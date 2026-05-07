Tækifæri vestan Hagahverfis

07. maí, 2026 - 12:28 Þórhallur Harðarson
Þórhallur Harðarson skipar 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fyrir komandi kosningar
Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

Staðsetningin er sterk. Svæðið tengist bæði rótgrónum íbúðahverfum og vinsælum útivistarsvæðum á borð við Kjarnaskóg og Naustaborgir. Hér er því einstakt tækifæri til að byggja upp hverfi þar sem nálægð við náttúru og þjónustu fer saman.

Fjölbreytt byggð fyrir ólíkar þarfir

Við viljum sjá blandaða byggð sem mætir þörfum ólíkra hópa. Þar sem getur farið saman; fjölbýli og minni íbúðir, raðhús og parhús og sérbýli á völdum svæðum.

Staðsetning og stærð svæðisins

Í skipulagstillögum sem varða svæðið á milli Naustahverfis og Hagahverfis, sem teygir sig inn á vesturhluta Hagahverfis eru áhugaverðir reitir (VÞ13, S24 og OP10) fyrir framtíðaruppbyggingu vestan Hagahverfis. Þar getur orðið þjónustusvæði fyrir blandaða byggð og fjölbreytt uppbygging. Til dæmis væri tilvalið að koma þar fyrir lífsgæðakjarna fyrir 60+. Háreistari byggð nær Hömrunum og svo lágreistari nær núverandi byggð. Hér væri að okkar mati tilvalið að hafa blandaða byggð með minni og stærri íbúðum þar sem stutt er í leikskóla og verslun á áðurnefndu svæði milli Naustagötu og Davíðshaga.

Slík nálgun skapar fjölbreytt samfélag þar sem fólk á mismunandi æviskeiðum getur búið í sama hverfi. Þetta styrkir bæði félagsleg tengsl og stöðugleika í hverfum.

Lífsgæðakjarni og þjónusta í nærumhverfi

Svæðið vestan Hagahverfis býður upp á kjörið tækifæri til uppbyggingar lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara. Þar getur búseta og þjónusta farið saman á þann hátt að styðja við sjálfstæði, öryggi og virkni.

Samhliða er mikilvægt að byggja upp þjónustu sem styður við daglegt líf íbúa, svo sem leikskóla, verslun og aðra nærþjónustu. Uppbygging leikskóla á svæðinu er skref í rétta átt og sýnir að grunnurinn er þegar lagður.

Skipulag sem horfir fram á veginn

Akureyrarbær stendur frammi fyrir aukinni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á næstu árum. Svæðið vestan Hagahverfis getur gegnt lykilhlutverki í að mæta þeirri þörf.

Með markvissri skipulagsvinnu er hægt að byggja upp vistvænt og fjölskylduvænt hverfi þar sem þjónusta er í göngufæri, tenging við útivistarsvæði er sterk og innviðir nýtast vel. Það er í takt við nútíma skipulagsstefnu sem leggur áherslu á gæði, hagkvæmni og sjálfbærni.

Tækifæri sem við eigum að nýta

Uppbygging vestan Hagahverfis er ekki einungis verkefni um nýjar íbúðir heldur tækifæri til að móta heildstætt hverfi til framtíðar sem þjónar bæði núverandi og komandi kynslóðum. Með skýrri stefnu og markvissri skipulagsvinnu getur svæðið orðið einn helsti vaxtarpunktur Akureyrarbæjar á næstu árum.

Svæðið býður upp á fjölbreytt og verðmæt tækifæri fyrir bæinn. Það er vel staðsett, í nálægð við náttúruperlur og þegar mótaða innviði, og uppbyggingin gæti orðið lykilþáttur í að mæta íbúðaþörf bæjarins. Jafnframt gefst kostur á að skapa miðstöð þjónustu og fjölbreytt búsetuúrræði, meðal annars fyrir eldri borgara. Þar má einnig þróa blandað og vistvænt hverfi sem styrkir bæjarbraginn syðst í bænum.

Með áframhaldandi faglegri vinnu og markvissum aðgerðum getur svæðið vestan Hagahverfis orðið eitt áhugaverðasta og mikilvægasta uppbyggingarsvæði Akureyrar á komandi árum. Þetta er verkefni sem vert er að taka föstum tökum í þágu enn betri og öflugri framtíðar fyrir Akureyrarbæ.

Það er verkefni sem við eigum að taka föstum tökum fyrir enn betri Akureyrarbæ.

    Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.

  • Orka til Akureyrar

    • 07.05.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti samhljóða á dögunum að auglýsa aðalskipulag vegna nýrrar Blöndulínu 3 sem Landsnet hyggst reisa og reka á 220 kV spennu. Eftir margra ára togstreitu við Landsnet náðist viðunandi samkomulag um útfærslu á línunni sem tryggir að hún verði lögð í jörð næst þéttbýlinu á Akureyri eins fljótt og tæknilegar forsendur leyfa. Línan mun tryggja flutning á raforku frá Blönduvirkjun til Eyjafjarðarsvæðisins. Úr hinni áttinni færir Hólasandslína 3 okkur raforku frá hinu öfluga Þeistareykjasvæði í Þingeyjarsýslum, en sú lína var tekin í notkun árið 2022.

  • Borgarhólsskóli sigurvegari í Fiðringi 2026

    • 07.05.2026
    Í gærkvöldi fór Fiðringur á Norðurlandi fram í fimmta sinn og er óhætt að segja að hann sé að festa sig í sessi betur og betur. Það er reyndar umhugsunarefni af hverju bara fjórir af sjö Akureyrarskólunum taki þátt í ár þar sem þeir eru flestir mjög fjölmennir en það er einlæg von okkar sem stöndum að verkefninu að þeir taki allir þátt að ári!

  • Félagslegt húsnæði og ójöfnuður á Akureyri

    • 07.05.2026
    Frá lokum 20. aldar hefur framboð á félagslegu húsnæði á Íslandi dregist saman samhliða aukinni áherslu á markaðslausnir. Með afnámi verkamannabústaðakerfisins á árunum 1998–1999 dró úr beinni ábyrgð hins opinbera á uppbyggingu húsnæðis og aðgengi að húsnæði fór í auknum mæli að ráðast af greiðslugetu. Þrátt fyrir tilkomu almenna íbúðakerfisins árið 2016 hefur framboð félagslegs og óhagnaðardrifins húsnæðis ekki haldið í við eftirspurn. Hlutfall óhagnaðardrifinna íbúða er um 5% á Íslandi og eru þá talin með félög eins og Bjarg íbúðafélag.

  • Framkvæmdastjóraskipti hjá Höldi – Bílaleigu Akureyrar

    • 06.05.2026
    Pálmi Viðar Snorrason hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Hölds-Bílaleigu Akureyrar frá og með 1. maí síðastliðnum. Pálmi tekur við starfinu af Bergþóri Karlssyni.

  • 1 maí hlaup 2026 - úrslit og myndir

    • 06.05.2026
    Mikið fjölmenni var í 1. maí hlaupi UFA. Ríflega 600 hlauparar á öllum aldri hlupu af stað og þá eru ótaldir þeir foreldrar sem tóku sprettinn sem fylgdarmenn barna sinna, á svæðinu hafa klárlega verið um þúsund manns. Veðrið var svalt og nokkur snjókorn féllu en hlauparar létu það ekki á sig fá og sprettu úr spori.

  • Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis færir heimahlynningu SAk lyfjadælur

    • 06.05.2026
    Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hefur afhent heimahlynningu Sjúkrahússins á Akureyri þrjár nýjar CADD-lyfjadælur.

  • Hagnaður af rekstri Sparisjóðs Þingeyinga 223,7 milljónir króna

    • 06.05.2026
    Aðalfundur Sparisjóðs Þingeyinga var haldinn 22. apríl s.l. í Breiðumýri í Reykjadal. Rekstur sparisjóðsins gekk vel á síðasta ári, hagnaður af starfseminni var 223,7 milljónir króna eftir skatta.

  • Nýtt líf á Húsavík

    • 06.05.2026
    Þessi grein, sem er skrifuð af frambjóðanda X-M Lista Samfélagsins, er á þrem tungumálum, íslensku, ensku og pólsku.This article, written by candidate from X-M Listi Samfélagsins, is in three languages, Icelandic, English and Polish.Artykuł ten, napisany przez kandydata X-M Listi Samfélagsins, ukazał się w trzech językach: islandzkim, angielskim i polskim.
