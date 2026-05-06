Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis færir heimahlynningu SAk lyfjadælur

06. maí, 2026 - 13:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fulltrúar SAk og KAON: Valgerður, Dóra, Auðbjörg, Þórdís, Pétur, Hafdís, Arnar, Rannveig, Hrefna, Kristín, Jósefína og Guðmunda Mynd sak.is

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hefur afhent heimahlynningu Sjúkrahússins á Akureyri þrjár nýjar CADD-lyfjadælur.

CADD lyfjadælur eru litlar, rafknúnar dælur sem notaðar eru til að gefa sjúklingum lyf stöðugt eða eftir þörfum yfir ákveðinn tíma. Þær eru einkum nýttar í verkjameðferð þar sem þörf er á nákvæmri og samfelldri lyfjagjöf.

„Heimahlynning notar lyfjadælur í líknar og lífslokameðferð í heimahúsum sem gefur einstaklingum og fjölskyldum möguleika á að vera heima í sinni meðferð,“ segja hjúkrunarfræðingar heimahlynningar. „Þetta skiptir miklu máli í einkennameðferð sjúklinga og fyrir lífsgæði sjúklinga og aðstandenda á þessum viðkvæma tíma og eykur öryggi og samfellu í meðferð.“

KAON hefur um árabil lagt sitt af mörkum til að efla þjónustu við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Félagið veitir fólki sem hefur greinst með krabbamein og aðstandendum þeirra fjölbreytta þjónustu.

„Við hjá KAON leggjum mikla áherslu á að styðja við úrræði sem bæta líðan fólks sem glímir við alvarleg veikindi,“ segir Pétur Þór Jónasson, formaður KAON og bætir við „Það er okkur því mikilvægt að geta lagt okkar af mörkum til að gera fólki kleift að dvelja heima eins lengi og kostur er, með viðeigandi stuðningi og meðferð.“

Sjúkrahúsið á Akureyri þakkar KAON kærlega fyrir að veita heimahlynningu sjúkrahússins þessa verðmætu gjöf.

Frá þessu segir á sak.is

