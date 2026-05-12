Sterkara atvinnulíf – sterkari Akureyrarbær

Sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí snúast um forgangsröðun. Fyrir mér er eitt ljóst: öflugt atvinnulíf er lykillinn að sterkum Akureyrarbæ.
Sem íbúi í Hrísey þekki ég vel hversu mikil áhrif atvinnuöryggi og tækifæri hafa á lífsgæði fólks. Það sama á við um íbúa í Grímsey. Hvort sem störfin eru í eyjunum eða á Akureyri skiptir máli að umhverfið sé þannig að fólk geti byggt upp rekstur, skapað störf og séð framtíð sína í heimabyggð.
Sveitarfélagið á ekki að flækja líf þeirra sem vilja skapa verðmæti heldur greiða leið þeirra. Það þýðir einfaldara regluverk, skilvirkari þjónustu og jákvætt viðmót gagnvart fyrirtækjum. Við þurfum að hugsa Akureyrarbæ sem samkeppnishæfan valkost fyrir fyrirtæki, bæði innanlands og á alþjóðavettvangi.
Smærri fyrirtæki eru burðarás atvinnulífsins og þau eiga skýran stuðning skilið. Jafnframt verðum við að horfa til framtíðar. Nýsköpun, tæknilausnir og sjálfbær atvinnuuppbygging eru raunveruleg tækifæri sem við eigum að nýta betur. Gott dæmi er Drift EA, óhagnaðardrifið félag sem vinnur að því efla nýsköpun á Norðurlandi og hjálpar frumkvöðlum og sprotafyrirtækjum að þróa hugmyndir og vaxa.
Fyrir íbúa í Hrísey og Grímsey eru góðar samgöngur lykilatriði. Tryggar ferjusiglingar, áreiðanlegt flug til Grímseyjar og öflug stafræn tenging eru ekki jaðarmál heldur forsenda þess að byggðirnar geti blómstrað og tengst atvinnulífi Akureyrar á raunhæfan hátt.
Sterkt atvinnulíf skilar sér í betri þjónustu, sterkari innviðum og meiri lífsgæðum fyrir alla. Það er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir.
Ég býð mig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég vil sjá Akureyrarbæ þróast áfram sem kraftmikið samfélag þar sem framtak fær að njóta sín bæði í þéttbýlinu og í eyjunum okkar.
Kristinn Frímann Árnason situr í 10. sæti á framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri.