Við ætlum að vinna keppnina um unga fólkið

10. maí, 2026 - 09:31 Óðinn Svan Óðinsson
Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L-listans í komandi bæjarstjórnarkosningum á Akureyri
Það hefur aldrei verið auðveldara að taka sig upp og flytja búferlum. Í dag er Akureyri ekki bara í samkeppni við önnur sveitarfélög á Íslandi, heldur allan heiminn. Þess vegna verðum við að taka samkeppnina um fólk, fjölskyldur og framtíðina alvarlega. Ég vel að búa hérna með mína fjölskyldu vegna þess að Akureyri er frábær staður sem hakar við þau box sem ég horfi til. Við megum samt aldrei setja fæturna upp á borð og halda að það sé sjálfgefið að fólk velji að búa á Akureyri. Við þurfum stöðugt að gera betur.

Við þurfum að halda áfram!

Verkefnið okkar er skýrt. Foreldrar eiga að geta treyst því að leikskólapláss bíði barna þegar fæðingarorlofi lýkur. Þar erum við á réttri leið, en við verðum að halda áfram af fullum krafti. Skólar bæjarins þurfa að vera framúrskarandi og íþrótta- og tómstundaaðstaða til fyrirmyndar. Frístundastyrkir eru líka tól sem hafa margsannað gildi sitt en við viljum útvíkka þá niður í 5 ára börn og til foreldra í fæðingarorlofi. Þá skiptir líka miklu máli að standa vörð um að Akureyri sé vel tengd við heiminn með beinu flugi. Þó hér sé gott að vera er það okkur nauðsynlegt að vera beintengd við Evrópu. Við erum í keppni um unga fólkið og fjölskyldur þeirra og við í L-listanum ætlum að sjá til þess að Akureyri vinni þá keppni.

 

