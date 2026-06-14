Bíll fyrir BSO!

14. júní, 2026 - 21:55 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
BSO í ,,túr
BSO í ,,túr" Myndir GN og Þórlaug

Þar kom að því að í hlaðið hjá BSO renndi bíll fyrir…… BSO.

Þetta fornfræga hús sem allir bæjarbúar þekkja og mjög margir hafa skoðun á, var í dag lyft af grunni sínum og komið fyrir á veglegum tengivangi.  Það var svo í kvöld sem  ekið var sem leið lá, undir lögreglufylgd og nokkrum af þekktustu leigubílstjórum bæjarins á næsta áfangastað sem er við Hrafnagil, nánar tiltekið hjá Jólahúsinu.

Þar fær gamla góða BSO,   nýtt og án efa spennandi hlutverk.

BSO komið á áfangastað

 Það er ansi langt síðan þessi sjónlína var svona

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