal annars að það getur dregið úr félagslegri einangrun karlmanna og aukið virkni sem svo hefur jákvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu. Verkefnið þarf ekki að kosta mikið, en við teljum að ávinningurinn geti verið umtalsverður.