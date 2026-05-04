Byggjum bílastæðahús í miðbænum

04. maí, 2026 - 22:15 Berglind Ósk Guðmundsdóttir
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum

Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

Þegar erfitt er að finna stæði dregur það úr aðsókn í verslun, þjónustu og menningarlíf miðbæjarins. Ef við viljum halda miðbænum lifandi og aðgengilegum þarf að grípa til raunhæfra aðgerða sem bæta aðstöðu án þess að raska umhverfinu eða ásýnd bæjarins.

Til að mæta áhyggjum íbúa, gesta og rekstraraðila af erfiðu aðgengi að bílastæðum leggjum við í Sjálfstæðisflokknum fram raunhæfa tillögu sem fjölgar bílastæðum og styður við áframhaldandi þróun miðbæjarins.

Unnin var greining á bílastæðanýtingu í miðbæ Akureyrarbæjar og áhrif framkvæmda við Hofsbót og Hafnarstræti, en með uppbyggingunni má gera ráð fyrir því að eftirspurn aukist. Greiningin sýnir að þó ekki sé mikill þrýstingur til staðar núna má gera ráð fyrir því að nýting stæða á ákveðnum svæðum verði mikil og sum svæði nánast fullnýtt yfir daginn. Við ætlum að bregðast tímanlega við og tryggja nægt framboð bílastæða áður en þrýstingur myndast.

Raunhæf lausn á góðum stað

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins hafa nú í fyrsta skipti ákveðið að leggja fram tillögu að uppbyggingu á bílastæðahúsi myndrænt. Tillaga Sjálfstæðisflokksins á Akureyri gengur út á að byggja þriggja hæða bílastæðahús milli Hólabrautar og Brekkugötu við Akureyrarvöll og var teiknuð af listamanninum Skvera. Þessi lausn mun bæta verulega við fjölda bílastæða á svæði sem lítið er notað í dag. Með nútímalegri hönnun er hægt að láta húsið falla vel að umhverfinu þannig það verði snyrtileg viðbót við miðbæinn.

Mikilvægt er að hafa í huga að teikningin er einungis til að sýna hugmyndina myndrænt á staðsetningunni, en ekki er um að ræða fullmótaða hönnun eða útlit sem er meitlað í stein.

 

Skipulag sem horfir fram á veginn

Við ætlum að bæta aðgengi að miðbænum. Með fleiri skipulögðum bílastæðum verður auðveldara fyrir fólk að sækja þjónustu, verslanir og viðburði. Skipulagslausnir þurfa að taka mið af þörfum nútímans og einnig horfa til framtíðar. Vel hannað bílastæðahús getur verið hluti af heildarlausn sem styður við blómlegt miðbæjarlíf, bætir umferðarskipulag og nýtir landrými á hagkvæman hátt.

Með því að bregðast við núna, áður en vandinn vex, getum við tryggt að miðbær Akureyrarbæjar verði áfram aðlaðandi, lifandi og aðgengilegur.

Það er skynsamleg fjárfesting fyrir spennandi miðbæ - fyrir enn betri Akureyrarbæ.

Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næstkomandi.

Til baka

Nýjast

  • Byggjum bílastæðahús í miðbænum

    • 04.05.2026
    Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.

  • Endurvekjum bílastæðaklukkuna og gerum bílastæði gjaldfrjáls fyrir eldri borgara

    • 04.05.2026
    Við í L-listanum viljum gera miðbæinn okkar aðgengilegri fyrir alla, ekki síst eldri borgara. Það á ekki að vera flókið að skreppa í miðbæinn. Þess vegna viljum við endurvekja gömlu góðu bílastæðaklukkuna fyrir eldri borgara og gera bílastæðin gjaldfrjáls fyrir þann hóp.

  • Raunverulegar lausnir við áskorunum nútímans

    • 04.05.2026
    Fimm stúdentar frá háskólanum tóku nýverið þátt í alþjóðlega verkefninu IP CHARLO 2026 sem fram fór í Kristiania í Osló.

  • Hagnaður KEA tæpur 1,4 milljarður á síðasta ári

    • 04.05.2026
    Á aðalfundi félagsins sl. fimmtudag kom fram að hagnaður af rekstri samstæðu KEA á síðasta ári nam 1.368 milljónum króna en var 1.430 milljónir króna árið áður. Hreinar fjárfestingatekjur námu 1.606 milljónum króna og lækkuðu um 122 milljónir króna milli ára. Eigið fé í árslok var rúmir 12,3 milljarðar króna og heildareignir tæpir 12,6 milljarðar króna á sama tíma. Félagið er nánast skuldlaust og eiginfjárhlutfall um 98%.

  • Gjöf Hollvina styrkir bráðaþjónustu

    • 04.05.2026
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur tekið í notkun nýtt Hemoscreen nærrannsóknartæki á bráðamóttöku. Tækið er gjöf frá Hollvinum SAk og markar mikilvægt skref í að efla hraða og gæði þjónustu við sjúklinga.

  • Jæja bara – er ekki kominn tími til að gefa íslensku séns?

    • 04.05.2026
    Áður en ég fluttist til Íslands árið 2003 hafði ég verið að æfa mig í tungumálinu með geisladiski þar sem ég lærði gagnlega frasa eins og „hvar er lestarstöðin?“ og „einhver hefur stolið vegabréfinu mínu!“. Þegar ég fór að reyna að auka orðaforða minn og gera hann hagnýtari lærði ég einföld orð sem margir móðurmálshafar nota til að staðfesta skilning eða fylla upp í þagnir, svo sem er það?, nú í alvöru, hérna, já á innsoginu, og auðvitað jæja.

  • Sorgin þegar fólk fellur á milli kerfa

    • 04.05.2026
    Það er til fólk sem glímir við svo fjölþættan vanda að ekkert eitt úrræði getur náð utan um stöðu þess að fullu. Geðrænn vandi, fíkn, heilsubrestur, skert færni, áföll, heimilisleysi og félagsleg einangrun fléttast stundum saman. Og þá þarf samþætta, mannúðlega og langvarandi þjónustu.

  • Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra

    • 04.05.2026
    Engum dylst mikilvægi íþrótta fyrir samfélagið. Öflugt íþróttastarf er lýðheilsu- og heilbrigðismál, mikilvæg forvörn fyrir börn og ungmenni, en íþróttastarfið er ekki síður drifkraftur fyrir efnhagslíf bæjarins. Nýliðin helgi hérna í bænum er til marks um þetta, en hér fóru fram þrjú stór íþróttamót - Öldungur í blakinu, Hængsmótið og IceCup, stórt alþjóðlegt mót í krullu. Þúsundir gesta heimsækja bæinn okkar allan ársins hring til að stunda hér íþróttir með tilheyrandi atvinnusköpun og tekjuöflun fyrir fyrirtæki bæjarins. Án þessa mótahalds getum við ekki verið.

  • Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

    • 03.05.2026
    Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.
Sjá meira