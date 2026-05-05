Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur

05. maí, 2026 - 14:30 Unnar Jónsson
Unnar Jónsson er í 16. sæti á lista Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 16 maí n.k..

Þeir sem bjóða sig fram til bæjarstjórnar Akureyrar eru að bjóða sig fram til forystu. Þegar meirihluti er myndaður að afloknum kosningum er það gert á grundvelli meirihlutasamnings, sem meirihlutinn hyggst hafa forystu um að koma í verk fyrir almenning á Akureyri. Í tilfelli Akureyrar er það reyndar þannig að sem lang stærsta sveitarfélagið á Norð- Austurlandi gegnir bærinn jafnframt forystuhlutverki í landshlutanum öllum, sbr. nýlega samþykkt á Alþingi um borgarstefnu fyrir Akureyri.

Það skiptir því miklu máli að meirihluti bæjarstjórnar Akureyrar á hverjum tíma taki þetta forystuhlutverk alvarlega og sé stöðugt að sinna hagsmunum Akureyrar og landshlutans alls. Á kjörtímabilinu hefur hins vegar sífellt meiri þungi færst í umræðu meðal bæjarbúa um að á þessa nauðsynlegu forystu hafi mjög skort.

Það er auðvelt að nefna mörg dæmi um að meirihlutinn hafi í besta falli haldið í humátt á eftir þeim sem hafa leitt umræðu um brýn hagsmunamál, t.d. varðandi Akureyrarflugvöll, Sjúkrahúsið á Akureyri eða Háskólann á Akureyri, að ógleymdum sparnaðarleiðangri menntamálaráðherra síðustu ríkisstjórnar með misheppnaðri atlögu að framhaldsskólunum, MA og VMA. Í þessum tilfellum hefur bæjarstjórn Akureyrar vart verið sýnileg í umræðunni, eða í besta falli fengið til sín gesti til að fá upplýsingar, en lítið orðið úr verki í kjölfarið.

Ýmis önnur mál virðist bæjarstjórn varla telja á sínu borði. Þar eru kannski skýrustu dæmin um styttingu á hringveginum fram hjá Blönduósi og afskipti af forgangsröðun í gangagerð. Ef bæjarstjórn hefði haft áhuga á að kynna sér málavöxtu varðandi gangagerð á Eyjafjarðarsvæðinu hefði hún ekki síst í ljósi nýrrar borgarstefnu barist fyrir því að næstu göng yrðu undir Öxnadalsheiði í stað Fljótaganga. Með því að gera göng undir Öxnadalsheiði mundi margt vinnast í senn. Samgöngur að vetri yrðu mun öruggari og ekki þyrfti að fara um Siglufjörð þegar heiðin er lokuð. Tenging yfir í Skagafjörð yrði mun betri og Eyjafjörður yrði sannarlega eitt atvinnusvæði allt til Siglufjarðar með göngum milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar, sem eru framarlega á samgönguáætlun. Með því að berjast fyrir álíka endurskoðun á samgönguáætlun og á Austurlandi mundi Eyjafjarðarsvæðið styrkjast til muna, þar sem horft væri til svæðisins í heild frekar en að einblína á eitt vandamál í einu og eina lausn eins og varðandi veginn um Almenninga milli Siglufjarðar og Fljóta.

Það verður að gera bragarbót á hagsmunagæslu Akureyrarbæjar á næsta kjörtímabili, en til þess að svo verði þurfa að koma til ný og betri vinnubrögð og meiri áhugi með nýjum meirihluta. Það er ekki nóg að bregðast við, heldur þarf Akureyri að vera í forystu. Það hefur sýnt sig að slíkt skilar árangri eins og Vaðlaheiðargöng eru gott dæmi um, sem væru ekki komin enn nema fyrir frumkvæði og baráttu Akureyrarbæjar og fyrirtækja á svæðinu. Slík forysta hefur ekki verið sýnileg á líðandi kjörtímabili. Bæjarstjórn Akureyrar þarf að stunda virka hagsmunagæslu fyrir bæinn, íbúa hans og atvinnulíf. Samfylkingin á Akureyri setjur hagsmuni bæjarbúa í fyrsta sætið í allri sinni nálgun.

  • Fiðringur á Norðurlandi fagnar 5 ára afmæli

    • 05.05.2026
    Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á morgun 6. maí og hefst  kl 20:00. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.

  • Sumarvistun yngstu barna yfir sumarið: áskorun sem við leysum í samvinnu

    • 05.05.2026
    Á Akureyri standa margar fjölskyldur frammi fyrir verulegri áskorun á hverju sumri þegar sumarlokanir leikskóla standa yfir og fjölskyldur þurfa að reyna með einhverju móti að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Þetta fyrirkomulag reynir sérstaklega á þá sem starfa í framlínustörfum og hafa takmarkað um það að segja hvenær þeir taka sumarfrí.

  Slæleg hagsmunagæsla meirihluta bæjarstjórnar – það þarf að gera mun betur

05.05.2026

    • 05.05.2026
    Þeir sem bjóða sig fram til bæjarstjórnar Akureyrar eru að bjóða sig fram til forystu. Þegar meirihluti er myndaður að afloknum kosningum er það gert á grundvelli meirihlutasamnings, sem meirihlutinn hyggst hafa forystu um að koma í verk fyrir almenning á Akureyri. Í tilfelli Akureyrar er það reyndar þannig að sem lang stærsta sveitarfélagið á Norð- Austurlandi gegnir bærinn jafnframt forystuhlutverki í landshlutanum öllum, sbr. nýlega samþykkt á Alþingi um borgarstefnu fyrir Akureyri.

  • Akureyri á að sækja fram – ekki bíða

    • 05.05.2026
    Akureyri hefur alla burði til að verða áfram öflugur valkostur fyrir fólk og fyrirtæki. En það gerist ekki af sjálfu sér. Það krefst skýrrar stefnu, forgangsröðunar og vilja til að berjast fyrir hagsmunum bæjarins.

  • Já, við eigum að innrita oftar

    • 05.05.2026
    Síðan 2021 þá höfum við tryggt 12 mánaða börnum pláss á leikskóla. Sumum. Við höfum byggt nýjan leikskóla og annar rís hratt um þessar mundir. Áfangasigrar sem skipta máli. Starfsfólkið okkar hefur staðið í ströngu og tekist á við þetta verkefni af þeirri alúð sem okkur finnst stundum sjálfsögð. En er það alls ekki. Það er jú í höndum fagfólksins okkar og starfsfólksins okkar að passa upp á velferð barnanna og það gefur auga leið að þarfir 12 mánaða barna eru ekki þær sömu og þarfir eldri barna. Þetta er umfangsmikið verkefni.

  • Að brjóta nýjar leiðir

    • 05.05.2026
    Við sem vorum svo heppin að fæðast í Ránargötunni á Akureyri á síðustu öld með hjálp ljósmæðra héldum lengi að þær hefðu komið með okkur í töskunni sinni góðu. Loks rann upp fyrir okkur að þessi kenning var byggð á misskilningi og við frædd um það sem raunverulega gerðist þar sem mamma okkar kom verulega við sögu. Hún þurfti nefnilega að burðast með okkur í níu mánuði en sinna um leið öllum sínum verkum frá morgni til kvölds. Smátt og smátt týndumst við átta systkinin í heiminn og fjörið í númer 16 var alls ráðandi.

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

    • 04.05.2026
    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.
