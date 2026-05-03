Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

03. maí, 2026 - 17:29 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tölvugerð mynd af SAk eftir að framkvæmdum er lokið Mynd Nýr Landspítali
Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.

Tvö tilboð bárust í verkið, lægra tilboð kom frá G.V. Gröfuu ehf. 391 m.kr. eða 57% af kostnaðaráætlun en Nesbræður buðu 424 m.kr.

Kostnaðaráætlun verkkaupa var 683 m.kr.

Verkið er eins og áður sagði fyrsti áfangi framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) vegna stækkunar á því til suðurs en þar eru nú bílastæði. Við þessa stækkun þarf að gera ný bílastæði og endurnýja veitukerfi á lóð sjúkrahússins á milli Þórunnarstrætis og Búðartraðar.

  • Akureyrarmódelið: Endurvakið og endurbætt

    • 03.05.2026
    Við feðgar, sem báðir erum læknar með áratuga reynslu af störfum í heilbrigðisþjónustu á Akureyri, höfum ákveðið að leggja okkar af mörkum fyrir Viðreisn í komandi bæjarstjórnarkosningum. Sýn okkar á málefni fólks með skerta sjálfsbjargargetu er skýr: Hver og einn á að fá aðstoð eftir sínum þörfum til að bæta eða viðhalda andlegri, félagslegri og líkamlegri færni. Fólk á að geta búið sem lengst við aðstæður sem því henta og það ræður sjálft yfir.

  • Lokaorðið - 96,7% telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla

    • 03.05.2026
    Í nýrri könnun sem Gallup gerði fyrir SFF, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, kemur fram að 96,7% þeirra sem töku afstöðu telja það skipta miklu máli að fjármálalæsi verði skyldufag í grunnskóla en 3,3% telja það skipta litlu máli.

  • Leiðsögunámið Ísland alla leið hlýtur vottun samkvæmt evrópskum gæðastaðli

    • 03.05.2026
    Leiðsögunámið Ísland alla leið hjá Símenntun Háskólans á Akureyri fékk nýlega vottun frá samræmismatstofunni BSI á Íslandi. Vottunin er samkvæmt staðli ÍST EN 15565:2008 – Tourism services. Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes sem er evrópskur gæðastaðall um menntun, þjálfun og hæfni leiðsögumanna.

  • Allt gekk glimrandi vel og við í skýjunum

    • 03.05.2026
    „Við erum alveg í skýjunum, það gekk allt glimrandi vel og allir ánægðir,“ segir Fjalar Úlfarsson formaður Andrésar andarnefndar en um liðna helgi fóru afmælisleikar fram þegar 50 ára afmæli leikanna var fagnað. Af því tilefni var öllu tjaldað til og leikarnir veglegri en vanalega.

  • Verðbólgan – óvelkominn gestur sem étur kökuna okkar

    • 02.05.2026
    Verðbólga er eins og gestur sem mætir óboðinn í afmæli, borðar kökuna, drekkur gosið og skilur svo eftir sig reikninginn. Í einföldu máli er verðbólga hækkun á almennu verðlagi, sem þýðir að þú færð minna fyrir krónuna þína í dag en í gær. Launin standa í stað en mjólkin, bensínið og húsnæðið hækkar.

  • Sveitarstjórn óttast um framtíð Kristnesspítala.

    • 02.05.2026
    Á fundi sveitarstjórnar  Eyjafjarðarsveitar 30 april s.l voru málefni Kristnessspítala m.a til umræðu.   Fram koma að undanfana mánuði hafi sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra farið vel yfir stöðuna.  

  • Þormóðsstaðavirkjun í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit

    • 02.05.2026
    Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar.

  • Heiðraðir fyrir sitt framlag

    • 02.05.2026
    Þessir þrír sómamenn, Hermann Sigtryggsson, Ívar Sigmundsson og Gísli Kr. Lórenzson voru heiðraðir við setningu Andresar andar leikanna, en þeir ásamt Kristni Steinssyni og Leifi Tómassyni voru brautryðjendur, stofnuðu til leikanna og héldu þá í fyrsta sinn árið 1976.
