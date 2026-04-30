Ingvi Óðinsson kveður Samherja

30. apríl, 2026 - 15:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hjónin Rósa María Tómasdóttir og Ingvi Óðinsson Myndir Samherji
Á samfélagsmiðlum Samherja er sagt því að Ingvi Óðinsson umsjónarmaður fasteigna Samherja lét formlega af störfum í dag eftir farsælt og árangursríkt starf. Hann byrjaði að vinna fyrir Samherjafrændur við eftirlit með nýbyggingum, fyrst á Kanaríeyjum í um 6 mánuði og síðar við byggingu 10 þúsund fermetra frystigeymslu í Gdansk í Póllandi í um tvö og hálft ár. Frá apríl 2014 hefur hann verið umsjónarmaður fasteigna Samherja.
 
Ingvi hefur leitt viðhald fasteigna félagsins og sömuleiðis hefur hann á starfsferlinum komið að nýbyggingu húsa, svo sem viðbyggingu pökkunarstöðvar við ÚA og nýs fiskvinnsluhúss á Dalvík.
„Á þessum árum sem ég hef verið umsjónarmaður fasteigna hefur maður kynnst stórum hópi fólks, bæði innan Samherja, samstarfsaðila og verktaka. Ég kveð sáttur á þessum tímamótum þó ég viti að það er ýmislegt sem ég á eftir að sakna. Ég kem til með að vera í einhverjum samskiptum við góða félaga þótt ég sé nú að „hætta“, segir Ingvi.
 
Verkefnalistinn alltaf langur
 
Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja og Gestur Geirsson framkvæmdastjóri landvinnslu kvöddu Ingva formlega í morgun fyrir hönd félagsins, ásamt Kristjáni Vilhelmssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra útgerðarsviðs Samherja. Þau þökkuðu Ingva fyrir farsælt samstarf og óskuðu honum velfarnaðar.
Ingvi Óðinsson og Kristján Vilhelmsson 
 
„Verkefnalistinn er alltaf langur og eðli málsins samkvæmt er mest um að vera yfir sumartímann þegar vinnslan er stöðvuð vegna sumarleyfa en það er eini tími ársins sem hægt er að fara í stærri framkvæmdir innanhúss. Það eru stöðugar endurbætur, viðhald og breytingar sem þurfa að eiga sér stað innanhúss og svo er alltaf eitthvað um nýframkvæmdir. Bygging fiskvinnsluhússins á Dalvík var stórt og krefjandi verkefni sem ég lærði margt og mikið af. Þetta var að langflestu leiti ótrúlega spennandi verkefni og verður sjálfsagt efst á listanum hjá mér yfir eftirminnilegt og skemmtilegt verkefni. Páll Valur Unnsteinsson tekur við keflinu og við höfum á undanförnum dögum heimsótt starfsstöðvar Samherja og farið yfir væntanleg verkefni sem eiga að vera ágætlega undirbúin,” segir Ingvi.

 Ingvi ásamt góðum vinnufélaga Heimi Tómassyni

Mun heimsækja vinnufélagana og fylgjast með
 
„ Jú, auðvitað verða töluverð viðbrigði að láta af störfum þar sem lífið hjá mér hefur fyrst og fremst snúist um vinnuna. Ég er fullur tilhlökkunar og blessunarlega við ágæta heilsu. Það er fínt að skipta um gír á þessum árstíma, þegar sólin hækkar á lofti og sumarið á næsta leiti. Ég mun sjálfsagt reka inn nefið af og til og taka stöðuna eins og sagt er. Hérna hefur orðið til vinátta og góður kunningsskapur, sem virða sem betur fer ekki svona tímamót. Þessi ár hafa verið fljót að líða, sem er væntanlega merki þess að mér hefur liðið vel í þessu stússi.“
  • Þrjú ár á Íslandi? Kosningaréttur!

    • 30.04.2026
    Sveitarstjórnarkosningar verða haldnar á Íslandi 16. maí 2026. Fólk af erlendum uppruna hefur í gegnum árin tekið litla þátt í kosningum, þrátt fyrir að margir hafi kosningarétt. Íbúar landsins með erlent ríkisfang öðlast kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum eftir þriggja ára búsetu hér á landi, en ekki er vitað hvort fólk sé meðvitað um það.

  • Akureyrarbær greiðir BSO 5,5 milljónir Slökkvilið nýtir húsið til æfinga

    • 30.04.2026
    Bæjarráð Akureyri hefur falið bæjarstjóra að auglýsa BSO húsið fyrir áhugasama aðila til flutnings og enduruppbyggingar á öðrum stað. Leigubílstjórar hverfa á brott úr húsinu á morgun, 1. maí. Húsið verður samkvæmt samkomulagi afhent Slökkvilið Akureyrar sen mun nýta það til æfinga. Eftir að þeim lýkur á að skila húsinu og ekki í verra ástandi en það er nú.

  • Húsavíkurhöfn - 100 ára afmæli Landhelgisgæslunnar - Freyja býður í heimsókn

    • 30.04.2026
    Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli sínu nú í ár og hefur gæslan verið að ferðast víða um land og bjóða almenningi að kynna sér starfsemina og skipið.

  • Setjum fjölskylduna í fyrsta sæti

    • 30.04.2026
    Rebekka Ásgeirsdóttir skrifar

  • Takmarkað fjármagn og ekki svigrúm til að flýta framkvæmdum

    • 30.04.2026
    „Þessi framkvæmd er á lista yfir stærri öryggisaðgerðir utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir í svari G. Péturs Matthíassonar forstöðumanns samskiptadeildar Vegagerðarinnar.

  • Kostnaður, ójöfnuður og þátttaka barna í íþróttum á Akureyri

    • 30.04.2026
    Þátttaka barna í íþróttum og tómstundum er almennt talinn lykilþáttur í velferð þeirra. Hún hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu, andlega líðan, félagsfærni og getur virkað sem forvörn gegn ýmsum félagslegum vanda. Þrátt fyrir þetta sýna rannsóknir að brottfall úr íþróttum eykst verulega á unglingsárum. Á yfirborðinu gæti þetta virst tengjast áhugaleysi, sérhæfingu, meiðslum eða andlegri líðan. En það er ein ástæða sem sjaldan er rædd opinberlega: Kostnaður.

  • Hef mikla ástríðu fyrir starfi mínu

    • 29.04.2026
    „Það er einstaklega ánægjulegt að hljóta þessa nafnbót og sjá að mín störf vekja athygli. Maður er alla daga að stöggla við að lifa á listinni og helst sem mest hér norðan heiða,“ segir Vilhjálmur B. Bragason, bæjarlistamaður Akureyrar 2026. Vilhjálmur er leikari, tónlistarmaður og höfundur.

  • Akureyrarleiðin virkar: Velferð barna og fagmennska í leikskólum

    • 29.04.2026
    Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 lögðum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á að viðurkenna leikskólann sem fyrsta skólastigið og stíga markviss skref í átt að gjaldfrjálsri menntun frá unga aldri. Í Akureyrarbæ var farin sú leið að innleiða sex tíma gjaldfrjálsa og með því stigum við raunhæft og ábyrgt skref. Samhliða því voru teknir upp svokallaðir skráningardagar þar sem foreldrum býðst að skrá börnin sín gegn hóflegu gjaldi.
Sjá meira