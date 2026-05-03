Sjúkrahúsið á Akureyri - Opnun útboða

Í s.l viku voru opnuð tilboð í vinnu við jarðvinnu vegna fyrsta áfanga framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri, en í þeim áfanga eru götur, veitur og bílastæði.
Tvö tilboð bárust í verkið, lægra tilboð kom frá G.V. Gröfuu ehf. 391 m.kr. eða 57% af kostnaðaráætlun en Nesbræður buðu 424 m.kr.
Kostnaðaráætlun verkkaupa var 683 m.kr.
Verkið er eins og áður sagði fyrsti áfangi framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) vegna stækkunar á því til suðurs en þar eru nú bílastæði. Við þessa stækkun þarf að gera ný bílastæði og endurnýja veitukerfi á lóð sjúkrahússins á milli Þórunnarstrætis og Búðartraðar.