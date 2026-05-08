Systur láta af störfum eftir 78 ár samtals

Fyrri mynd Sunneva Ósk Guðmundsdóttir framleiðslustjóri ÚA, Lilja Finnsdóttir , Hákon Rúnarsson framleiðslustjóri landvinnnslu Samherja og Jakob Atlason vinnslustjori í ÚA Seinni mynd Sunneva Ósk, Ragna Finnsdóttir og Hákon Rúnarsson Myndir Samherji
Systurnar Lilja og Ragna Finnsdætur láta af störfum eftir að hafa starfað við fiskvinnslu á Fiskitanga á Akureyri í samtals 78 ár. Lilja í 26 ár og Ragna í 52 ár.
Lilja lét formlega af störfum í dag en Ragna á morgun. Þær voru kvaddar í dag af samstarfsfólki.
„ Veistu það, ég hlakka mikið til framtíðarinnar. Hérna hefur mér alla tíð liðið vel, kynnst stórum hópi frábærs samstarfsfólks og vinnuveitenda. Á morgun höldum við hjónin til Króatíu og svo er bara að njóta lífsins. Það segir sig auðvitað sjálft að mér hefur liðið vel hérna, fyrst ég hef verið hérna rúman aldarfjórðung. Hjá mér hefur alltaf verið tilhlökkun að mæta til vinnu, sem segir manni að þetta hefur verið góður tími,“ sagði Lilja að loknum síðasta starfsdeginum.
Eins og fyrr segir kveður Ragna ÚA á morgun.
„ Já, ég vinn einum degi lengur en Lilja. Þetta eru orðin 52 ár og mann óraði auðvitað ekki fyrir því í upphafi en svona er nú lífið. Samherji er einstakur vinnuveitandi og starfsandinn á vinnustaðnum gerist vart betri. Hérna hefur skapast vinátta, sem ég er þakklát fyrir.
Ég kveð Samherja og samstarfsfólkið með söknuði og mun örugglega kíkka í kaffi af og til.“
Frá þessu er sagt á samfélagsmiðlum Samherja i dag