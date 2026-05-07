Viltu hirða BSO?

07. maí, 2026 - 16:31 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyrarbær auglýsir húsnæði til flutnings
Einhvern timan hefði þetta verið talið góð frétt 1 april en í dag er 7 mai og hér er ekki gabb á ferð

Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er í dag gamla góða BSO boðið frítt til flutnings, en flutningur skal afgreiddur fyrir  15 júni n.k Húsið er  70 fermetrar  og  það var byggt fyrir 70 árum.

Nánar segir á akureyri.is  

,,Húsnæðið er afhent án endurgjalds en flutningur hússins er á ábyrgð og kostnað þess sem valin er.

Allar nánari upplýsingar eru gefnar í gegnum netfangið umsarekstur@akureyri.is.

Bjóðandi skal skila inn upplýsingum rafrænt á sama netfang eigi síðar en kl. 11:00 fimmtudaginn 21. maí 2026. Fram þarf að koma hvað húsnæðið yrði notað fyrir, hvort húsnæðið yrði nýtt til almenningsnota og hvar húsnæðið yrði staðsett.

Bjóðendum verðu kynnt niðurstaðan eftir að mat tilboða liggur fyrir.

Húsnæðið verður afhent í því ástandi sem það er í og er það á ábyrgð bjóðanda að kynna sér aðstæður húsnæðis áður en tilboð er gert.

Húsnæðið þarf að vera farið úr Strandgötu eigi síðar en 15. júní 2026 að öðrum kosti verður húsnæðið rifið og því fargað.

Við mat á tilboðum er horft til þess hvort húsnæðið verði nýtt til almenningsnota (80%) og fyrirhugaðrar staðsetningar (lóðar) (20%)."

Nú er s.s lag fyrir laghenta.

