Nýr sérfræðingur í geðlækningum við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri

12. maí, 2026 - 16:32 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásgeir Bragason Mynd sak,is
Ásgeir Bragason Mynd sak,is

Ásgeir Bragason lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð árið 1978 og hóf í kjölfarið nám í læknisfræði við Háskóla Íslands, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1984. Að loknu kandídatsári starfaði hann sem aðstoðarlæknir á geðdeild Borgarspítalans, en frá þessu er sagt að heimasíðu SAk

Árið 1986 hóf hann störf sem fyrsti aðstoðarlæknir á nýrri geðdeild við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Rúmu ári síðar flutti hann ásamt fjölskyldu sinni til Noregs þar sem hann starfaði meðal annars við Ullevål-sjúkrahúsið í Ósló, Blakstad-sjúkrahúsið í Asker og Statens Senter for Epilepsi í Sandvika. Hann lauk sérfræðiviðurkenningu í geðlækningum árið 1992.

Eftir að Ásgeir varð sérfræðingur starfaði hann um árabil við öldrunargeðdeildir í Noregi, fyrst á Blakstad-sjúkrahúsinu og síðar á Søndre Borgen í Asker þar sem hann gegndi stöðu yfirlæknis í nær áratug. Að því loknu tók hann þátt í uppbyggingu göngudeildar í Ósló áður en hann hóf störf á Diakonhjemmet sykehus í Ósló, þar sem hann hefur síðustu 20 ár sinnt samráðsgeðlækningum.

Ásgeir hefur jafnframt verið virkur í starfi norska geðlæknafélagsins um áratugaskeið, meðal annars innan öldrunargeðlækninga og samráðsgeðlækninga. Sérsvið hans eru öldrunargeðlækningar og samráðsgeðlækningar.

„Það er tilhlökkunarefni fyrir mig að koma aftur til Akureyrar, þar sem ég átti minnisverðan og lærdómsríkan tíma fyrir réttum 40 árum, þegar ég var með í því að setja á stofn deildina sem ég núna mun vinna við,“ segir Ásgeir.

Til baka

Nýjast

  • Sterkara atvinnulíf – sterkari Akureyrarbær

    • 12.05.2026
    Sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí snúast um forgangsröðun. Fyrir mér er eitt ljóst: öflugt atvinnulíf er lykillinn að sterkum Akureyrarbæ.

  • Ný heimildamynd um Safnasafnið - höfuðsafn íslenskrar alþýðulistar

    • 12.05.2026
    Þann 16. maí nk., þegar Safnasafnið á Svalbarðseyri opnar dyr sínar fyrir sumarið, verður ný heimildamynd um þetta merka menningarsetur frumsýnd. Myndin fangar mikilvægt augnablik i sögu þessarar merku menningarstofnunar sem fagnaði 30 ára afmæli á síðasta ári.

  • Nýr sérfræðingur í geðlækningum við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri

    • 12.05.2026
    Ásgeir Bragason lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð árið 1978 og hóf í kjölfarið nám í læknisfræði við Háskóla Íslands, þaðan sem hann útskrifaðist árið 1984. Að loknu kandídatsári starfaði hann sem aðstoðarlæknir á geðdeild Borgarspítalans en frá þessu er sagt að heimasíðu SAk.

  • Kvennasamband Eyjafjarðar hefur áhyggjur af alvarlegri stöðu á Kristnesspítala

    • 12.05.2026
    Kvennasamband Eyjafjarðar, KSE, lýsir yfir þungum áhyggjum af þeirri alvarlegu stöðu sem upp er komin á Kristnesspítala vegna skorts á nauðsynlegu viðhaldi og úrbótum um áraraðir.

  • Íþróttahús á félagssvæði Þórs Samið verði við VA arkitekta

    • 12.05.2026
    Umhverfis- og mannvirkjaráð Akureyrarbæjar hefur samþykkt að gagna til samninga við VA Arkitekta ehf um hönnun á íþróttahúsi og félagsaðstöðu á Þórssvæðinu. Alls bárust tilboð frá 10 bjóðendum en áður en tilboðsupphæðir voru opnaðar var farið yfir fjárhagslegt hæfi allra bjóðanda auk þess að gefa bjóðendum stig miðað við innsend gögn.

  • Léttum byrðarnar og lækkum fasteignaskatta

    • 12.05.2026
    Á undanförnum vikum hef ég orðið vör við upplýsingaóreiðu varðandi hvað fasteignagjöld og fasteignaskattur eru í raun og veru. Fasteignagjöld samanstanda af lóðarleigu, sorphirðugjaldi og vatns- og fráveitugjaldi sem ákvarðast af gjaldskrá Norðurorku og fasteignaskatti.

  • Uppbygging veitukerfa við Norðurslóð í sumar

    • 12.05.2026
    Í maí hefst uppbygging veitukerfa Norðurorku til að styðja við byggingu Fésta á nýjum stúdentagörðum við Norðurslóð.

  • Ætlum við að kjósa auðlindirnar okkar úr landi?

    • 12.05.2026
    Næstkomandi laugardag, þann 16. maí fáum við tækifæri til að kjósa þá er við teljum hæfasta til að þjóna hagsmunum sveitarfélags okkar sem best. Því er nauðsynlegt að vanda valið og hafa í huga að kosningar til sveitarstjórnar eru ólíkar Alþingiskosningum að því leyti að margir listar á landsbyggðinni samanstanda af einstaklingum úr ýmsum áttum, óbundnum stjórnmálaflokkum. Því geng ég eins og margir, óbundin til kosninga.

  • Ný rannsókn varpar ljósi á svefn barna og greiningu kæfisvefns

    • 12.05.2026
    Nýlega birtist vísindagrein þar sem fjallað er um svefn barna. Rannsóknin er hluti af umfangsmiklu rannsóknarverkefni á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) sem miðar að því að bæta greiningu og meðferð við kæfisvefni hjá börnum.  Frá þessu segir á heimasíðu SAk nú í morgun.
Sjá meira