Fiðringur á Norðurlandi fagnar 5 ára afmæli

Í ár taka tíu grunnskólar af Norðurlandi þátt í sviðslistarviðburðinum Fiðringi á Norðurlandi sem haldinn verður í Hofi á morgun 6. maí og hefst kl 20:00. Varmahlíðarskóli tekur nú þátt í fyrsta sinn, og stefnan er að virkja alla grunnskóla á svæðinu frá Borðeyri til Bakkafjarðar.
Nemendur á unglingastigi hafa unnið að atriðum sínum alla vorönnina með leiðbeinendum, en mikil áhersla er lögð á sjálfstæði og lýðræðislega vinnu. Unglingarnir skapa allt sjálfir, frá hugmynd að atriði til sviðshreyfinga, búninga, leikmyndar, ljósa og hljóðs. Verkefnið eflir því sköpun og tjáningu nemenda sem fá að koma sínum hugðarefnum á framfæri á listrænan hátt.
Í dómarahléi verður Fiðringslagið flutt sem í ár er lagið „Hvar ertu nú?“ með Maron Birni, sem mætir og skemmtir gestum.
Kynnar verða leikarnir Hólmfríður Hafliðadóttir og Níels Thibaud Girerd en þau léku hjá Leikfélagi Akureyrar í vetur
Í dómnefnd sitja Bergur Þór Ingólfsson leikhússtjóri, Ingunn Elísabet Hreinsdóttir dansari og kennari og Rebekka Rut fulltrúi Ungmennaráðs Akureyrar
Sérstök verðlaun verða veitt fyrir skapandi notkun íslenskunnar, metin af Eyrúnu Huld Haraldsdóttur íslenskukennara
Nemendur fá aðgang að miðakaupum í gegnum sína skóla, en almenn miðasala fyrir aðstandendur hófst 1. maí á tix.is
