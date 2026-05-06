Nýtt líf á Húsavík

Í Ariogala í Litháen er ég fædd og uppalin, gekk þar í leik-, grunn- og framhaldsskóla. Ég á þar forelda, faðir minn starfar sem bifvélavirki og móðir mín sem saumakona. Ég á einn bróðir sem býr í Kaunas Litháen.
Starf og daglegt líf
Frá því ég kom hef ég starfað í PCC Kísilverinu á Bakka, þar sem ég gegni starfi sérfræðings í umbótum. Starfið hefur kennt mér mikið, bæði faglega og persónulega og gefið mér tækifæri til að þróast áfram. Ég kom hingað ásamt bróður mínum og við unnum saman fyrst um sinn. Það skipti miklu máli að hafa hann með mér á þessum tíma, þegar allt var nýtt og ókunnugt.
Aðlögun og samfélag
Eitt af því sem auðveldaði mér að aðlagast íslensku samfélagi var hversu góðir Íslendingar eru í ensku. Ég upplifði aldrei vandamál í samskiptum, hvort sem var í vinnunni, á sjúkrahúsi, í banka eða hjá sýslumanninum á Húsavík. Ég hef áður búið í öðru landi þar sem tungumál var hindrun, en það var ekki raunin á Húsavík. Þetta gerði mér kleift að taka þátt og finna mig fljótt tilheyra samfélaginu og upplifa mig heima.
Í dag bý ég með íslenskum sambýlismanni, Rafnari Berg Agnarssyni og höfum við verið saman í tæp fjögur ár. Fjölskylda hans hefur tekið mér opnum örmum og haft jákvæð áhrif á líf mitt. Við stefnum á að byggja okkar framtíð á Húsavík og eignast þar fjölskyldu.
Þátttaka og framtíðarsýn
Ég hef lokið starfstengdu námi í framhaldsskóla í Litháen. Ég hef sterkan vilja til að halda áfram námi og stefni í háskólanám í framtíðinni. Ég er óðum að taka meiri þátt og hef m.a. sótt starfsdag fyrir innflytjendur í Norðurþingi um lýðræðismál og þátttöku.
Framboð með góðu fólki
Framboð mitt fyrir X-M Lista Samfélagsins er hluti af þessari vegferð. Mér var boðið að taka þátt og ég þáði það með þökkum. Fyrir mér er þetta tækifæri til að leggja mitt af mörkum, efla þátttöku og styðja við fjölbreytt og sterkt samfélag í Norðurþingi. Ég hef fengið afar góðar móttökur og kynnst fólki sem deilir þeirri sýn að vilja gera gott fyrir sveitarfélagið. Ég er afar sátt við þá sýn og stefnu sem Listi Samfélagsins í Norðurþingi stendur fyrir, frambjóðendur eru kraftmiklir og málefnalegir og tilbúinir að gera vel fyrir samfélagið.
Ég elska að búa á Húsavík. Hér er lífið rólegt, samfélagið hlýtt og fólk gefur sér tíma hvert fyrir annað. Það er einmitt þessi andi sem ég vil varðveita og styrkja til framtíðar.
Monika Zyvatkauskaité, skipar 11. sætið á Lista Samfélagsins í Norðurþingi fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí 2026.A New Life in Húsavík
My name is Monika and I am from Lithuania. I came to Iceland in 2019, then 19 years old, with the intention of staying for only six months before moving back home. That plan quickly changed. I enjoyed living and working here at PCC and felt that I could build a future in Iceland. Since then, I have lived in Húsavík, a community that reminds me of my upbringing in a small town in Lithuania called Ariogala. I was born and raised in Ariogala, Lithuania, where I attended preschool, primary, and secondary school. My parents live there; my father works as a mechanic and my mother as a seamstress. I have one brother who lives in Kaunas, Lithuania.
Work and Daily Life
Since I arrived, I have worked at the PCC Silicon plant at Bakki, where I hold the position of Improvement Specialist. The job has taught me a lot, both professionally and personally, and has given me the opportunity to develop further. I moved here with my brother, and we worked together initially. Having him with me during that time, when everything was new and unfamiliar, made a significant difference.
Integration and Community
One of the things that made it easier for me to adapt to Icelandic society was how proficient Icelanders are in English. I never experienced communication problems, whether at work, the hospital, the bank, or at the District Commissioner’s office in Húsavík. I have previously lived in another country where language was a barrier, but that was not the case in Húsavík. This allowed me to participate, find my place quickly, and feel at home. Today, I live with my Icelandic partner, Rafnar Berg Agnarsson, and we have been together for nearly four years. His family has welcomed me with open arms and has had a positive impact on my life. We aim to build our future in Húsavík and start a family there.
Participation and Vision for the Future
I have completed vocational studies at a secondary school in Lithuania. I have a strong desire to continue my education and aim for university studies in the future. I am increasingly becoming more involved and have, among other things, attended a workshop for immigrants in Norðurþing regarding democracy and participation.
Running for Office with Good People
My candidacy for the X-M Community List (Lista Samfélagsins) is part of this journey. I was invited to participate and I accepted with gratitude. For me, this is an opportunity to contribute, enhance participation, and support a diverse and strong community in Norðurþing. I have received a very warm welcome and met people who share the vision of wanting to do good for the municipality. I am very pleased with the vision and policy that the Community List in Norðurþing stands for; the candidates are energetic and constructive, ready to do well for the community. I love living in Húsavík. Here, life is peaceful, the community is warm, and people make time for one another. It is precisely this spirit that I want to preserve and strengthen for the future.
Monika Zyvatkauskaité, occupies the 11th place on the X-M Community List in Norðurþing for the local elections on May 16, 2026.
Nowe życie w Húsavík
Nazywam się Monika i pochodzę z Litwy. Przyjechałam do Islandii w 2019 roku, mając wtedy 19 lat, z zamiarem pozostania tylko na sześć miesięcy, zanim wrócę do domu. Ten plan szybko się zmienił. Spodobało mi się życie i praca tutaj, w PCC, i poczułam, że mogę zbudować swoją przyszłość na Islandii. Od tego czasu mieszkam w Húsavík – społeczności, która przypomina mi moje dzieciństwo w małym litewskim mieście Ariogala.
Urodziłam się i wychowałam w Ariogali na Litwie, gdzie uczęszczałam do przedszkola, szkoły podstawowej i średniej. Tam mieszkają moi rodzice – mój ojciec jest mechanikiem samochodowym, a mama krawcową. Mam jednego brata, który mieszka w Kownie na Litwie.
Praca i codzienne życie
Od momentu przyjazdu pracuję w zakładzie PCC Kísilver na Bakka, gdzie pełnię funkcję specjalisty ds. usprawnień. Ta praca wiele mnie nauczyła – zarówno zawodowo, jak i osobiście – i dała mi możliwość dalszego rozwoju. Przyjechałam tutaj razem z moim bratem i na początku pracowaliśmy razem. To miało dla mnie duże znaczenie w czasie, gdy wszystko było nowe i nieznane.
Adaptacja i społeczność
Jedną z rzeczy, które ułatwiły mi adaptację do islandzkiego społeczeństwa, była bardzo dobra znajomość języka angielskiego wśród Islandczyków. Nigdy nie miałam problemów z komunikacją – ani w pracy, ani w szpitalu, banku czy urzędzie. Wcześniej mieszkałam w kraju, gdzie język stanowił barierę, ale w Húsavík tak nie było. Dzięki temu mogłam szybko się odnaleźć i poczuć częścią społeczności oraz poczuć się jak w domu.
Obecnie mieszkam z moim islandzkim partnerem, Rafnarem Bergiem Agnarssonem. Jesteśmy razem od prawie czterech lat. Jego rodzina przyjęła mnie bardzo ciepło i miała pozytywny wpływ na moje życie. Planujemy budować naszą przyszłość w Húsavík i założyć tam rodzinę.
Zaangażowanie i plany na przyszłość
Ukończyłam kierunkowe wykształcenie zawodowe w szkole średniej na Litwie. Mam silną motywację, aby kontynuować naukę i planuję w przyszłości podjąć studia wyższe. Coraz bardziej angażuję się w życie społeczne – uczestniczyłam m.in. w dniu zawodowym dla imigrantów w Norðurþing, dotyczącym demokracji i udziału społecznego.
Kandydatura z dobrymi ludźmi
Moja kandydatura z listy X-M Lista Społeczności jest częścią tej drogi. Zostałam zaproszona do udziału i z wdzięcznością przyjęłam tę propozycję. To dla mnie szansa, aby wnieść swój wkład, zwiększyć zaangażowanie i wspierać różnorodną oraz silną społeczność w Norðurþing. Spotkałam się z bardzo ciepłym przyjęciem i poznałam ludzi, którzy podzielają wizję działania na rzecz dobra gminy. Bardzo odpowiada mi kierunek i wartości, które reprezentuje Lista Społeczności – kandydaci są zaangażowani, konkretni i gotowi działać na rzecz mieszkańców.
Uwielbiam mieszkać w Húsavík. Życie tutaj jest spokojne, społeczność serdeczna, a ludzie znajdują czas dla siebie nawzajem. To właśnie ten duch chciałabym zachować i wzmacniać w przyszłości.
Monika Zyvatkauskaité zajmuje 11. miejsce na X-M liście Społeczności w Norðurþing w wyborach samorządowych 16 maja 2026 r.