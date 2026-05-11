,,Hvenær hættiði að tala um þessa sundlaug?“

11. maí, 2026 - 21:26 Stefán Oddur Hrafnsson og Dýrleif Skjóldal
Stefán Oddur Hrafnsson og Dýrleif Skjóldal skipa 2. og 19. sæti á lista Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs við bæjarstjórnarkosningarnar 16 mai n.k.

Þessi spurning heyrðist nýverið á ágætum fundi sem við í VG sóttum, og þótti okkur hún heldur áhugaverð. Sundfélagið Óðinn hefur beðið eftir yfirbyggðri keppnislaug á Akureyri síðan árið 1969. Í meira en hálfa öld hefur þörfin verið ljós, en samt hefur ekki tekist að fylgja þeirri framtíðarsýn eftir með raunverulegri uppbyggingu.

Aðstaðan sem sundfélagið Óðinn er með setur skýr takmörk á starfsemina. Sem dæmi má nefna að ungt sundfólk sem vill ná lengra í íþróttinni flytur oft burt á unglingsaldri, stundum með fjölskyldum sínum, til að fá að æfa við betri aðstæður annars staðar, byggir upp líf þar og skilar sér ekki aftur til Akureyrar. Einnig getur sundfélagið ekki haldið stærri eða alþjóðleg sundmót vegna plássleysis og aðstöðuskorts, sem þýðir að Akureyri missir frá sér ungt fólk, fer á mis við tækifæri til að laða að gesti, efla ferðaþjónustu og skapa auknar tekjur fyrir bæinn.

En ný 50 metra sundlaug snýst um meira en afreksíþróttir og efnahagsleg tækifæri. Hún snýr að grunnstoðum samfélagsins. Sveitarfélagið glímir nú þegar við það að erfitt er að uppfylla lagalegar skyldur um skólasund vegna skorts á plássi. Hún snýr líka að lýðheilsu, þar sem sund er ein heilsusamlegasta og aðgengilegasta hreyfing sem til er, og að félagslegum þáttum, þar sem sundlaugin er einn mikilvægasti samkomustaður Íslendinga.

Sundlaugamenning landsins hefur meira að segja verið viðurkennd á heimsminjaskrá UNESCO, sem undirstrikar að sundlaugin er meira heldur en bara íþróttamannvirki heldur hluti af menningu okkar.

Um staðsetningu nýrrar laugar hafa komið fram ýmsar hugmyndir. Upphaflega var horft til svæðis þar sem World Class er nú til húsa, en einnig hafa verið nefnd Naustahverfi, Hagahverfi og jafnvel miðsvæðis staðsetning. Það er ákvörðun sem enn á eftir að taka í góðu samtali og með langtímasýn að leiðarljósi.

Varðandi það að ekki sé til nægt heitt vatn sátu öll framboð Akureyrar fund með stjórn Norðurorku þar sem þessi spurning var borin upp. Samkvæmt upplýsingum frá Norðurorku er til nægt heitt vatn til að standa undir yfirbyggðri 50 metra laug, sérstaklega ef hugað er að orkunýtingu og varmatapi á faglegan hátt.

Eftir meira en 50 ára bið er ekki lengur spurning hvort þörf sé á nýrri sundlaug á Akureyri, heldur hvenær við ætlum loksins að láta verða af henni.

Nýjast

    Þessi spurning heyrðist nýverið á ágætum fundi sem við í VG sóttum, og þótti okkur hún heldur áhugaverð. Sundfélagið Óðinn hefur beðið eftir yfirbyggðri keppnislaug á Akureyri síðan árið 1969. Í meira en hálfa öld hefur þörfin verið ljós, en samt hefur ekki tekist að fylgja þeirri framtíðarsýn eftir með raunverulegri uppbyggingu.

  • Sameinum kraftana – byggjum sterkara sveitarfélag

    • 11.05.2026
    Sveitarfélagaskipan í Eyjafirði endurspeglar ekki lengur þann veruleika sem fólk býr við dag frá degi. Á hverjum morgni sækir fjöldi íbúa nærsveita til Akureyrar atvinnu, skóla, íþróttir, þjónustu og verslanir og heldur aftur heim um kvöldið. Í daglegu lífi virkar Eyjafjörður nú þegar sem eitt samofið samfélag, með Akureyri sem öfluga miðju, jafnvel þótt sveitarfélagamörkin gefi til kynna annað.

  • Yndisleg gjöf til barnadeildar SAk

    • 11.05.2026
    Nemendur í 5. og 6. bekk í Stórutjarnaskóla tóku síðastliðið haust þátt í Bókmenntahátíð barnanna, þar sem nemendur sömdu og skrifuðu sínar eigin bækur.

  • Göngustígar frá Húsavík að Yltjörn

    • 11.05.2026
    Með vorinu eykst umferð gangandi barna og ungmenna frá Húsavík að Yltjörn sunnan Húsavíkur. Á meðfylgjandi korti sjást gönguleiðir að Yltjörn markað með rauðu.

  • Fornbíladeild fær undanþágu til aksturs um göngugötuna

    • 11.05.2026
    Fornbíladeild Bílaklúbbs Akureyrar hefur fengið heimild skipulagsráðs til að aka um göngugötuna í Hafnarstræti á miðvikudagskvöldum í sumar. Göngugatan er lokuð umferð á tímabilinu frá byrjun maí til loka september.

  • Stefnum hátt

    • 11.05.2026
    Nú er runninn upp sá tími að við Akureyringar verðum að stíga á stokk og strengja þess heit að vinna næstu árin skipulega að því að efla bæinn okkar og stækka svo um munar. Þá duga engin vettlingatök, hik og ótti við breytingar.

  • Lokaorðið-Helgin

    • 10.05.2026
    Um helgina var ég fyrir austan, nánar tiltekið í Fjarðabyggð. Ástæðan fyrir veru minni þar voru samstarfsfélagarnir í leikskólanum. Við eigum gott samstarf og okkur líður vel í vinnunni. Við hittumst reglulega utan vinnu, skemmtum okkur og eflum andann með ýmsum nýungum. Þær nýungar tengjast stundum námi barna en líka lífinu almennt.

  • Framkvæmdir við jöfnunarstöð að hefjast

    • 10.05.2026
    Framkvæmdir við nýja jöfnunarstöð fyrir Strætisvagna Akureyrar eru að hefjast. Stöðin verður staðsett við Borgarbraut, á móti Glerártorgi.

  • Vinir Wathnehúss vilja framtíðarstaðsetningu fyrir húsið

    • 10.05.2026
    Eigendur Wathnehússins, sem staðið hefur við Minjasafnið á Akureyri óhreyft frá árinu 2002 hafa óskað eftir að því verði fundin framtíðarstaðsetning á Akureyri og benda á að þeir telji besta kostinn að húsinu verði fundin staður á uppfyllingu við Höepfnersbryggju. Málið var til umfjöllunar í skipulagsráði sem frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari upplýsinga.
