,,Hvenær hættiði að tala um þessa sundlaug?“

Þessi spurning heyrðist nýverið á ágætum fundi sem við í VG sóttum, og þótti okkur hún heldur áhugaverð. Sundfélagið Óðinn hefur beðið eftir yfirbyggðri keppnislaug á Akureyri síðan árið 1969. Í meira en hálfa öld hefur þörfin verið ljós, en samt hefur ekki tekist að fylgja þeirri framtíðarsýn eftir með raunverulegri uppbyggingu.
Aðstaðan sem sundfélagið Óðinn er með setur skýr takmörk á starfsemina. Sem dæmi má nefna að ungt sundfólk sem vill ná lengra í íþróttinni flytur oft burt á unglingsaldri, stundum með fjölskyldum sínum, til að fá að æfa við betri aðstæður annars staðar, byggir upp líf þar og skilar sér ekki aftur til Akureyrar. Einnig getur sundfélagið ekki haldið stærri eða alþjóðleg sundmót vegna plássleysis og aðstöðuskorts, sem þýðir að Akureyri missir frá sér ungt fólk, fer á mis við tækifæri til að laða að gesti, efla ferðaþjónustu og skapa auknar tekjur fyrir bæinn.
En ný 50 metra sundlaug snýst um meira en afreksíþróttir og efnahagsleg tækifæri. Hún snýr að grunnstoðum samfélagsins. Sveitarfélagið glímir nú þegar við það að erfitt er að uppfylla lagalegar skyldur um skólasund vegna skorts á plássi. Hún snýr líka að lýðheilsu, þar sem sund er ein heilsusamlegasta og aðgengilegasta hreyfing sem til er, og að félagslegum þáttum, þar sem sundlaugin er einn mikilvægasti samkomustaður Íslendinga.
Sundlaugamenning landsins hefur meira að segja verið viðurkennd á heimsminjaskrá UNESCO, sem undirstrikar að sundlaugin er meira heldur en bara íþróttamannvirki heldur hluti af menningu okkar.
Um staðsetningu nýrrar laugar hafa komið fram ýmsar hugmyndir. Upphaflega var horft til svæðis þar sem World Class er nú til húsa, en einnig hafa verið nefnd Naustahverfi, Hagahverfi og jafnvel miðsvæðis staðsetning. Það er ákvörðun sem enn á eftir að taka í góðu samtali og með langtímasýn að leiðarljósi.
Varðandi það að ekki sé til nægt heitt vatn sátu öll framboð Akureyrar fund með stjórn Norðurorku þar sem þessi spurning var borin upp. Samkvæmt upplýsingum frá Norðurorku er til nægt heitt vatn til að standa undir yfirbyggðri 50 metra laug, sérstaklega ef hugað er að orkunýtingu og varmatapi á faglegan hátt.
Eftir meira en 50 ára bið er ekki lengur spurning hvort þörf sé á nýrri sundlaug á Akureyri, heldur hvenær við ætlum loksins að láta verða af henni.