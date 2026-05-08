Systur láta af störfum eftir 78 ár samtals

08. maí, 2026 - 18:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fyrri mynd Sunneva Ósk Guðmundsdóttir framleiðslustjóri ÚA, Lilja Finnsdóttir , Hákon Rúnarsson fr…
Fyrri mynd Sunneva Ósk Guðmundsdóttir framleiðslustjóri ÚA, Lilja Finnsdóttir , Hákon Rúnarsson framleiðslustjóri landvinnnslu Samherja og Jakob Atlason vinnslustjori í ÚA Seinni mynd Sunneva Ósk, Ragna Finnsdóttir og Hákon Rúnarsson Myndir Samherji

Systurnar Lilja og Ragna Finnsdætur láta af störfum eftir að hafa starfað við fiskvinnslu á Fiskitanga á Akureyri í samtals 78 ár. Lilja í 26 ár og Ragna í 52 ár. 

Lilja lét formlega af störfum í dag en Ragna á morgun. Þær voru kvaddar í dag af samstarfsfólki.
 
„ Veistu það, ég hlakka mikið til framtíðarinnar. Hérna hefur mér alla tíð liðið vel, kynnst stórum hópi frábærs samstarfsfólks og vinnuveitenda. Á morgun höldum við hjónin til Króatíu og svo er bara að njóta lífsins. Það segir sig auðvitað sjálft að mér hefur liðið vel hérna, fyrst ég hef verið hérna rúman aldarfjórðung. Hjá mér hefur alltaf verið tilhlökkun að mæta til vinnu, sem segir manni að þetta hefur verið góður tími,“ sagði Lilja að loknum síðasta starfsdeginum.
 
Eins og fyrr segir kveður Ragna ÚA á morgun.
 
„ Já, ég vinn einum degi lengur en Lilja. Þetta eru orðin 52 ár og mann óraði auðvitað ekki fyrir því í upphafi en svona er nú lífið. Samherji er einstakur vinnuveitandi og starfsandinn á vinnustaðnum gerist vart betri. Hérna hefur skapast vinátta, sem ég er þakklát fyrir.
Ég kveð Samherja og samstarfsfólkið með söknuði og mun örugglega kíkka í kaffi af og til.“
 
Frá þessu er sagt á samfélagsmiðlum Samherja i dag
Til baka

Nýjast

  • Systur láta af störfum eftir 78 ár samtals

    • 08.05.2026
    Systurnar Lilja og Ragna Finnsdætur láta af störfum eftir að hafa starfað við fiskvinnslu á Fiskitanga á Akureyri í samtals 78 ár. Lilja í 26 ár og Ragna í 52 ár. 

  • Viðburðurinn Von og Vöxtur haldin að Hömrum við Akureyri -Minnisvarði um Hjalta Snæ afhjúpaður

    • 08.05.2026
    „Við vildum fyrst og fremst búa til viðburð sem hefur merkingu og skilur eitthvað eftir sig,“ segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir stjórnarformaður í félaginu Hjaltastaðir. Á þess vegum verður efnt til viðburðar á Hömrum, þar sem nýju flatirnar eru, á laugardag 9. maí kl. 13, en á þeim degi er afmælisdagur Hjalta Snæs Árnasonar sem lést fyrir rúmu ári síðan. Yfirskriftin er Von og Vöxtur og snýst hann um að skapa von, vöxt og raunverulegar breytingar til framtíðar. Allir geta lagt sitt af mörkum og tekið þátt en til stendur að gróðursetja tré, búa til Hjaltalund og eins verður minnismerki afhjúpað.

  • Æskulýðsmál, forvarnir og jöfnuður: Skátastarf

    • 08.05.2026
    Aukin kyrrseta, skjánotkun og félagsleg einangrun barna og ungmenna eru áhyggjuefni. Við stöndum frammi fyrir heimatilbúinni ógn sem hefur slæm áhrif á geðheilsu barna og þroska þeirra. Þá er einnig baráttan gegn fíkni- og vímuefnanotkun barna langt frá því að vera unninn slagur, þar sem aðgengi og úrval virðast sífellt aukast. En hvaða tól og tækifæri höfum við sem samfélag til þess að sporna við þessari þróun?

  • Hvort ætlum við að spara eða fjárfesta í geðheilsu ungs fólks?

    • 08.05.2026
    Verkmenntaskólinn á Akureyri er tæplega þúsund manna skóli og er stærstur framhaldsskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Frá haustinu 2012 var starfandi sálfræðingur við VMA og fyrsta skólaárið nýttu sér 10% nemenda þjónustu hans. Aðsókn í þjónustu skólasálfræðings við VMA jókst mikið skólaárið 2023-2024 sem ber þess merki hversu mikilvæg þjónusta sem þessi er.  

  • Fjölnýtingarhús við Þeistareyki

    • 08.05.2026
    Framkvæmdir eru hafnar við fyrstu bygginguna á fjölnýtingarlóð Landsvirkjunar á Þeistareykjum, þar sem markmiðið er að styðja við nýsköpun og uppbyggingu fyrirtækja á svæðinu

  • Formaður KA ræðir uppbyggingarmál félagsins - Hvað meina menn með að klára svo sómi sé af?

    • 08.05.2026
    Eirikur S Jóhannsson formaður KA er í viðtali við heimasíðu félagsins í dag, þar kallar Eirikur eftir skýrari framtíðarsýn frá Akureyrarbæ og að jafnræðis sé gætt í uppbyggingu íþróttaaðstöðu á Akureyri

  • Útskriftarsýning nemanda listnáms- og hönnunarbrauta VMA

    • 08.05.2026
    Nemendur listnáms- og hönnunarbrautar VMA halda úrskriftarsýningu í Listasafninu á Akureyri, hún verður opnuð á laugardag, 9 maí og stendur til 17 maí.

  • Saumanámskeiðin slá í gegn

    • 08.05.2026
    Það er greinilega ekki dottið úr tísku að sauma flíkur. Síður en svo. Þetta hefur verið rækilega undirstrikað núna á vorönn því á skömmum tíma voru fullbókuð saumanámskeið í SÍMEY hjá Kristínu Þöll Þórsdóttur klæðskera og biðlisti var á þau bæði.

  • Finnum við ekki til ábyrgðar vegna ástandsins á Hlíð?

    • 08.05.2026
    Á dögunum neitaði skipulagsráð umsókn Heilsuverndar um lóð við Þingvallastræti, lóð sem var lengi frátekin fyrir heilsugæslu en er nú hluti af uppbyggingu á tjaldsvæðisreit. Lóðin, sem enn hefur ekki verið boðin út, er skilgreind sem verslunar- og þjónustulóð. Heilsuvernd hugðist koma þarna upp heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu. Rökin fyrir því að hafna umsókninni voru að ekki væri búið að auglýsa hana og skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda um mögulega staðsetningu fyrir fyrirhugaða þjónustu. Við vitum að sú leit gæti tekið einhvern tíma og engin tilbúin lóð í sjónmáli. Á meðan bíða eldri borgarar eftir nauðsynlegri þjónustu.
Sjá meira