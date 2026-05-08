Fjölnýtingarhús við Þeistareyki

Framkvæmdir eru hafnar við fyrstu bygginguna á fjölnýtingarlóð Landsvirkjunar á Þeistareykjum, þar sem markmiðið er að styðja við nýsköpun og uppbyggingu fyrirtækja á svæðinu.
Fyrsta húsið, 126 fermetrar að stærð, verður leigt til GeoSilica og er áætlað að starfsemi geti hafist sumarið 2026. Í húsinu verður framleiðslusvæði, rannsóknarstofa, skrifstofuaðstaða og gestamóttaka með útsýni yfir framleiðsluna.
GeoSilica er fyrsta fyrirtækið til að tryggja sér aðstöðu á lóðinni og hefur jafnframt gert samstarfssamning við Landsvirkjun um afhendingu auðlindastrauma og áframhaldandi samstarf á Þeistareykjum.