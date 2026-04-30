Ingvi Óðinsson kveður Samherja

Á samfélagsmiðlum Samherja er sagt því að Ingvi Óðinsson umsjónarmaður fasteigna Samherja lét formlega af störfum í dag eftir farsælt og árangursríkt starf. Hann byrjaði að vinna fyrir Samherjafrændur við eftirlit með nýbyggingum, fyrst á Kanaríeyjum í um 6 mánuði og síðar við byggingu 10 þúsund fermetra frystigeymslu í Gdansk í Póllandi í um tvö og hálft ár. Frá apríl 2014 hefur hann verið umsjónarmaður fasteigna Samherja.
Ingvi hefur leitt viðhald fasteigna félagsins og sömuleiðis hefur hann á starfsferlinum komið að nýbyggingu húsa, svo sem viðbyggingu pökkunarstöðvar við ÚA og nýs fiskvinnsluhúss á Dalvík.
„Á þessum árum sem ég hef verið umsjónarmaður fasteigna hefur maður kynnst stórum hópi fólks, bæði innan Samherja, samstarfsaðila og verktaka. Ég kveð sáttur á þessum tímamótum þó ég viti að það er ýmislegt sem ég á eftir að sakna. Ég kem til með að vera í einhverjum samskiptum við góða félaga þótt ég sé nú að „hætta“, segir Ingvi.
Verkefnalistinn alltaf langur
Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja og Gestur Geirsson framkvæmdastjóri landvinnslu kvöddu Ingva formlega í morgun fyrir hönd félagsins, ásamt Kristjáni Vilhelmssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra útgerðarsviðs Samherja. Þau þökkuðu Ingva fyrir farsælt samstarf og óskuðu honum velfarnaðar.
„Verkefnalistinn er alltaf langur og eðli málsins samkvæmt er mest um að vera yfir sumartímann þegar vinnslan er stöðvuð vegna sumarleyfa en það er eini tími ársins sem hægt er að fara í stærri framkvæmdir innanhúss. Það eru stöðugar endurbætur, viðhald og breytingar sem þurfa að eiga sér stað innanhúss og svo er alltaf eitthvað um nýframkvæmdir. Bygging fiskvinnsluhússins á Dalvík var stórt og krefjandi verkefni sem ég lærði margt og mikið af. Þetta var að langflestu leiti ótrúlega spennandi verkefni og verður sjálfsagt efst á listanum hjá mér yfir eftirminnilegt og skemmtilegt verkefni. Páll Valur Unnsteinsson tekur við keflinu og við höfum á undanförnum dögum heimsótt starfsstöðvar Samherja og farið yfir væntanleg verkefni sem eiga að vera ágætlega undirbúin,” segir Ingvi.
Mun heimsækja vinnufélagana og fylgjast með
„ Jú, auðvitað verða töluverð viðbrigði að láta af störfum þar sem lífið hjá mér hefur fyrst og fremst snúist um vinnuna. Ég er fullur tilhlökkunar og blessunarlega við ágæta heilsu. Það er fínt að skipta um gír á þessum árstíma, þegar sólin hækkar á lofti og sumarið á næsta leiti. Ég mun sjálfsagt reka inn nefið af og til og taka stöðuna eins og sagt er. Hérna hefur orðið til vinátta og góður kunningsskapur, sem virða sem betur fer ekki svona tímamót. Þessi ár hafa verið fljót að líða, sem er væntanlega merki þess að mér hefur liðið vel í þessu stússi.“