Tækifæri vestan Hagahverfis

Vestan við Hagahverfi liggur eitt áhugaverðasta uppbyggingarsvæði Akureyrarbæjar til framtíðar. Þar eru raunveruleg tækifæri til að mæta vaxandi íbúðaþörf, styrkja innviði og byggja upp fjölbreytt og gott umhverfi.
Staðsetningin er sterk. Svæðið tengist bæði rótgrónum íbúðahverfum og vinsælum útivistarsvæðum á borð við Kjarnaskóg og Naustaborgir. Hér er því einstakt tækifæri til að byggja upp hverfi þar sem nálægð við náttúru og þjónustu fer saman.
Fjölbreytt byggð fyrir ólíkar þarfir
Við viljum sjá blandaða byggð sem mætir þörfum ólíkra hópa. Þar sem getur farið saman; fjölbýli og minni íbúðir, raðhús og parhús og sérbýli á völdum svæðum.
Staðsetning og stærð svæðisins
Í skipulagstillögum sem varða svæðið á milli Naustahverfis og Hagahverfis, sem teygir sig inn á vesturhluta Hagahverfis eru áhugaverðir reitir (VÞ13, S24 og OP10) fyrir framtíðaruppbyggingu vestan Hagahverfis. Þar getur orðið þjónustusvæði fyrir blandaða byggð og fjölbreytt uppbygging. Til dæmis væri tilvalið að koma þar fyrir lífsgæðakjarna fyrir 60+. Háreistari byggð nær Hömrunum og svo lágreistari nær núverandi byggð. Hér væri að okkar mati tilvalið að hafa blandaða byggð með minni og stærri íbúðum þar sem stutt er í leikskóla og verslun á áðurnefndu svæði milli Naustagötu og Davíðshaga.
Slík nálgun skapar fjölbreytt samfélag þar sem fólk á mismunandi æviskeiðum getur búið í sama hverfi. Þetta styrkir bæði félagsleg tengsl og stöðugleika í hverfum.
Lífsgæðakjarni og þjónusta í nærumhverfi
Svæðið vestan Hagahverfis býður upp á kjörið tækifæri til uppbyggingar lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara. Þar getur búseta og þjónusta farið saman á þann hátt að styðja við sjálfstæði, öryggi og virkni.
Samhliða er mikilvægt að byggja upp þjónustu sem styður við daglegt líf íbúa, svo sem leikskóla, verslun og aðra nærþjónustu. Uppbygging leikskóla á svæðinu er skref í rétta átt og sýnir að grunnurinn er þegar lagður.
Skipulag sem horfir fram á veginn
Akureyrarbær stendur frammi fyrir aukinni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á næstu árum. Svæðið vestan Hagahverfis getur gegnt lykilhlutverki í að mæta þeirri þörf.
Með markvissri skipulagsvinnu er hægt að byggja upp vistvænt og fjölskylduvænt hverfi þar sem þjónusta er í göngufæri, tenging við útivistarsvæði er sterk og innviðir nýtast vel. Það er í takt við nútíma skipulagsstefnu sem leggur áherslu á gæði, hagkvæmni og sjálfbærni.
Tækifæri sem við eigum að nýta
Uppbygging vestan Hagahverfis er ekki einungis verkefni um nýjar íbúðir heldur tækifæri til að móta heildstætt hverfi til framtíðar sem þjónar bæði núverandi og komandi kynslóðum. Með skýrri stefnu og markvissri skipulagsvinnu getur svæðið orðið einn helsti vaxtarpunktur Akureyrarbæjar á næstu árum.
Svæðið býður upp á fjölbreytt og verðmæt tækifæri fyrir bæinn. Það er vel staðsett, í nálægð við náttúruperlur og þegar mótaða innviði, og uppbyggingin gæti orðið lykilþáttur í að mæta íbúðaþörf bæjarins. Jafnframt gefst kostur á að skapa miðstöð þjónustu og fjölbreytt búsetuúrræði, meðal annars fyrir eldri borgara. Þar má einnig þróa blandað og vistvænt hverfi sem styrkir bæjarbraginn syðst í bænum.
Með áframhaldandi faglegri vinnu og markvissum aðgerðum getur svæðið vestan Hagahverfis orðið eitt áhugaverðasta og mikilvægasta uppbyggingarsvæði Akureyrar á komandi árum. Þetta er verkefni sem vert er að taka föstum tökum í þágu enn betri og öflugri framtíðar fyrir Akureyrarbæ.
