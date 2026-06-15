Velkomin í þjóðhöfðingjakaffi 17.júní 2026!

Listasysturnar Áslaug og Brynja Harðardætur Tveiten bjóða gestum og gangandi á gluggasýningu á vinnustofu þeirrar síðarnefndu þar sem m.a. má sjá embættismyndir af forsetum Íslands. Sýningin stendur til 22. júní og er aðgengileg allan sólarhringinn þar sem hennar er notið utan frá séð. Systurnar hvetja alla sem eiga leið hjá að staldra við, gleðjast og rifja upp skemmtilegar minningar.
Akureyri, 17. júní 1949
Mamma okkar var 7 ára. Fánar blöktu í sólríkri norðanáttinni og hún vildi ganga í takt við lúðraþyt, hlusta á karlakórinn á hátíðarsvæðinu og horfa á glímukeppnina.
Í tilefni dagsins ákvað fóstra mömmu að steikja pönnukökur. Mamma vildi iðulega fá að strá sykri yfir heitar pönnukökurnar og rúlla þeim upp nema að þessu sinni lét hún ekki sjá sig. Fóstra svipaðist um eftir mömmu sem hvorki sást tangur né tetur af. Um leið rak hún augun í að dökkblái sparihatturinn hennar með fjöðrunum, svo fínn að hann var meira stofustáss en til brúks, var ekki lengur á sínum stað.
Fóstra klæddi sig úr svuntunni, sléttaði yfir hárið og gekk áleiðis á ráðhústorg. Skömmu síðar sér hún mömmu valhoppandi útundan sér og viti menn með hattinn á höfðinu. Fóstra náði henni og ætlaði að byrsta sig við hana en þegar hún leit á kotroskna stelpuna sem sagði roggin “er ég ekki fín” gat hún það ekki. Hún kímdi, tók í höndina á henni og þær héldu förinni áfram í takt við lúðraþytinn sem barst frá torginu enda skrúðgangan alveg að fara að byrja.
Með þjóðhátíðarkveðju
Brynja og Áslaug