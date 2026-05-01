Forsvarsmenn Auto óska eftir fundi um stöðu mála hjá Auto

01. maí, 2026 - 11:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd frá HNE.
Mynd frá HNE.

„Það er jákvætt skref að fyrirtækið hafi loks haft samband og óskað eftir samstarfi um aðgerðaráætlun til að bregðast við kröfum HNE um tiltekt á lóðinni,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands um ósk fyrirtækisins Auto ehf. sem hefur starfsemi að Setbergi á Svalbarðsströnd að ræða málefni þess við eftirlitið.

HNE hefur um langt skeið fylgst með ástandi lóðar sem er full af gömlum bílum. Eftirlitið hefur margoft krafist þess að tiltekt fari fram á lóðinni en við þeim tilmælum hefur ekki orðið. Við skoðun á lóðinni um miðjan apríl kom í ljós að ekki hafði verði brugðist við kröfum HNE. Sama daga og skoðun fór fram barst erindi frá fyrirtækinu þar sem óskað var eftir samstarfi og samtali um gerð aðgerðaráætlunar um tiltekt á lóðinni.

Hreinsunaraðgerðir þola ekki bið

Samþykkti nefndin að verða við ósk um fund og stendur til að kalla forsvarsmenn Auto til fundar hið fyrsta. „HNE er tilbúið í það samstarf sem verður vonandi til þess að skriður komist á málið — en nauðsynlegar hreinsunaraðgerðir þola ekki frekari bið,“ segir Leifur.

Nefndin leggur áherslu á að frekari dráttur á tiltekt er óásættanlegur og krefst þess að aðgerðaráætlun miði að því að vinna við tiltekt hefjist án tafar. Nefndin áréttar jafnframt að dagsektir verði áfram lagðar á þar til fullnægjandi úrbætur hafa verið gerðar og þær staðfestar af hálfu HNE.

