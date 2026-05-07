Heilsuvernd óskar eftir lóð við Þingvallastræti

Heilsuvernd hefur óskað eftir því að fá úthlutað lóð við Þingvallastræti 23 á Akureyri undir heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða í tímabundnar dvalir og endurhæfingu auk þjónustu við slíka starfssemi. Heilsuvernd Hjúkrunarheimili á Akureyri rekur í tvær einingar í Austurbyggð og Vestursíðu samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.
Ástand húsnæðis Hlíðar hefur verið ófullnægjandi og er unnið að endurbótum á álmu 3. Þeim á að vera lokið á næsta ári og í kjölfarð opna ný rými sem lokuð hafa verið vegna myglu.
Álmur 1 og 2 hafa einnig verið í bágbornu ástandi og stefnir í frekari lokanir rýma og tilfærslu skrifstofu þaðan á næstu misserum. Unnin hefur verið greining á endurbótum á vegum FSRE/COWI sem er ekki talin fýsileg á þessum einingum og nýbygging talin ákjósanlegasti kostur.
Óviðunandi að bíða með lausnir
Horft er til Þursaholts með úrbætur, en áætlanir gera ráð fyrir að það húsnæði verði tilbúið á árunum 2029 eða 2030. „Félagið telur óviðunandi að bíða með lausnir á vanda húsnæðis í álmu 2 og 3 þangað til og horfir því til framtíðarlausnar með hluta af starfssemi sinni. Unnið er að því að geta opnað fleiri dagendurhæfingarrými til viðbótar við bið og skammtímarými á lóðinni við Þingvallastræti sem er skilgreind sem verslun og þjónusta.
Við teljum því að möguleg uppbygging á lóðinni sem félagið geti hraðað falli vel að verkefnum þess og stuðli að betri þjónustu fyrir aldraða á Akureyri. Þess vegna óskar félagið eftir beinni úthlutun undir heilbrigðisþjónustu og tengda starfssemi á lóðinni við Þingvallastræti 23,“ segir í erindi frá framkvæmdastjóra Heilsuverndar.
Skipulagsráð fjallaði um umsókn Heilsuverndar um lóðina og kemur fram í bókun að ráðið geti ekki úthlutað lóðinni þar sem hún hefði ekki verið auglýst. Skipulagsfulltrúa var falið að ræða mögulega staðsetningu fyrir fyrirhugaða þjónustu við umsækjenda.