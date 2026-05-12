Nýr sérfræðingur í geðlækningum við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri

Ásgeir Bragason lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð árið 1978 og hóf í kjölfarið nám í læknisfræði við Háskóla Íslands, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1984. Að loknu kandídatsári starfaði hann sem aðstoðarlæknir á geðdeild Borgarspítalans.
Árið 1986 hóf hann störf sem fyrsti aðstoðarlæknir á nýrri geðdeild við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Rúmu ári síðar flutti hann ásamt fjölskyldu sinni til Noregs þar sem hann starfaði meðal annars við Ullevål-sjúkrahúsið í Ósló, Blakstad-sjúkrahúsið í Asker og Statens Senter for Epilepsi í Sandvika. Hann lauk sérfræðiviðurkenningu í geðlækningum árið 1992.
Eftir að Ásgeir varð sérfræðingur starfaði hann um árabil við öldrunargeðdeildir í Noregi, fyrst á Blakstad-sjúkrahúsinu og síðar á Søndre Borgen í Asker þar sem hann gegndi stöðu yfirlæknis í nær áratug. Að því loknu tók hann þátt í uppbyggingu göngudeildar í Ósló áður en hann hóf störf á Diakonhjemmet sykehus í Ósló, þar sem hann hefur síðustu 20 ár sinnt samráðsgeðlækningum.
Ásgeir hefur jafnframt verið virkur í starfi norska geðlæknafélagsins um áratugaskeið, meðal annars innan öldrunargeðlækninga og samráðsgeðlækninga. Sérsvið hans eru öldrunargeðlækningar og samráðsgeðlækningar.
„Það er tilhlökkunarefni fyrir mig að koma aftur til Akureyrar, þar sem ég átti minnisverðan og lærdómsríkan tíma fyrir réttum 40 árum, þegar ég var með í því að setja á stofn deildina sem ég núna mun vinna við,“ segir Ásgeir.