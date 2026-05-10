Vinir Wathnehúss vilja framtíðarstaðsetningu fyrir húsið

10. maí, 2026 - 19:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Þorstein Arnórsson fyrrverandi safnstjóra Iðnaðarsafnsins við Wathnehúsið Mynd MÞÞ
Eigendur Wathnehússins, sem staðið hefur við Minjasafnið á Akureyri óhreyft frá árinu 2002 hafa óskað eftir að því verði fundin framtíðarstaðsetning á Akureyri og benda á að þeir telji besta kostinn að húsinu verði fundin staður á uppfyllingu við Höepfnersbryggju. Málið var til umfjöllunar í skipulagsráði sem frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari upplýsinga.

Í erindi frá Hönnu Rósu Sveinsdóttur sem sent var inn fyrir hönd Vina Wathnehússins kemur fram að húsið er frá árinu 1895 og það er friðað. Upphaflega var það byggt sem síldartökuhús á Oddeyri af Otto Wathne en hýsti síðar skipasmíðastöð KEA ásamt fleiri hlutverkum. Það þurfti að víkja af lóð á Oddeyrartanga vegna skipulagsbreytinga árið 2002 og var þá flutt inn á Krókeyri þar sem það stendur enn þá án lóðar.

Skapar skemmtilega ásýnd

Vinir Wathnehússins er björgunarfélag sem á húsið og vill finna því framtíðarstaðsetningu innan bæjarins sem og framtíðarhlutverk. Fram hafa komið ýmsar hugmyndir varðandi staðsetningu þess, m.a. á Torfunefi og það er nefnt í núgildandi skipulagi þess svæðis en ekki á þeirri lóð sem eigendur hefðu viljað sjá og hefur aðkomu að sjó.

Einnig hafa verið hugmyndir að setja það niður á Höepfnersbryggju/uppfyllingunni. Eigendur hússins telja það besta kostinn þar sem þar hefur húsið aðkomu að sjó og hægt að byggja bryggju við húsið auk þess sem það myndi skapa skemmtilega ásýnd að elsta bæjarhlutanum og minna á mikilvægi þessa svæðis í sögu bæjarins.

