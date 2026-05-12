Kvennasamband Eyjafjarðar hefur áhyggjur af alvarlegri stöðu á Kristnesspítala

Kvennasamband Eyjafjarðar, KSE, lýsir yfir þungum áhyggjum af þeirri alvarlegu stöðu sem upp er komin á Kristnesspítala vegna skorts á nauðsynlegu viðhaldi og úrbótum um áraraðir.
Í ályktun sem samþykkt var á aðalfundi KSE segir að endurhæfingadeildin á Kristnesspítala gegni lykilhlutverki í heilbrigðisþjónustu fyrir íbúa Norðurlands og víðar. Þar fari fram mikilvæg þjónusta við einstaklinga sem þurfa á sérhæfðri endurhæfingu að halda eftir veikindi, slys eða skurðaðgerðir. „Núverandi ástand húsnæðis og skortur á viðhaldi ógnar þessari starfsemi með alvarlegum hætti,“ segir í ályktun.
Gripið verði til aðgerða tafarlaust
Sambandið telur brýnt að gripið verði tafarlaust til aðgerða til að tryggja öruggt og viðunandi umhverfi fyrir sjúklinga og starfsfólk. Ástandið sé ekki einungis spurning um aðbúnað heldur einnig um öryggi, gæði þjónustu og virðingu fyrir þeim fjölmörgu sem treysta á þessa mikilvægu heilbrigðisþjónustu eins og starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur þeirra.
„Kvennasamband Eyjafjarðar skorar á heilbrigðisyfirvöld og stjórnvöld að bregðast án tafar við og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og uppbyggingar svo ekki þurfi að draga úr eða leggja niður starfsemi sem er samfélaginu svo mikilvæg."