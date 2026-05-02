Þormóðsstaðavirkjun í Sölvadal í Eyjafjarðarsveit

Á fundi sínum þann 30.apríl síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samhljóða að ganga að samningi við Arctic Hydro varðandi rannsóknar- og nýtingarleyfi vegna Þormóðsstaðavirkjunar, en frá þessu segir á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar,
Bókaði sveitarstjórn jafnframt að hún telur samninginn hagfelldan fyrir sveitarfélagið og í samræmi við þá framtíðarsýn sem höfð var að leiðarljósi við kaup sveitarfélagsins á landinu að Þormóðsstöðum. Þar fara náttúra og virkjanakostir vel saman með útivist og landbúnaði.
Þar segir ennfermur ,, ef af virkjunarframkvæmdum verður skapar samningurinn framtíðartekjur fyrir sveitarfélagið, styrkir raforkuöryggi á svæðinu og eykur forsendur fyrir uppbyggingu í samfélaginu með auknu framboði af orku."