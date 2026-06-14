Þar kom að því að í hlaðið hjá BSO renndi bíll fyrir…… BSO.
Þetta fornfræga hús sem allir bæjarbúar þekkja og mjög margir hafa skoðun á, var í dag lyft af grunni sínum og komið fyrir á veglegum tengivangi. Það var svo í kvöld sem ekið var sem leið lá, undir lögreglufylgd og nokkrum af þekktustu leigubílstjórum bæjarins á næsta áfangastað sem er við Hrafnagil, nánar tiltekið hjá Jólahúsinu.
Þar fær gamla góða BSO, nýtt og án efa spennandi hlutverk.
BSO komið á áfangastað
Það er ansi langt síðan þessi sjónlína var svona