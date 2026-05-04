Byggjum bílastæðahús í miðbænum

Með aukinni uppbyggingu í miðbæ Akureyrarbæjar, fleiri hótelum og vaxandi mannlífi er ljóst að eftirspurn eftir bílastæðum mun aukast á næstu árum. Sú þróun er jákvæð og sýnir að miðbærinn er að styrkjast sem hjarta bæjarins. Aukin umferð og fleiri gestir kalla líka á betra skipulag.
Þegar erfitt er að finna stæði dregur það úr aðsókn í verslun, þjónustu og menningarlíf miðbæjarins. Ef við viljum halda miðbænum lifandi og aðgengilegum þarf að grípa til raunhæfra aðgerða sem bæta aðstöðu án þess að raska umhverfinu eða ásýnd bæjarins.
Til að mæta áhyggjum íbúa, gesta og rekstraraðila af erfiðu aðgengi að bílastæðum leggjum við í Sjálfstæðisflokknum fram raunhæfa tillögu sem fjölgar bílastæðum og styður við áframhaldandi þróun miðbæjarins.
Unnin var greining á bílastæðanýtingu í miðbæ Akureyrarbæjar og áhrif framkvæmda við Hofsbót og Hafnarstræti, en með uppbyggingunni má gera ráð fyrir því að eftirspurn aukist. Greiningin sýnir að þó ekki sé mikill þrýstingur til staðar núna má gera ráð fyrir því að nýting stæða á ákveðnum svæðum verði mikil og sum svæði nánast fullnýtt yfir daginn. Við ætlum að bregðast tímanlega við og tryggja nægt framboð bílastæða áður en þrýstingur myndast.
Raunhæf lausn á góðum stað
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins hafa nú í fyrsta skipti ákveðið að leggja fram tillögu að uppbyggingu á bílastæðahúsi myndrænt. Tillaga Sjálfstæðisflokksins á Akureyri gengur út á að byggja þriggja hæða bílastæðahús milli Hólabrautar og Brekkugötu við Akureyrarvöll og var teiknuð af listamanninum Skvera. Þessi lausn mun bæta verulega við fjölda bílastæða á svæði sem lítið er notað í dag. Með nútímalegri hönnun er hægt að láta húsið falla vel að umhverfinu þannig það verði snyrtileg viðbót við miðbæinn.
Mikilvægt er að hafa í huga að teikningin er einungis til að sýna hugmyndina myndrænt á staðsetningunni, en ekki er um að ræða fullmótaða hönnun eða útlit sem er meitlað í stein.
Skipulag sem horfir fram á veginn
Við ætlum að bæta aðgengi að miðbænum. Með fleiri skipulögðum bílastæðum verður auðveldara fyrir fólk að sækja þjónustu, verslanir og viðburði. Skipulagslausnir þurfa að taka mið af þörfum nútímans og einnig horfa til framtíðar. Vel hannað bílastæðahús getur verið hluti af heildarlausn sem styður við blómlegt miðbæjarlíf, bætir umferðarskipulag og nýtir landrými á hagkvæman hátt.
Með því að bregðast við núna, áður en vandinn vex, getum við tryggt að miðbær Akureyrarbæjar verði áfram aðlaðandi, lifandi og aðgengilegur.
Það er skynsamleg fjárfesting fyrir spennandi miðbæ - fyrir enn betri Akureyrarbæ.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri í bæjarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næstkomandi.